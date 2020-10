SAN FRANCISCO en BERLIJN, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful, het toonaangevende contentplatform voor merken die digitaal voorop lopen, heeft vandaag tijdens hun conferentie over digitale innovatie, Fast Forward, nieuwe samenwerkingsverbanden aangekondigd met 26 digitale bureaus en technologiepartners. De conferentie, die wordt bijgewoond door meer dan 1500 digitale leiders en bouwers, laat zien hoe klanten en bureaus het toonaangevende contentplatform van Contentful gebruiken voor de bouw en levering van digitale ervaringen.



In de Benelux zijn de digitale bureaus The Reference, Two Point O en Iquality partners van Contentful geworden om met hun klanten digitale innovatie naar een hoger plan te tillen, zoals de klant DeGroof Petercam van Two Point O. Het contentplatform van Contentful maakt snellere digitale ontwikkeling en snellere time-to-value mogelijk dan traditionele CMS, met de flexibiliteit om op elk digitaal kanaal content te leveren vanuit één centrale contenthub.

"Snel veranderende consumentenverwachtingen vereisen dat merken digitaal voorop lopen en hiervoor snel actie moeten ondernemen," aldus Steve Sloan, CEO van Contentful. "De winnaars in het digitale tijdperk weten dat digitale apparaten de voordeur van elk bedrijf zijn. Zij beseffen ook dat hun innovatietempo niet kan voldoen aan de verwachtingen van klanten als zij tools en strategieën van het vorige decennium gebruiken. Contentful heeft het grootste wereldwijde netwerk van oplossingen- en technologiepartners gecreëerd om merken met van alles te helpen, van innovatie tot implementatie."

Op de Fast Forward-conferentie worden door toonaangevende merken zoals IKEA, Equinox, Atlassian en EA en vooraanstaande digitale bureaus zoals Deloitte, R/GA, Mux, Variis, translations.com, Appnovation, AWS en Commercetools, ook winnende strategieën gedeeld waarmee in het digitale tijdperk een voorsprong kan worden genomen.

Het toonaangevende app-framework van Contentful wordt gebruikt in verschillende bedrijfstakken en gebruiksscenario's, niet alleen door klanten om hun eigen aangepaste workflows te creëren, maar ook door partners zoals Commercetools en Mux om voor consumenten de bouw en introductie van nieuwe digitale ervaringen te versnellen.

Het app-framework stelt bedrijven in staat om het platform van Contentful probleemloos uit te bouwen en aan te passen, van het toevoegen van kant-en-klare apps tot het maken van aangepaste oplossingen. Dit zorgt ervoor dat het platform voldoet aan hun unieke behoeften, zodat zij content strategisch kunnen benutten via elk digitaal kanaal.

"Wij geloven dat een rond bouwers gecentreerde benadering die API op de eerste plaats stelt, dé manier is om de waarde van een bedrijf naar een hoger plan te tillen, met content als kern van het klanttraject," aldus Benjamin Keyser, VP van Product bij Contentful. "Met deze benadering kunnen bouwers en ontwikkelaars digitale ervaringen zonder grenzen aanbieden naarmate hun digitale voetafdruk zich ontwikkelt."

Contentful was een pionier op het gebied van headless content management systemen (CMS), en biedt nu het in de industrie toonaangevende contentplatform dat in elke fase de digitale levering versnelt — snellere setup, snellere time-to-value en de flexibiliteit en uitbreidbaarheid die merken nodig hebben om te schalen.

"Strategische partners zoals The Reference, Two Point O en Iquality zijn van cruciaal belang voor het succes van onze klanten bij het aansturen van nieuwe digitale initiatieven," aldus Kevin Zellmer, VP van Partnerships bij Contentful. "Ons partnernetwerk brengt bewezen, strategisch advies en expertise op het gebied van implementatie naar bedrijfskritische projecten in elke branche."

Groei om klanten overal ter wereld te ondersteunen

Om hun groeiende aantal klanten te ondersteunen, waaronder 28% van de Fortune 500, heeft Contentful het afgelopen jaar bijna 200 werknemers toegevoegd en leidinggevenden ingebracht, waaronder CEO Steve Sloan, CMO Bridget Perry en SVP van Customer Experience Laurence Trifon. Trifon leidt het uitgebreide professionele serviceteam van Contentful en fungeert ook als executive sponsor van het derde kantoorcentrum van Contentful in Colorado.

Contentful heeft, aangestuurd door een Serie E-investering van $80 miljoen door Sapphire Ventures in juni, nieuwe functies geïntroduceerd om te voldoen aan de behoeften van zowel klanten als partners, evenals een community-plan dat ontwikkelaars voor altijd gratis toegang op ongekend niveau tot geavanceerde technologie zoals GraphQL biedt.

Contentful, onlangs op de LinkedIn-lijst in Duitsland erkend als een van de startups uit de hoogste categorie, blijft de groeiverwachtingen overtreffen en de levering van digitale ervaringen door bedrijven radicaal veranderen.

Over Contentful

Contentful, het toonaangevende contentplatform voor bedrijven die digitaal voorop willen lopen, helpt 28% van de Fortune 500-merken en duizenden wereldwijde merken bij het creëren en beheren van digitale ervaringen voor hun klanten via elk kanaal. Het bedrijf maakt een grotere snelheid en schaal mogelijk dan traditionele CMS's. Contentful verenigt content in één enkele hub, structureert deze voor gebruik in elk digitaal kanaal en integreert deze naadloos in honderden andere tools via open API's. Bedrijven zoals Telus, Atlassian, Alpro, Clover, Intercom, Chanel en vele andere vertrouwen op het contentplatform van Contentful. Ga voor meer informatie naar https://www.contentful.com/ .



