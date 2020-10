Fin du contrat de JCDecaux avec les aéroports de l’Autorité Portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ)

Paris, le 29 octobre 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’à la suite d’un appel d’offres, son contrat publicitaire avec les quatre aéroports de New York et du New Jersey, John F. Kennedy, LaGuardia, Newark Liberty et Stewart, n’a pas été renouvelé.

Détenteur du contrat avec la PANYNJ depuis plus de trente ans, JCDecaux est fier des programmes médias qu’il a déployé avec succès au cours de ces trois décennies. Le Groupe est reconnu mondialement comme le numéro un de la publicité en aéroport en matière d’innovation, de professionnalisme et de qualité de service.

Le monde souffre toujours des effets de la COVID-19, tandis que des mesures sanitaires strictes continuent de limiter la circulation des passagers dans les aéroports. Durant cette période de confinement, la baisse historique du trafic aérien et de sérieuses incertitudes économiques conduisent les entreprises à réagir immédiatement en réduisant leurs dépenses publicitaires à une échelle sans précédent. Actuellement, les passagers provenant de plus de quarante États américains font l’objet de restrictions de voyage à l’entrée du territoire de New York ou du New Jersey, et sont soumis à une interdiction de déplacement international de grande ampleur. Même après la levée des restrictions de voyage, le trafic aérien mettra du temps à retrouver son niveau d'avant la COVID-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, JCDecaux a pris des mesures immédiates et ciblées sur ses leviers opérationnels et financiers pour atténuer cette baisse et préserver sa trésorerie, via notamment un ajustement des loyers, une maîtrise rigoureuse des coûts, la réduction des investissements en capital, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et l’annulation du dividende. En tant que leader mondial de la publicité en aéroport, JCDecaux reste profondément attaché à ce canal de communication extérieure. Cependant, le Groupe ne poursuivra pas un contrat qui n’était pas justifié financièrement compte tenu du contexte actuel.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2020 : 1 075m€

semestre 2020 : 1 075m€ Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

Pièce jointe