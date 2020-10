Information financière au 30 septembre 2020 de Galimmo SCA

(entité française du groupe Galimmo Real Estate)

Revenus locatifs bruts des 9 premiers mois de l’année : 29,0 M€ Impact de la crise sanitaire et de ses conséquences : -2,0 M€

Activité locative soutenue et dynamique de développement maintenue en dépit du contexte 77 baux signés au cours des 9 premiers mois 2020, représentant un volume de loyers de 3,0 M€ Poursuite des chantiers de transformation de Shop’in Pacé à proximité de Rennes et du centre commercial d’Ermont en Île-de-France



Paris, le 29 octobre 2020 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour les revenus locatifs bruts des 9 premiers mois de l’année 2020.

CHIFFRES CLÉS DE GALIMMO SCA AU 30 SEPTEMBRE 2020

En millions d’euros 9 mois 2020 9 mois 2019 Évolution

à périmètre courant Évolution

à périmètre constant1 Revenus locatifs bruts 29,0 30,7 -5,6% -7,0%

(Données non auditées)





Revenus locatifs bruts des 9 premiers mois de l’année

Les revenus locatifs bruts des 9 premiers mois de l’année 2020 s’élèvent à 29,0 millions d’euros, en baisse de 1,7 million d’euros par rapport au 30 septembre 2019 (soit -5,6%). Cette évolution résulte notamment :

des abandons de loyers accordés aux locataires pour 1,4 million d’euros et d’une diminution de 0,6 million d’euros des loyers variables basés sur les chiffres d’affaires des locataires et des revenus du specialty leasing liée aux restrictions d’activité commerciale pendant la période de confinement ;

d’une diminution temporaire des revenus du centre commercial Shop’in Pacé (à proximité de Rennes) liée aux travaux de restructuration et d’extension, pour 0,1 million d’euros ;

d’un effet périmètre de +0,4 million d’euros lié à l’acquisition du centre commercial de Creil Saint-Maximin le 8 mars 2019.

Galimmo SCA rappelle que, compte tenu des fermetures administratives au cours du 2e trimestre liées à la crise sanitaire, des mesures d’accompagnement sont accordées au cas par cas aux locataires sous forme d’allègements ou de rééchelonnements de loyers, donnant lieu dans certains cas à des contreparties contractuelles telles que le renouvellement du bail par anticipation ou la renonciation à la prochaine option de sortie triennale, entraînant dans ce cas l’étalement du montant des loyers abandonnés sur la nouvelle durée ferme du bail. Les discussions avec les enseignes relatives à leurs modalités sont en cours de finalisation. Au total, pour les 9 premiers mois de l’année 2020, l’impact de la restriction de l’activité commerciale et des mesures de soutien aux locataires sur les revenus locatifs bruts est de -2,0 millions d’euros.

Performance opérationnelle

Au cours du 3e trimestre 2020, tout en poursuivant les discussions avec les enseignes sur les aménagements de loyers liés à la situation du 2e trimestre, Galimmo SCA est restée active en matière de signatures de baux. Au total, 22 nouveaux baux correspondant à 1,0 million d’euros de loyers ont été signés, dont 11 renouvellements, 2 recommercialisations, 6 commercialisations dans le cadre des projets de développement et 3 baux dérogatoires.

Ceci porte l’activité des 9 premiers mois de l’année 2020 à 77 baux signés, correspondant à une surface totale de 8 240 m² GLA et 3,0 millions d’euros de loyers.

Galimmo SCA a notamment renforcé son partenariat avec les enseignes Qipao et La Barbe de Papa avec respectivement 4 et 5 nouvelles implantations poursuivant ainsi le développement de l’offre santé-beauté dans ses centres. De plus, après une première ouverture en 2019 sur le site de Blois, l’enseigne Action s’installera dans l’extension de Shop’in Pacé (Rennes). Par ailleurs, avec Odento (centre de soins dentaires) et Ovisio (centre ophtalmologique) à Shop’in Publier (Evian) et à Shop’in Pacé (Rennes), Galimmo SCA poursuit la stratégie de diversification de son offre, en proposant de nouveaux usages, pour l’adapter à l’évolution des attentes de ses publics.

À fin septembre 2020, le taux d’occupation financier2 s’établit à 90,6% pour l’ensemble du portefeuille.





Perspectives

Après un 3e trimestre qui a vu une reprise de la fréquentation de ses centres commerciaux, Galimmo SCA reste prudente quant à l’activité du quatrième trimestre compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences potentielles.

Les discussions concernant les aménagements de loyers du 2e trimestre 2020 sont encore en cours avec certains locataires, ce qui pourrait avoir un impact sur les revenus locatifs bruts du 4e trimestre. Par ailleurs, Galimmo SCA reste mobilisée sur le travail de commercialisation de ses surfaces et continue le déploiement de son plan d’investissement en maintenant son approche raisonnée en matière de développement. Les travaux de restructuration partielle du centre de Creil Saint-Maximin devraient s’achever en novembre 2020. La fin des chantiers de transformation de Shop’in Pacé (Rennes) et du centre commercial d’Ermont (Île-de-France) est prévue respectivement au 1er trimestre 2021 et au 1er semestre 2022.

Galimmo SCA peut s’appuyer sur une situation financière saine et maintient sa politique de gestion rigoureuse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 671 millions d’euros hors droits au 30 juin 2020. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,2 milliard d’euros au 30 juin 2020.

1 Retraité de l’effet des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2019 et des travaux d’extensions en cours sur le site de Pacé à proximité de Rennes.







2 Taux d’occupation financier : valeur de marché des surfaces occupées / valeur locative de marché des surfaces totales. Ce ratio est calculé en excluant les surfaces maintenues en situation de vacance stratégique dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de rénovation / extension.







