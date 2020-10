Brotrafikken forbedret – men fortsat stort fald

Vejtrafikken over Øresundsbron forbedredes i løbet af sommeren – efter kraftigt fald i andet kvartal i kølvandet på coronapandemien. Men der skal langt mere trafik til, før vi er tilbage på normalt niveau.

I årets første ni måneder faldt trafikken totalt set med 37,8 procent sammenlignet med samme periode sidste år, mens der var et fald på 35 procent i tredje kvartal.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 631 millioner DKK i perioden januar-september – et fald på 373 mio. DKK sammenlignet med tilsvarende periode sidste år.

Vejtrafikken har været kraftigt påvirket i kølvandet på coronakrisen – ikke mindst på grund af skærpede indrejseregler, øget hjemmearbejde og nærmest ikke-eksisterende fritidsture. Danmark åbnede for rejser til hele Sverige den 30. juli, og samtidigt ophævede Sverige anbefalingen om at undgå alle ikke-nødvendige rejser til Danmark.

– Vores trafik steg gradvist i løbet af et par uger hen over sommeren, i takt med genåbningen af grænsen. Genopretningen kunne ses i fritidstrafikken, især den danske. Men baseret på det kraftige fald, som i de første uger var på omkring 70 procent, påvirkes hele årets indtægter og trafik i høj grad, siger Kaj V. Holm, fungerende administrerende direktør.

Vejtrafikindtægterne faldt med 381 mio. DKK til 782 mio. DKK. i løbet af de første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Jernbaneindtægterne påvirkes ikke af trafikvolumen, da de indeksreguleres årligt, hvilket betød, at indtægterne steg med 2 mio. DKK til 386 mio. DKK i perioden.

Vi vurderer, at årets resultat før værdiregulering ender 500-550 mio. DKK lavere end sidste års resultat, der var på 1.281 mio. DKK, men usikkerheden er stor og afhænger af pandemiens udvikling og indrejseregler, siger Kaj V. Holm.

Driftsomkostningerne faldt fra 191 til 173 mio. DKK, og renteudgifterne faldt med 48 mio. DKK til 101 mio. DKK. Konsortiets afskrivninger steg med 59 mio. DKK til 279 mio. DKK på grund af en revideret afskrivningsplan for en del af forbindelsen. Driftsresultatet blev et overskud på 732 mio. DKK, hvilket er et fald på 421 mio. DKK.

Bustrafikken faldt kraftigt med 64,9 procent i perioden januar-september i år, men såvel pendler-, som fritids- og businesstrafikken blev hårdt ramt. Pendlertrafikken faldt med 25,5 procent, fritidstrafikken med 41,7 procent og businesstrafikken med 46,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Samtidigt var godstrafikken over broen på stort set samme niveau som sidste år med et lille fald på 2,6 procent. Antallet af vare- og lastbiler under 20 meter faldt marginalt, mens modulvogntogene – lastbiler over 20 meter – fortsat steg.

Opsvinget stoppede lidt i tredje kvartal. Siden slutningen af august og frem til begyndelsen af oktober var der et fald på 20-25 procent i trafikken totalt set, sammenlignet med sidste års tal, siger Kaj V. Holm.





Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – sept. 2020 Jan – sept. 2019 Udvikling Indtægter vej 782 1.163 -381 Indtægter jernbane 386 384 2 Øvrige indtægter 17 18 -1 Indtægter i alt 1.185 1.565 -380 Driftsomkostninger -173 -191 18 Andre driftsomkostninger -1 -1 - Afskrivninger -279 -220 -59 Resultat af primær drift 732 1.153 -421 Finansielle poster -101 -149 48 Resultat før værdireguleringer 631 1.004 -373 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -216 -783 Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 14 61 Periodens resultat 429 282

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling i perioden januar-september 2020:

Trafik per dag

2020 Trafik per dag

2019 Udvikling

trafik (%) Personbiler 11.445 19.282 -40,6 BroPas Fritid 4.046 6.939 -41,7 BroPas Business 1.488 2.985 -46,3 BroPas Pendler 4.089 5.489 -25,5 Kontant 1.821 3.869 -52,9 Godstrafik** 1.628 1.672 -2,6 Lastbiler > 9 m. 1.377 1.415 -2,7 Varebiler 6-9 m. 252 257 -2,2 Busser 60 171 -64,9 Totalt 13.134 21.125 -37,8

* Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og motorcykler.

** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer.