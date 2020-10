Selskabsmeddelelse nr. 44

Fredericia, den 29. oktober 2020

Datterselskabet Watgen Medical A/S, har opnået patent på et apparat til topikal behandling.



Patentet understøtter selskabets innovative udvikling af ny vandbehandlingsteknologi til

behandling af inflammation og sår.



Topikal betyder på kropsoverfladen, dvs. på huden, i næseåbningen, i øjne, i ører, i

endetarmsåbningen og vagina.



Waturu Holding A/S er hovedaktionær i selskabet og formand Thomas Marschall udtaler:



”De markeder Watgen Medical A/S fokuserer på, er i dag kontrolleret af store globale selskaber og

det er derfor af stor betydning for Watgen Medical at det er lykkes at opnå et bredt patent,

som selskabet potentielt også kan licensere ud til eksisterende selskaber i branchen”.



Watgen Medical har tidligere udmeldt en plan om at gennemføre en børsnotering i 2021.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en dansk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ

vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand

samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og

dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet

Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:



CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877,

e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com

Nasdaq First North Growth Market



