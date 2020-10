Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat avec Hyman Capital pour aider ses clients et les fonds de capital investissement à adapter rapidement leur stratégie de génération de cash-flow suite au Covid-19.



La crise du Covid-19 a génèré des tensions exceptionnelles sur le plan de la trésorerie avec, chaque jour, des paiements différés d’un ou deux mois, parfois davantage. Confrontés au défi des retards de paiement, les fonds de capital investissement éprouvent des difficultés à évaluer l’impact du Covid-19 sur leurs sociétés en portefeuille en raison d’un manque de visibilité sur les flux de trésorerie.

Alors que le préjudice économique est tangible, Hyman Capital, une banque d’affaires basée à Londres, reconnaît l’importance d’agir vite pour éviter les problèmes de trésorerie dans des entreprises où le cash est fondamental. Hyman Capital, qui intervient dans le domaine du conseil et de l’aide à la transaction, s’est associée avec le spécialiste de l’Intelligence Artificielle Sidetrade afin d’aider ses clients et fonds de capital investissement à mieux gérer leur cashflow.

Clive Hyman, PDG et fondateur de Hyman Capital, estime que : « Plus que jamais, une bonne gestion de la trésorerie et une situation en liquidités solide sont des priorités absolues pour les entreprises. Dans ce contexte, Sidetrade est le partenaire idéal, puisque la société s’appuie à la fois sur l’IA la plus aboutie du marché et une expérience de 20 ans dans l’accélération de cash des entreprises ».

La technologie de Sidetrade offre un tableau de bord regroupant les balances agées et les situations en cash, information qui peut être partagée en ligne, permettant ainsi de conserver une vision d’ensemble et de se concentrer sur les leviers les plus significatifs.

M. Hyman explique : « Avoir une culture du cash est très important pour toute entreprise géré par un investisseur financier, et plus encore dans la période actuelle. Avec Sidetrade, nous mettons l’IA au service des fonds de capital investissement désireux de préserver la compétitivité de leurs portefeuilles en optimisant le cash-flow des sociétés qui le composent. »

Sunil Pandit, responsable partenariats et alliances au sein de Sidetrade, affirme : « Les fonds de capital investissement veulent plus de visibilité sur le besoin en fond de roulement et la façon dont ils le financent. Ils ont besoin d’évaluer rapidement les risques et d’identifier tout aussi rapidement les leviers sur le cash. Nous les aidons à relever ces défis en leur offrant l’agilité dont ils ont besoin afin de gérer efficacement la trésorerie de leurs portefeuilles. Débloquer le cash est la source de financement la moins chère. Après avoir engagé les actions prioritaires visant à reconstituer et stabiliser le cashflow, les sociétés peuvent sereinement se concentrer sur leur croissance ! »





Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

À propos de Hyman Capital (www.hymancapital.com)

Hyman Capital est une banque d'affaires spécialisée qui aide les entreprises en leur apportant un soutien transactionnel, notamment en matière de due diligence, de valorisation et de structuration fiscale, ainsi que des services de conseil en management et levée de fonds (fonds propres et emprunts), pour les petites, moyennes et grandes entreprises de tous les secteurs.

Clive Hyman est le fondateur, le président et le directeur général de Hyman Capital. Au cours de sa carrière, il régulièrement occupé les postes de président de conseil d’administration, président non exécutif, directeur général et directeur financier. Il possède une grande expérience de la gestion de trésorerie, des opérations et des fusions et acquisitions. Il a créé Hyman Capital en 2005.

L'objectif de la société est de permettre le financement des entreprises en croissance en facilitant l’accès à de nouvelles sources de financement et en préparant ces entreprises aux transactions qu'elles souhaitent entreprendre. Il conseille également ses clients sur l'acquisition ou la cession d'une entreprise, et sur la manière dont les entreprises peuvent être plus efficaces et performantes.

Hyman Capital dispose d'une équipe expérimentée offrant une expertise multi-sectorielle et internationale, qui existe pour aider les clients à créer de la valeur.







