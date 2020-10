Chiffre d’affaires à fin septembre 2020 : 17,5 M€







Confirmation du dynamisme de l’activité Services & Accessoires

Carnet de commandes à 18,2 M€ au 30 septembre 2020

Bezons, le 29 octobre 2020 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires à fin septembre 2020.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2020 2019 Evolution 1er trimestre 5,4 6,7 -19% 2ème trimestre 6,2 7,2 -14% 3ème trimestre 5,9 6,8 -13% Total CA 9 mois 17,5 20,7 -15%





Au 30 septembre - en M€ 2020 2019 Evolution Systèmes 9,5 12,8 -26% Evaporateurs 0,1 1,0 -90% Services et Accessoires 7,9 6,9 +14% Total CA 9 mois 17,5 20,7 -15%

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2020 s’établit à 17,5 M€, en retrait de 15 % par rapport au 30 septembre 2019.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 9,5 M€, en retrait de 26 %, suite à des décalages de livraison dus au contexte de la pandémie. Au cours des neuf premiers mois, 5 systèmes - dont 3 de production – ont été livrés, contre 6 systèmes – dont 5 de production - au 30 septembre 2019.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs reste atone en l’absence actuelle d’investissements en équipements de production d’écrans OLED.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 7,9 M€, en croissance de 14 % portée par une activité commerciale soutenue, notamment sur la base installée.

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 se répartit entre l’Europe : 39%, l’Asie : 43%, l’Amérique du Nord : 12% et les autres pays : 6%.

Évolution du carnet de commandes

Au 30 septembre - en M€ 2020 2019 Evolution Systèmes 8,7 20,4 -57% Evaporateurs 0,0 0,0 - Services et Accessoires 9,5 6,1 +56% Total carnet de commandes 18,2 26,5 -31%

Le carnet de commandes au 30 septembre 2020 s’élève à 18,2 M€, en retrait de 31 % par rapport à celui au 30 septembre 2019.

Les activités systèmes restent impactées par l’allongement des délais de décision des clients et d’obtention des licences d’exportation, avec un carnet de commandes en baisse de 57 % à 8,7 M€, incluant 5 systèmes - dont 1 de production - à livrer dans le courant du dernier trimestre 2020. Cependant, le portefeuille de prospects est à un niveau historiquement élevé.

Les activités de services et accessoires confirment leur importante dynamique commerciale avec un carnet de commandes de 9,5 M€, en croissance de 56 % par rapport à l’année précédente compte tenu du bon niveau de prises de commandes au troisième trimestre 2020.

Perspectives

RIBER confirme sa prévision pour l’exercice 2020 d’un chiffre d'affaires annuel de l’ordre de 30 M€, par rapport à 33,5 M€ en 2019.

Agenda

Le chiffre d’affaires annuel 2020 sera communiqué le vendredi 29 janvier 2021 (avant Bourse).

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

