OAKVILLE, Ontario, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même s’il se peut que les sorties d’Halloween soient plus limitées cette année en raison de la pandémie, MADD Canada tient à rappeler à tous qu’il est important de prévoir des déplacements sobres et sécuritaires lors de leurs sorties.



« La décision de conduire avec les capacités affaiblies est une décision qui pourrait vous hanter pour le reste de vos jours, a affirmé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada, dont le frère a été tué par un chauffard aux capacités affaiblies en 2014. Vous pourriez perdre votre permis, votre véhicule ou votre liberté. Pire encore, vous pourriez perdre la vie ou enlever la vie à quelqu’un. »

Mme Hancock et MADD Canada enjoignent les Canadiens et Canadiennes à suivre les consignes des autorités locales de la santé publique concernant les rassemblements et, si vous avez l’intention de célébrer durant la fin de semaine et de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, n’oubliez surtout pas de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

« Les quelques minutes que vous passerez à planifier des déplacements sobres et sécuritaires pourraient vous épargner, à vous et à d’autres personnes, une vie entière de souffrance et de chagrin », a ajouté Mme Hancock.

Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des dizaines de milliers d’autres sont blessés dans des collisions attribuables à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. Tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour veiller à la sécurité de nos routes à l’occasion de l’Halloween.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



À l’Halloween, faites une priorité du transport sobre et sécuritaire. Faites appel à Uber ou un taxi, choisissez un conducteur désigné sobre ou utilisez le transport en commun. Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-877-392 6233 ou