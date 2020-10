Som tidligere meddelt har bestyrelsen et ønske om øget information til aktionærer og andre interessenter. Informationerne vil fremadrettet være indeholdt i selskabets periodemeddelelser og indeholde oplysninger om finansielle og forretningsmæssige målsætninger.

Finansielle målsætninger:

De finansielle målsætninger, herunder målsætninger for den egentlige kernekapitalprocent og den samlede kapitalprocent har bestyrelsen fastsat som følger:

Den egentlige kernekapitalprocent og den samlede kapitalprocent skal ultimo året som minimum være henholdsvis 14,5 og 18,5. Målsætningerne vil løbende blive revurderet i forhold til ændringer i kapitalkravene.



Egenkapitalforretning efter skat på 5-7%. De samfundsøkonomiske udsigter tegner et billede af et særdeles lavt rentemiljø, lav vækst, lavt forbrug og betydelig overskudslikviditet, hvilket medfører et pres på bankens indtjeningsmuligheder på traditionelle ind- og udlånsprodukter.



Udbyttepolitikken:

·Overordnet ønskes en kapitalstruktur, der tilgodeser banken og bankens aktionærer bedst muligt. Det er bankens politik, at aktuelle kapitalkrav skal dækkes af egentlig kernekapital samtidig med, at der, helt eller delvist, er et ønske om at gøre brug af de kapitalinstrumenter, der er tilgængelige i markedet.

Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde 25-50% af årets resultat som udbytte og/eller aktietilbagekøb.

I periodemeddelelsen for 1. – 3. kvartal 2020 er der en nærmere præsentation af ovenstående målsætninger samt forretningsmæssige målsætninger.

