October 29, 2020 03:35 ET

October 29, 2020 03:35 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.10.2020 kello 9:35

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt osingonjaosta perustuen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen

Vincit Oyj:n yhtiökokous, joka pidettiin 22.4.2020, valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,07 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana.

Vincit Oyj:n hallitus on tänään päättänyt, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan 843.692,71 euron osinkoa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.11.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.11.2020.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi