VANCOUVER, British Columbia, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ bzw. das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Nabis AZ, LLC („Nabis AZ“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, versäumt hat, seine aufgeschobene Zahlungsverpflichtung in Bezug auf eine Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten und Verwaltungsvereinbarungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung von Perpetual Healthcare Inc. („Perpetual“), dem Betreiber der Emerald-Apotheke für medizinischen Marihuana-Einzelhandel in Arizona, zu finanzieren. Nabis AZ war verpflichtet, an die Lieferanten im Rahmen dieser Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten eine Zahlung in Höhe von ca. 8,1 Mio. USD, einschließlich aufgelaufener Zinsen, zu leisten, die am 25. Oktober 2020 fällig war (die „aufgeschobene Verpflichtung“). Die Bemühungen des Unternehmens, eine alternative Finanzierung zur Erfüllung der aufgeschobenen Verpflichtung zu sichern, waren bisher erfolglos.



Nabis AZ hat eine formelle schriftliche Mitteilung über die Nichterfüllung der aufgeschobenen Verpflichtung erhalten. Nach Ablauf einer Behebungsfrist von 10 Geschäftstagen bis zum 10. November 2020 sehen die Bedingungen der aufgeschobenen Verpflichtung vor, dass zusätzlich zur Erhöhung des geschuldeten Betrags von ca. 8,1 Mio. USD (i) ein benannter Vertreter des Lieferanten in den Verwaltungsrat von Perpetual berufen wird, und (ii) eine geänderte und neu formulierte Betriebsvereinbarung in Bezug auf Nabis AZ in Kraft tritt, die den benannten Vertretern des Lieferanten einen Gesamtanteil von 75 % des Eigentums an Nabis AZ mit bestimmten eingeschränkten Governance-Rechten gewährt, wobei diese Personen Anspruch auf eine monatliche anteilige Vorzugsausschüttung in Bezug auf ihren Gesamtanteil von 75 % des Eigentums haben, bis die aufgeschobene Verpflichtung erfüllt ist.

Das Unternehmen wird weitere Informationen über die Entwicklung der oben genannten Angelegenheiten veröffentlichen.

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist ein kanadisches Investmentunternehmen, das branchenübergreifend in hochwertige Vermögenswerte mit hohem Cash-Flow investiert, u. a. im Immobiliensektor und in allen Sparten des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektors. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in allen vertikal integrierten Sparten dieser Sektoren mit einem Schwerpunkt auf Umsatzgenerierung, EBITDA und Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nabisholdings.com/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen. Solche Risiken betreffen ohne Einschränkung: den Abschluss der Akquisitionen durch das Unternehmen oder zu den veröffentlichten Bedingungen; konstante Preise für Cannabis und entsprechende Produkte sowie eine weiterhin konstant starke Verbrauchernachfrage; die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln für das Unternehmen zur Entwicklung der Einzelhandelsstandorte; den Verbleib wichtiger Mitarbeiter und Manager im Unternehmen; Änderungen der staatlichen und/oder kommunalen Vorschriften für den Einzelhandel und Änderungen der gesetzlichen Vorschriften im Allgemeinen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, legt das Unternehmen in Dokumenten offen, die es regelmäßig bei der Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission einreicht.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: