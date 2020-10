Communiqué de presse

29 octobre 2020

EDF RÉAJUSTE LE COÛT DU PROGRAMME GRAND CARÉNAGE

EDF mène depuis 2014 le programme Grand Carénage, qui s’étend de 2014 à 2025, et qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans. Estimé en 2015 à 55 milliards d’euros 2013 , il a été optimisé et évalué en 2018 à 45 milliards d’euros 2013 soit 48,2 milliards d’euros courants.

EDF réajuste aujourd’hui le coût de ce programme à 49,4 milliards d’euros courants.

Cette nouvelle estimation intègre essentiellement les premiers enseignements sur les travaux à mener, induits par le processus d’instruction du quatrième réexamen périodique des réacteurs 900 MW, actuellement en cours. Il s’agit d’études, de modifications et d’équipements supplémentaires non prévus initialement et visant à améliorer le niveau de sûreté. Elle intègre également la révision de la durée prévisionnelle de réalisation des arrêts programmés pour maintenance (visites décennales et visites partielles), tirant le retour d’expérience des années précédentes, ainsi que les impacts de la crise sanitaire sur la période 2020-2022.

A ce jour, le programme Grand Carénage est bien avancé. 24 visites décennales ont été réalisées sur les réacteurs 900 MW, 1300 MW et 1450 MW. 52 diesels d’ultime secours ont été mis en exploitation sur 56.

