新冠疫情造成的相关担忧导致ITO、BPO市场出现下挫，各公司纷纷转为采用云服务

澳大利亚悉尼, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的技术研究和咨询公司Information Services Group（以下称“ ISG ”）（Nasdaq: III ）发布最新行业状况报告，指出由于对全球疫情的担忧，亚太地区的托管服务市场在第三季度降至14年来的最低水平。



亚太ISG Index™指数衡量年度合同价值（ACV）在500万美元及以上的商业外包合同。该指数显示亚太地区的托管服务市场在第三季度下挫48%至3.38亿美元，这是2006年以来的最低水平。在各项托管服务中，信息技术外包（ITO）减少了50%，降至2.27亿美元，业务流程外包（BPO）减少32%，降至6100万美元。

与此同时，基于云的服务（传统上是该地区实现采购成功业绩的主要力量）的ACV在第三季度增长6%，达到16亿美元。这一数字中包括基础设施即服务（IaaS）增长8%，达到14亿美元，而软件即服务（SaaS）下降至2.22亿美元，降幅达8%，使得该季度成为这一领域在过去三年中表现最低迷的季度之一。

尽管即服务部门整体实现增长，但亚太地区合并市场（托管服务和即服务）收缩了10%，降至19.7亿美元。

ISG亚太区合伙人和地区业务负责人Scott Bertsch表示：“亚太地区的云服务在今年初创下了季度最佳纪录，但即服务市场在过去两个季度出现下滑，反映出疫情影响导致的投资放缓。” “本季度，基于云的服务增长不足以提振亚太地区的整体市场。”

Bertsch表示，云基础设施的市场份额之争在该地区仍然激烈，特别是在印度，该国的电信、宽带互联网和公共云市场领域的业务举措正不断加强。例如，AWS与巴帝电信（Bharti Airtel）签署协议，为印度公司提供更多云服务，而微软与Jio建立了合作伙伴关系。

Bertsch指出，就托管服务领域而言，在前一季度订约活动增加之后，合同量在第三季度回落至更具代表性的水平。Bertsch表示：“几乎所有交易的额度都低于2000万美元。” “获得大额业务在亚太地区历来是一项挑战，自新冠肺炎疫情爆发以来则完全中断，而达成交易的过程也变得更长。”

Bertsch表示，显著亮点包括埃森哲咨询公司赢得了与亚洲一家大型制造企业的大额业务，以及IBM与香港机场管理局达成的一项交易。

年初至今的表现

今年前九个月，亚太地区整体市场下滑至64亿美元，下降幅度达7%。托管服务因缺乏大额交易而下降至14亿美元，降幅达41%，而ITO（下降40%至12亿美元）和BPO（下降49%至1.97亿美元）都是造成表现疲软的因素。除了澳大利亚-新西兰（ANZ）今年到目前为止实现了3%的增长外，亚太大部分地区的市场都遭遇大幅下挫。

同时，即服务增长了11%，达到50亿美元，但这一部门的增长速度与前几年相比大幅减缓。IaaS增长了14%，达到43亿美元，而SaaS则减少到6.95亿美元，下降了6%。

全球预测

ISG预测，全球托管服务市场全年将下滑6%，这一下降幅度比其7月的预测缩小了150个基点。该公司预计2020年全球即服务市场将增长15.5%，高于7月做出的11%的增长预测。

关于ISG Index™

ISG Index™是公认的全球技术和商业服务领域市场情报权威来源。它已经连续72个季度为金融分析师、企业买家、软件和服务提供商、律师事务所、大学和媒体提供最新的行业数据和趋势。2016年，ISG指数得到扩展以涵盖快速增长的即服务市场，衡量基于云的服务对数字业务转型的重大影响。ISG还在其ISG指数季度报告中提供关于自动化和其他数字技术的持续分析。如需了解更多信息，请访问本 网页 。

关于ISG

ISG（Information Services Group）（Nasdaq: III ）是全球领先的技术研究和咨询公司。ISG作为值得信赖的商务合作伙伴服务于700多家客户（包括全球100强企业中的75家以上），致力于帮助企业、公共部门组织、服务和技术提供商实现卓越运营和加速增长。该公司专注于数字转型服务，包括自动化、云技术和数据分析；采购咨询；托管治理和风险服务；网络运营商服务；战略与运营设计；变革管理；市场情报和技术研究与分析。ISG于2006年成立，总部位于康涅狄格州斯坦福，团队包含1300多位掌握数字化时代技能的专业人士，分布于全球20多个国家，以基于行业最全面市场数据的创新思维、市场影响力、深厚的行业和技术专长、世界级研究和分析能力而享誉世界。如需获取更多信息，请访问 www.isg-one.com 。

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