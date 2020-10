Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 29 octobre 2020 - 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS

Amélioration des tendances sur le T3 :

Faiblesse de l’activité dans l’industrie compensée en partie par des ventes très fortes dans le Bricolage et Pro

Chiffre d’affaires en M€ 2019 2020* T1 22,1 18,4 T2 21,6 14,6 T3 19,6 17,2 TOTAL 63,2 50,2

*Chiffres non audités

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires de TIVOLY sur 9 mois s’élève à 50,2 M€, en retrait de -20,5 % par rapport au 30 septembre 2019. Pour rappel, sur les 6 premiers mois, au 30 juin 2020, la baisse était de -24,3%.

Sur le T1, le chiffre d’affaires était en baisse de -16,9%, pour atteindre sur le T2 une baisse de

-32,4%. Sur le T3, la tendance est à l’amélioration, avec un chiffre d’affaires de 17,2 M€, en baisse de -12,1 % par rapport au T3 de 2019.

- En France et en Europe, la pertinence de l’offre et la notoriété des marques favorisent un niveau record de ventes, sur le T3, dans le bricolage et le pro. L’activité industrielle reste à un point bas, mais donne des signes d’amélioration lente sur le T3.

- En Amérique du Nord, l’activité a subi un fort ralentissement sur le semestre, mais les entrées de commandes sur septembre marquent une progression par rapport à 2019, sans qu’il soit possible de préjuger la pérennité de ce revirement positif de tendance, compte tenu du contexte sanitaire mondial et électoral local.

- En Asie, le niveau d’activité est en très forte progression par rapport à 2019.

Le Groupe dont la structure financière est saine et solide

confirme sa stratégie de développement long terme portée par ses deux marchés complémentaires Industrie et Bricolage.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com





Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65

