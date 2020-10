AMSTERDAM, The Netherlands, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, het end-to-end-platform dat Supply Chain planning, Integrated Business Planning en Prijsoptimalisatie combineert om toevegoegde waarde uit bestaande investeringen te halen, kondigde vandaag aan dat Astrup AS, een toonaangevende Noorse leverancier van metalen en kunststof halffabrikaten, Blue Ridge heeft geselecteerd voor het leveren van een betrouwbare vraagvoorspelling, het verlagen van de voorraadniveaus en om haar groeiambities te ondersteunen.



Astrup AS is een toonaangevende industriële groothandel, die Scandinavische markt voorziet van aluminium, metalen, kunststoffen, titanium, roestvrij staal en speciale staalsoorten. Astrup AS heeft een ultramoderne geautomatiseerde opslagoplossing met meer dan 5.000 palletlocaties.

"Met Blue Ridge Supply Chain Planning zal Astrup in staat zijn om betrouwbare statistische vraagprognoses op te stellen in plaats van reactief te zijn op de verkoopgeschiedenis en beoordelingen van kopers, hierdoor kunnen we een meer professionele Supply Chain organisatie op bouwen", aldus John Børge Halvorsen, CEO van Astrup AS. "We ontdekten dat Blue Ridge beschikt over een robuust R & D-team en we waren onder de indruk van hun status als leider op het gebied van software voor Supply Chain planning."

Blue Ridge Supply Chain Planning (SCP) -oplossingen integreren op unieke wijze vraagvoorspelling, leveringsplanning, voorraadtoewijzing, replenishment en strategische inkoop. De oplossingen creëren een zeer efficiënte voorraadtoewijzing en intelligente aanvulling van alle locaties en kanalen, zowel richting klanten als richting leveranciers.

"Blue Ridge zal Astrup AS de tools geven die ze nodig hebben om hun groei te realiseren en met meer precisie, snelheid en zekerheid door hun supply chain planning en voorraadoptimalisatieproces te navigeren", aldus Maarten Baltussen, General Manager Europa bij Blue Ridge.

Blue Ridge SCP-oplossingen plannen en beheren € 2,7 miljard aan omzet die in Europa wordt verkocht in verschillende sectoren, waaronder detailhandel, voeding, alcoholische dranken en duurzame goederen. In 2020 hebben klanten 99 procent van de planningsaanbevelingen van Blue Ridge SCP-Solutions geaccepteerd, waardoor ze in totaal een voorraad betrouwbaarheid hadden van 95. Deze nauwkeurigheid stelt Blue Ridge-klanten in staat om consequent met 98 procent service level aan hun klanten te leveren, in combinatie met een aanzienlijke verlaging van de voorraadkosten. In totaal werden 59 miljoen orderregels beheerd in Blue Ridge.

Over Blue Ridge

Om te voldoen aan de vraag van klanten in de onvoorspelbare markt van vandaag, moeten bedrijven nieuwe manieren ontdekken om waarde te halen uit de technologie-investeringen die ze al hebben gedaan. Blue Ridge is het innovatieve, end-to-end platform dat is ontworpen met bewezen ERP-integraties en partnerschappen om de resultaten van bestaande investeringen te versterken.

De zeer configureerbare samenstelling van Supply Chain Planning, Integrated Business Planning (S&OP) en Pricing-oplossingen van het platform stelt distributie-, detailhandel- en productiebedrijven in staat om snel te reageren op marktveranderingen, de juiste voorraad efficiënter toe te wijzen, samen te werken en producten strategisch te prijzen om betere klantervaringen te creëren en hogere marges.

De totaaloplossing verhoogt de waarde, veerkracht en symmetrie in de toeleveringsketen naarmate de marktdynamiek blijft evolueren. Geïnteresseerd in een voorzienbare toekomst met meer zekerheid en meer snelheid? Bezoek www.blueridgeglobal.nl voor meer informatie.

Media contact:

Will Haraway

Backbeat-marketing

william@backbeatmarketing.com



404.593.8320

