MONTRÉAL, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que Sunwing se prépare pour reprendre ses vols le 6 novembre 2020, Sunwing Airlines est ravi d’annoncer que ses avions seront traités avec AEGIS Microbe Shield®, un puissant vaporisateur antibactérien qui contrôle et empêche la croissance des bactéries sur les surfaces.



Il s’agit d’une première parmi les compagnies aériennes canadiennes. Le traitement AEGIS®, mis en place sur les avions de Sunwing dans le cadre de l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, comprend des protocoles améliorés de nettoyage et d’assainissement afin de protéger les clients et les employés à chaque étape du voyage.

« La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés sont une priorité absolue chez Sunwing », a commenté Mark Williams, président de Sunwing Airlines. « Nous cherchons constamment à mettre en œuvre des améliorations de pointe, et c’est pourquoi nous sommes fiers d’être la première compagnie aérienne canadienne à utiliser le traitement AEGIS Microbe Shield® sur nos avions, après une période de tests rigoureux. Cet élément clé de notre engagement En toute sécurité avec Sunwing consiste à adopter des mesures de santé et de sécurité pour mieux protéger nos clients. Ce nouveau traitement nous aide à continuer à tenir cette promesse, en offrant un niveau de protection supplémentaire pour notre retour dans les airs. »

Enregistré auprès des autorités sanitaires mondiales, comme Santé Canada, l’Agence américaine de protection de l’environnement et l’Union européenne, AEGIS® offre une efficacité antimicrobienne sûre, résistante et de longue durée. Sunwing a obtenu des résultats encourageants en ce qui concerne l’utilisation d’AEGIS® au Canada, dans de nombreux secteurs, en plus de mener ses propres essais sur ses avions.

AEGIS Microbe Shield® est un revêtement protecteur incolore et inodore, qui peut être appliqué sur des surfaces pour réduire la croissance microbienne jusqu’à 93 %.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sunwing, le premier transporteur aérien à offrir ce niveau de protection des surfaces », a commenté Colin Dickey, président de Protect Technologies, le distributeur principal exclusif d’AEGIS Microbe Shield® au Canada et aux États-Unis. « Actuellement, il y a des nouvelles attentes concernant l’hygiène et la prévention de la croissance microbienne. L’ajout d’AEGIS Microbe Shield® au programme En toute sécurité avec Sunwing renforce son approche innovante et son engagement envers la santé et la sécurité des Canadiens. »

En plus du traitement AEGIS Microbe Shield®, chaque avion de Sunwing Airlines est nettoyé et désinfecté rigoureusement après chaque vol, à l’aide de désinfectants électrostatiques. Parmi les autres mesures En toute sécurité avec Sunwing, mentionnons le retrait de la plupart des documents imprimés à bord et l’utilisation d’un ÉPI par tous les membres du personnel et de l’équipage. De plus, chaque avion de Sunwing Airlines est équipé de filtres à air HEPA, qui éliminent jusqu’à 99,9 % des particules en suspension dans l’air dans les cabines.

Pour en savoir plus sur l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, visitez le site Web de Sunwing.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0049fb1d-ce10-42e7-9ba8-8aff04b6bc3f