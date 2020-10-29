隨著公司轉向雲端服務，資訊科技外判、業務流程外判市場因 COVID-19 疫情暴跌

澳洲悉尼, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據領先的全球技術研究及諮詢公司 Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) 的最新行業報告，因受疫情的憂慮，亞太區的託管服務市場在第三季度下跌至 14 年來最低水平。



亞太區 ISG Index™ 衡量的年度合同價值 (ACV) 為 500 萬美元或以上的商業外判合同顯示，該區的託管服務市場在第三季度下降了 48%，降至 3.38 億美元，是自 2006 年以來的最差表現。在託管服務中，資訊科技外判 (ITO) 下降 50%，至 2.77 億美元，業務流程外判 (BPO) 下降 32%，至 6,100 萬美元。

同時，傳統上在該區採購成功中佔主導地位的雲端服務 ACV 在第三季度增長了 6%，達到 16 億美元。該數字包括基礎設施即服務 (IaaS) 增長 8%，至 14 億美元，軟件即服務 (SaaS) 下降 8%，至 2.22 億美元，這是該公司最近三年最弱的季度之一。

亞太區的綜合市場（包括託管服務和即服務）下降了 10%，為 19.7 億美元，儘管「即服務」領域整體增長。

ISG 亞太區合夥人及區域負責人 Scott Bertsch 表示：「亞太區的雲端服務創下了創紀錄的季度，但是即服務市場在最近兩個季度有所下降，這反映了疫情導致的投資放緩。本季度，雲端服務的增長不足以提升亞太區的綜合市場。」

Bertsch 說，整個地區，尤其是在印度，電訊、寬頻互聯網及公共雲端市場的行動正在升溫，整個地區的雲端基礎設施市場份額之爭仍繼續。例如，AWS 與 Bharti Airtel 簽署了一項協議，旨在為印度公司提供更多雲端服務，而 Microsoft 與 Jio 建立了合作夥伴關係。

在託管服務領域，Bertsch 指出，在上一季度的合同活動增加之後，第三季度的合同量回落至更典型的水平。Bertsch 說：「幾乎所有交易都低於 2,000 萬美元。大宗判給對亞太區來說一直都是一項挑戰，自 COVID-19 疫情爆發以來，大宗判給已經枯竭，完成這些交易的途徑也越來越長。」

Bertsch 說，值得注意的亮點是 Accenture 贏得與亞洲一家大型製造商的一宗大筆交易，而 IBM 與香港機場管理局達成了一項交易。

年初至今表現

首九個月，亞太區的綜合市場下降了 7%，降至 64 億美元。由於缺乏大宗交易，託管服務下降了 41%，降至 14 億美元，其中 ITO（下降 40%，至 12 億美元）和 BPO（下降 49%，至 1.97 億美元），均導致業績欠佳。除澳洲-新西蘭 (ANZ) 迄今為止其 ACV 增長 3% 外，該區的大部分地理市場均大幅下降。

同時，「即服務」增長了 11%，達到 50 億美元，儘管這領域的增長比前幾年緩慢。IaaS 增長 14%，至 43 億美元，而 SaaS 下降 6%，至 6.95 億美元。

全球預測

ISG 預測，全球託管服務市場全年將下降 6%，比 7 月份的預測高 150 個基點。該公司預計，全球即服務市場將在 2020 年增長 15.5%，高於 7 月份預測的 11%。

關於 ISG Index™

ISG Index™ 被公認為全球技術及商業服務行業的市場情報權威。它已連續 72 季為金融分析員、企業收購者、軟件及服務供應商、律師行、大學及媒體詳細介紹最新的行業數據及趨勢。2016 年，ISG Index 擴大至涵蓋快速增長的「即服務」市場，從而衡量雲端服務對數據業務轉型的重大影響。ISG 在其季度 ISG Index 演示中還提供對自動化及其他數據技術的持續分析。如欲了解更多詳情，請瀏覽此 網頁 。

關於 ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) 是一家領先的全球技術研究及諮詢公司。ISG 是 700 多家客戶的可信賴之業務合作夥伴，其中 75 多家為全球 100 強企業，ISG 致力幫助企業、公共部門組織及服務及技術供應商實現卓越的營運及更快的增長。該公司專門從事數據轉換服務，包括自動化、雲端及數據分析；採購諮詢；管理治理及風險服務；網絡營運商服務；策略及營運設計；變更管理；市場情報及技術研究與分析。ISG 成立於 2006 年，總部位於康涅狄格州，ISG 在全球 20 多個國家／地區擁有 1,300 多名數據專業人員，這是一支全球團隊，以其創新的思維、市場影響力、深厚的行業及技術專長，以及基於行業最全面市場數據之世界一流研究及分析能力而聞名。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.isg-one.com 。

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