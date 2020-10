October 29, 2020 13:00 ET

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2020 KLO 19.00



Syyttäjä nostanut syytteen epäillystä arvopaperimarkkinarikoksesta Orionin hallituksen jäsentä vastaan – epäilty rikos ei liity Orioniin

Pörssin sääntöjen mukaisesti Orion Oyj julkistaa seuraavan tiedon:

Orion Oyj:n tietoon on tullut, että sen hallituksen jäsentä Ari Lehtorantaa vastaan on nostettu syyte epäillystä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Orionin tiedon mukaan asia liittyy Lehtorannan toimintaan Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2015-2016. Orionin tiedon mukaan Lehtoranta on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Epäilty rikos ei liity Orioniin eikä Orion kommentoi asiaa.

