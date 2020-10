SYDNEY, Australia, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dibebani kebimbangan pandemik, pasaran perkhidmatan terurus di Asia Pasifik jatuh pada suku tahun ketiga kepada tahap yang paling rendah dalam tempoh 14 tahun, menurut laporan daripada Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), peneraju firma penyelidikan dan penasihat teknologi global.



Asia Pacific ISG Index™ yang mengukur kontrak penyumberan komersial dengan nilai kontrak tahunan (ACV) yang bernilai US $5 juta atau lebih, menunjukkan pasaran perkhidmatan terurus menjunam 48 peratus pada suku tahun ketiga kepada US $338 juta, prestasi terburuknya sejak 2006. Dalam perkhidmatan terurus, penyumberan teknologi maklumat (ITO) telah menurun 50 peratus, kepada US $277 juta dan penyumberan proses perniagaan (BPO), menurun 32 peratus kepada US $61 juta.

Sementara itu, ACV untuk perkhidmatan berasaskan awan, kuasa yang dianggap dominan secara tradisional kejayaan penyumberan rantau itu, meningkat 6 peratus dalam suku tahun ketiga kepada US $1.6 bilion. Angka tersebut termasuk infrastruktur sebagai perkhidmatan (IaaS), meningkat 8 peratus, kepada US $1.4 bilion dan perisian sebagai perkhidmatan (SaaS), menurun 8 peratus, kepada US $222 juta—salah satu suku tahun paling ringan dalam tiga tahun lepas.

Pasaran tergabung Asia Pasifik (kedua-dua perkhidmatan terurus dan sebagai perkhidmatan) telah menurun 10 peratus, kepada US $1.97 bilion, walaupun terdapat pertumbuhan dalam segmen sebagai perkhidmatan.

“Asia Pasifik memulakan tahun ini dengan suku tahun rekod untuk perkhidmatan berasaskan awan, tetapi pasaran sebagai perkhidmatan telah menurun dua suku tahun yang lepas, menggambarkan pelaburan yang semakin perlahan disebabkan pandemik” kata Scott Bertsch, rakan kongsi dan ketua rantau, ISG Asia Pasifik. “Suku tahun ini, pertumbuhan perkhidmatan berasaskan awan tidak mencukupi untuk meningkatkan pasaran tergabung dalam Asia Pasifik.”

Persaingan bahagian pasaran infrastruktur awan terus sengit merentasi rantau tersebut, terutamanya di India, apabila persaingan semakin meningkat dalam pasaran telekomunikasi, Internet jalur lebar dan awan awam, kata Bertsch. Sebagai contoh, AWS telah menandatangani perjanjian dengan Bharti Airtel untuk membawa lebih banyak perkhidmatan awan kepada syarikat di India, sementara Microsoft membentuk perkongsian dengan Jio.

Dalam arena perkhidmatan terurus, Bertsch menyatakan bahawa volum kontrak merosot kembali ke tahap yang lebih lazim dalam suku tahun ketiga selepas kenaikan dalam aktiviti kontrak pada suku sebelumnya. “Hampir semua urus niaga adalah di bawah US $20 juta,” kata Bertsch. “Urus niaga bernilai besar, dari segi sejarah merupakan cabaran bagi Asia Pasifik, telah kehabisan sejak permulaan COVID-19, dan laluan untuk mendapatkan urus niaga itu kini lebih panjang.”

Bertsch berkata, beberapa urus niaga yang wajar disebut ialah Accenture yang memenangi urus niaga yang agak besar dengan pengeluar besar di Asia dan IBM yang berjaya mendapatkan urus niaga dengan Pihak Berkuasa Lapangan Terbang Hong Kong.

Prestasi Permulaan Tahun Ini sehingga Kini

Dalam sembilan bulan pertama, pasaran tergabung Asia Pasifik menurun 7% kepada US $6.4 bilion. Perkhidmatan terurus menurun 41 peratus, kepada US $1.4 bilion, kerana kekurangan urus niaga yang besar, dengan ITO (menurun 40 peratus, kepada US $1.2 bilion) dan BPO (menurun 49 peratus, kepada US $197 juta) dan kedua-duanya menyumbang kepada prestasi lemah. Kebanyakan pasaran geografi di rantau telah menurun secara ketara, kecuali Australia-New Zealand (ANZ), yang menunjukkan peningkatan permulaan tahun ini sehingga kini sebanyak 3 peratus bagi ACV.

Sementara itu, sebagai-perkhidmatan, meningkat 11 peratus, kepada US $5 bilion, walaupun segmen ini berkembang lebih perlahan berbanding tahun-tahun sebelumnya. IaaS meningkat 14 peratus, kepada US $4.3 bilion, walaupun SaaS menurun 6 peratus, kepada US $695 juta.

Ramalan Global

ISG meramalkan pasaran perkhidmatan terurus global akan menurun 6 peratus untuk tahun penuh, 150 mata dasar lebih baik daripada ramalan pada bulan Julai. Firma tersebut mengunjurkan pasaran global seperti sebagai-perkhidmatan akan meningkat sebanyak 15.5 peratus pada tahun 2020, iaitu meningkat daripada ramalan 11 peratus pada bulan Julai.

Perihal ISG Index™

ISG Index™ dikenali sebagai sumber berwibawa bagi penyelidikan pasaran industri teknologi global dan perkhidmatan perniagaan. Bagi 72 suku tahun berturut-turut, ISG Index™ telah memperincikan data dan aliran industri terkini untuk penganalisis kewangan, pembeli perniagaan, pembekal perisian dan perkhidmatan, firma guaman, universiti dan media. Pada tahun 2016, ISG Index telah dikembangkan untuk merangkumi liputan pasaran sebagai-perkhidmatan yang berkembang pantas dan mengukur kesan signifikan perkhidmatan berdasarkan awan terhadap transformasi perniagaan digital. ISG juga menyediakan analisis berterusan automasi dan teknologi digital lain dalam pembentangan suku tahun ISG Index. Untuk maklumat lanjut. lawati laman web ini.

Perihal ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) peneraju firma penyelidikan dan penasihat teknologi global. Sebagai rakan kongsi perniagaan yang dipercayai bagi lebih 700 pelanggan, termasuk lebih 75 daripada 100 perniagaan teratas di seluruh dunia, ISG komited untuk membantu syarikat, organisasi sektor awam dan pembekal perkhidmatan dan teknologi untuk mencapai kecemerlangan operasi dan pertumbuhan yang lebih pantas. Firma ini mengkhusus dalam perkhidmatan transformasi digital, termasuk automasi, analitis awan dan data, penasihat penyumberan; tadbir urus terurus dan perkhidmatan risiko; perkhidmatan pembawa rangkaian; reka bentuk strategi dan operasi; pengurusan perubahan; penyelidikan pasaran dan penyelidikan dan analisis teknologi. Ditubuhkan pada tahun 2006 dan berpangkalan di Stamford, Conn., ISG mempunyai lebih 1,300 profesional berkemahiran digital yang beroperasi di lebih 20 negara—pasukan global yang terkenal dengan pemikiran inovatif, pengaruh pasaran, kepakaran industri dan teknologi yang mendalam dan keupayaan penyelidikan dan analitis bertaraf dunia, berdasarkan data pasaran industri yang paling menyeluruh. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati www.isg-one.com.

