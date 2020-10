AMSTERDAM, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge , platformen som kombinerer planlegging av innkjøp og vareforsynin g, integrert forretningsplanlegging samt prisoptimering for å effektivisere virksomheter, annonserte i dag at Astrup AS , en ledende leverandør av metaller og plast halvfabrikata i Norge, har valgt Blue Ridge for å etablere pålitelige prognoser, redusere lagernivåer samt å støtte sine vekstambisjoner.



Astrup AS er en ledende grossist i den nordiske markedet innen aluminium, metaller, plast, titan, rustfritt stål og spesialstål, og har en topp moderne automatisert lagringsløsning med over 5000 pallelokasjoner.

– Med Blue Ridge Supply Chain Planning vil Astrup kunne etablere pålitelige statistiske prognoser i stedet for å være reaktive i forhold til salgshistorikk og subjektive kjøpsvurderinger, og dessuten bygge en mer profesjonell innkjøpsorganisasjon, sier John Børge Halvorsen, administrerende direktør i Astrup AS. «Vi fant ut at Blue Ridge blir støttet av et robust FoU-team, og vi ble imponert over deres status som leder innen programvareløsninger for innkjøp.»

Blue Ridge sin Supply Chain Planning (SCP)-løsning integrerer unikt behovsprognoser, forsyningsplanlegging, innkjøp, vareforsyning og strategiske investeringskjøp. Løsningene skaper svært effektiv planlegging og intelligent etterfylling på tvers av alle lokasjoner og kanaler, både nedstrøms til kunder og oppstrøms med leverandører.

– Planlegingsløsningen fra Blue Ridge vil gi Astrup AS verktøyene de trenger for å støtte sin videre vekst og gjennomføre sin planlegging av forsyningskjeden med mer presisjon, hastighet og trygghet, sier Maarten Baltussen, direktør for Blue Ridge i Europa.

Planleggingsløsningene til Blue Ridge styrer NOK 29 mrd i salg i Europa på tvers av bransjer, inkludert detaljhandel, mat, vin & sprit samt handelsvarer ellers. I 2020 aksepterer kundene 99 prosent av planleggingsanbefalingene uendret fra Blue Ridge SCP-løsningene, slik at de kan opprettholde en samlet 95 prosent fyllingsgrad. Denne nøyaktigheten setter Blue Ridge-kundene i stand til løpende å levere 98 prosent servicegrad til sine kunder samtidig som lagernivåene reduseres. Totalt ble 59 millioner ordrelinjer plassert gjennom Blue Ridge-løsningene.

Om Blue Ridge

Å møte kundenes etterspørsel i dagens uforutsigbare marked krever at bedrifter oppdager nye måter å dra nytte av verdien fra teknologiinvesteringene de allerede har gjort på. Blue Ridge er den innovative, totalplattformen designet med velprøvde ERP-integrasjoner og partnerskap med dette for øye. Plattformens svært konfigurerbare samling av Supply Chain Planning, integrert forretningsplanlegging (S&OP) og prisoptimering gir distribusjons-, detaljhandels- og produksjonsbedrifter mulighet til raskt å reagere på markedsendringer, dimensjonere lageret riktig og mer effektivt, utvidet samarbeid samt strategisk kunne prise produkter og dermed skape bedre kundeopplevelser og marginer. Sammen frigjør disse brikkene ytterligere verdiskapning, robusthet og symmetri på tvers av forsyningskjeden etter hvert som markedsdynamikken fortsetter å utvikle seg. Skap deg en mer forutsigbar fremtid med mer sikkerhet, mer hastighet og mer sikkerhet. Besøk www.blueridgeglobal.com for å lære mer.

Mediekontakt: