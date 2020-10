Selskabsmeddelelse nr. 43

Fredericia, den 29. oktober 2020

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 35, skal det hermed meddeles at den planlagte

børsnotering af Aquaturu A/S, rykkes ind i 2021.



Vi må nu desuden konstatere at vi ikke når det tidligere udmeldte positive cashflow i Q4 i år.



Udskydelsen sker, for at modne og styrke virksomheden yderligere inden IPO´en, herunder for

at undersøge mulighederne for at opnå en direkte investering fra en industri aktør.



Aquaturu har netop indgået en række større LOI aftaler (Pre-salgsaftaler) bla. med et stort

lakseopdrætsselskab i USA, samt med flere af de største danske producenter.

Dermed forventer selskabet at gennemføre flere salg i den kommende periode og inden IPO´en.

Aquaturu A/S er desuden i dialog med både lokale og internationale distributører, som skal

medvirke til at gennemføre selskabets salgsstrategi samt sikre lokal support.



Valideringen af selskabets teknologi, til bekæmpelsen af bakterier og parasitter, er

veldokumenteret via specialiserede eksterne test-laboratorier (Højvang Laboratorier A/S samt

Bioneer A/S), hvor der er gennemført en række test på produktionsvand fra dambrug samt på

vand tilført en model parasit (cryptosporidium). Denne dokumentation kommer til at indgå i

vores virksomhedsbeskrivelse.



Administrerende direktør for Aquaturu A/S Brian Feldsted udtaler:

”Vi takker de mange fortegnere, som allerede har tegnet op imod 40% af det nuværende udbud i Aquaturu IPOen.

Vi kommer til at holde jer løbende orienteret om det kommende udbud i 2021, således I igen

får muligheden for at deltage når vi er klar. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Aquaturu A/S

teamet, for på kort tid at have nået en række vigtige milepæle for selskabet”.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en dansk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ

vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand

samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og

dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet

Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:



CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:



Hjemmesiden:

www.waturu.dk

www.aquaturu.dk

www.watgenmedical.com



Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter



Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/