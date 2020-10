SAN FRANCISCO et BERLIN, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful, la plateforme de contenu leader pour les marques« digital-first », a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats avec 26 agences numériques et partenaires technologiques. L’annonce a eu lieu lors de la conférence sur l'innovation numérique, Fast Forward, organisée par Contentfullus de 1 500 entreprises et agences leaders du numérique y ont présenté comment ils utilisent Contentful pour construire et diffuser des expériences numériques.



En France, les agences Emakina Group, Nextedia et Publicis.Sapient ont lié des partenariats avec Contentful afin de soutenirl'innovation numérique chez leurs clients.

En effet, Contentful permet un développement numérique bien plus rapide et offre une rentabilité accélérée par rapport à un CMS traditionnel, avec de surcroît la possibilité d'offrir du contenu sur n'importe quel canal numérique depuis un hub de contenu unifié.

« L'évolution rapide des attentes des consommateurs requiert que les marques mettent le numérique au premier plan, et ce le plus rapidement possible», a déclaré Steve Sloan, PDG de Contentful. « Les gagnants dans cette ère du "digital-first" savent que les appareils numériques sont la première voie d'accès à l’offre des entreprises. Ils comprennent également que leur rythme d'innovation ne peut pas satisfaireles attentes des clients s'ils utilisent des outils et des stratégies datées. Contentful a développé le plus grand réseau mondial de solutions et de partenaires technologiques pour aider les marques dans tous les domaines, de l'innovation à la mise en œuvre. »

À l'occasion de la conférence Fast Forward, des marques leader comme Ikea, Equinox, Atlassian et EA, ainsi que des agences numériques telles que Deloitte, R/GA, Mux, Variis, translations.com, Appnovation, AWS et Commercetools, partagent leurs stratégies gagnantes pour l'ère du « digital-first ».

Le application framework de Contentful est utilisé dans tous les secteurs et pour toutes sortes de use-casespour créer des flux de travail personnalisés, ainsi que par des partenaires, tels Commercetools et Mux, afin d’ accélérer la création et le lancement de nouvelles expériences numériques.

Qu’il s’agissed'applications prêtes à l'emploi ou de la création de solutions personnalisées, le application framework permet aux entreprises de construire et adapter leur solution sur Contentful en toute fluidité. Ainsi Contentful répond à leurs besoins uniques et leur permet de réutiliser leurs contenus de manière stratégique sur n'importe quel canal numérique.

« Nous sommes convaincus qu'une approche builder-centric et, API-first est la voie à suivre pour créer de la valeur en mettant le contenu au cœur du parcours client », a déclaré Benjamin Keyser, vice-président produits chez Contentful. « Grâce à cette approche, les créateurs et les développeurs peuvent offrir des expériences numériques sans limite à mesure que leurs empreintes numériques évoluent. »

Contentful est un pionnier des systèmes de gestion de contenu (CMS) de type headless. et un leader dans cette catégorie. Il permet l'accélération dela diffusion numérique à chaque étape : une configuration plus rapide, un délai de rentabilité accéléré ainsi que la flexibilité et l'extensibilité dont les marques ont besoin pour évoluer.

« Les partenaires stratégiques, notamment Emakina Group, Nextedia et Publicis.Sapient, sont essentiels au succès de nos clients dans la création et la mise en oeuvre de nouvelles initiatives numériques », a déclaré Kevin Zellmer, vice-président des partenariats chez Contentful. « Notre réseau de partenaires apporte des conseils stratégiques et une expertise éprouvés à des projets essentiels dans tous les secteurs. »

Une croissance visant à soutenir les clients du monde entier

Pour soutenir sa liste croissante de clients, qui comprend 28 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, Contentful a recruté près de 200 employés au cours de l'année écoulée et agrandi son équipe exécutive, notamment avec le recrutement d’un nouveau PDG, Steve Sloan, d’unedirectrice du marketing, Bridget Perry, et d’un vice-président de l'expérience client, Laurence Trifon. M. Trifon dirige l'équipe élargie de services professionnels de Contentful, tout en développant un troisième hub pour Contentful dans le Colorado.

Alimenté par un investissement de série E de 80 millions USD mené par Sapphire Ventures en juin, Contentfut introduit constamment de nouvelles features. Un plan “Community” offrant aux développeurs un l’accès gratuit et permanent à des technologies de pointe telles que GraphQL a récemment été introduit.

Contentful fait partie du classement LinkedIn des meilleures startups allemandes etcontinue de battre des records de croissance en révolutionnant la façon dont les entreprises proposent des expériences numériques.

À propos de Contentful

Contentful, la plateforme de contenu leader pour les entreprises « digital-first », aide 28 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500 et des milliers de marques mondiales à créer et gérer des expériences numériques sur tous les canaux. Elle permet une plus grande rapidité et de travailler à une plus grande échelle que les CMS traditionnels. Contentful rassemble le contenu dans un seul hub, le structure pour une utilisation sur tous les canauxnumériques et s'intègre de manière fluide à des centaines d'autres outils par le biais d'API ouvertes. Des entreprises telles que Telus, Atlassian, Alpro, Clover, Intercom, Chanel et bien d'autres font confiance à Contentful. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur https://www.contentful.com/ .

