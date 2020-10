Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/27

Aalborg, 29. oktober 2020

Jacob Friis har af personlige årsager valgt permanent at fratræde rollen som cheftræner i AaB.

Jacob Friis tiltrådte på cheftrænerposten 26. november 2018 og har således stået i spidsen for AaB i knap to år.

Debuten kom fire dage senere med en sejr i Esbjerg, og i alt har Jacob Friis været cheftræner for AaB i 65 betydende kampe.

For godt et år siden fik Jacob Friis’ yngste datter konstateret leukæmi, hvilket lejlighedsvis har betydet fravær fra trænergerningen i AaB, og det er i et samlet perspektiv af dette, at Jacob Friis har truffet sin beslutning.



AaB har straks igangsat processen med at finde en ny cheftræner som afløser for Jacob Friis.

I første omgang vil assistenttræner Peter Feher fra i dag midlertidigt overtage ansvaret som cheftræner med Rasmus Würtz som fortsat assistenttræner.







Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Sportschef Inge André Olsen 9272 0270

Jacob Friis 2860 4309