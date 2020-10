Aspo Oyj

Pörssitiedote

29.10.2020 klo 13.00





Aspon taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021



Aspo Oyj julkaisee vuoden 2021 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 torstaina 11.2.2021

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta keskiviikkona 5.5.2021

- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta keskiviikkona 11.8.2021

- osavuosikatsaus tammi-syyskuulta keskiviikkona 27.10.2021



Tilinpäätös- ja vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 9.



Aspon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 8.4.2021 Helsingissä. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia Aspon varsinaisen yhtiökokouksen 2021 esityslistalle tulee toimittaa 11.2.2021 mennessä Aspon hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, Hallitus, PL 499, 00101 Helsinki.



Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi ja www.aspo.com.



ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Aki Ojanen, toimitusjohtaja, +358 40 106 592, aki.ojanen@aspo.com tai

Arto Meitsalo, talousjohtaja, +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com





Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.