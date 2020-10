LONDRES, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que la privacidad y la seguridad se vuelven cada vez más importantes para los viajeros globales1-2 VistaJet, la primera y única empresa global de aviación ejecutiva, anuncia Private World y abre su lista confidencial exclusiva de socios preferidos, hoteles, residencias, islas privadas, yates y destinos de esquí en todo el mundo. VistaJet Private World es el programa global para viajes privados, un servicio para sentirse como en casa en cualquier lugar en todos los continentes.



La opinión acerca de los viajes está cambiando. Las familias y las empresas están dispuestas a volver a viajar, incluso antes de que una vacuna contra el COVID-19 esté disponible a escala3. Ya que el precio se registra como el factor menos importante al momento de las reservaciones4, el 79% de las UHNWIs están más inclinadas que antes a viajar en jet privado 5, considerándolo una solución de vuelo más segura y confiable. Sin embargo, hasta la fecha, la complejidad de reservar en el destino continúa siendo una preocupación para la mayoría de los viajeros.

Private World es la hospitalidad en su sentido más estricto, ofreciendo a todos los socios los beneficios de un equipo integrado listo para apoyarlos en cualquier paso, ya sea para viajes de trabajo, exploración o relajamiento. Los socios de VistaJet son una comunidad única de líderes empresariales globales, empresarios, visionarios, fundadores, dignatarios, socios de la realeza y familias. Private World les ofrecerá acceso transparente a suites, propiedades históricas, refugios privados, yates y pistas, a través del servicio puerta a puerta más simple, sin necesidad de registro, privacidad garantizada y una variedad de servicios personales para que su viaje sea lo más simple posible.

Private World incluye socios increíbles en suites, islas, pistas, propiedades históricas y yates. Comenzando con las mejores suites en las ciudades donde los clientes de VistaJet vuelan más por negocios, Londres, Nueva York, Hong Kong, Los Ángeles, Dubái, Milán, Niza, Pekín, Shanghái y Moscú; extendiéndose a los centros vacacionales de mar y montaña de mayor demanda — Courchevel, Maldivas, Bahamas, Aspen, Fiji - así como destinos que están fuera de lo común, para viajar fuera de la red; con compras completas como la nueva categoría emergente para viajes privados, expandiéndose a propiedades históricas, islas y yates, para garantizar total privacidad.

Además, es la experiencia puerta a puerta más simple, preparada y atendida por las marcas líderes más inspiradas en hospitalidad. Gestionando personalmente cada solicitud, VistaJet Private Office presentará a los miembros los mejores socios para comenzar a crear su experiencia de viaje privada, adaptando todo a sus preferencias antes de salir de casa para abordar su jet privado. Por primera vez, el conserje al otro lado le estará esperando a usted, y solo a usted. Después de un vuelo único, los socios continuarán su viaje con una bienvenida personal del gerente general, acceso rápido a su alojamiento sin registro, con todos sus servicios preferidos ya alineados.

Comenzando con más de 50 socios y propiedades, expandiéndose continuamente a más localidades en todo el mundo, el portal VistaJet Private World, en vistajet.com/privateworld, ofrece una cartera completa de servicios exclusivamente para socios. Categorías como VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate y VistaJet-to-Island hacen que sea fácil navegar por el contenido y una función de búsqueda intuitiva ayuda a navegar por las oportunidades de una manera simple. Para inspirar a nuestros clientes, se publican regularmente nuevas ideas en Instagram @VistaJetWorld.

Al presentar el nuevo programa, Matteo Atti, vicepresidente ejecutivo de marketing e innovación de VistaJet, dijo: "Private World marca el inicio de una transformación radical del segmento de mayor poder adquisitivo del sector de viajes. Un cambio en el modelo de negocios que ya no se rige por volúmenes de reservas, sino más bien liderado por la calidad, confianza y valores compartidos. Nuestra selección de socios se inspira en el deseo de proteger, preservar y promover el conocimiento técnico más elevado de los mejores servicios de hospitalidad. Trabajamos todos los días para garantizar que los clientes puedan acceder a lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Nuestros Socios saben que al entrar a Private World de VistaJet, se trasladan a un lugar de tranquilidad, seguridad y excelencia”.

Como inspiración, la colección de recomendaciones de Private World de VistaJet incluye:

VistaJet-to-Suite

con The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group y Rosewood Hotels & Resorts— facilitado por Quintessentially Travel

Los socios VistaJet pueden solicitar perfectamente las mejores suites y habitaciones en los hoteles líderes mundiales a través de nuestro socio de reservas galardonado, Quintessentially Travel.

Peninsula Hotels es sinónimo de servicio y estilo de talla mundial en algunas de las ciudades más emocionantes del mundo. La Peninsula Beverly Hills está enclavada entre exuberantes jardines tropicales en el corazón del Triángulo Dorado, a poca distancia de Century City y la legendaria Rodeo Drive. Abriendo sus puertas en el histórico Bund, The Peninsula Shanghai trae reminiscencias del glamour de Shanghái de la década de los años veinte y es un rayo de luz de hospitalidad de lujo en el emblemático paseo marítimo de la ciudad: la suite Peninsula ofrece impresionantes vistas a Pudong a través del río Huangpu. The Peninsula Beijing establece estándares espectaculares con este hotel completamente de suites de nivel superior, que expone arte chino atemporal y refinamiento a pocos pasos de los lugares emblemáticos más famosos de la ciudad y a corta distancia de la Ciudad Prohibida.

El Hotel Bel-Air de Dorchester Collection es una propiedad legendaria y atemporal de Los Ángeles que mantiene una cultura de protección para las personas más poderosas del mundo, asegurando una total discreción bajo el máximo cuidado del equipo. El equipo dedicado en el patrimonio histórico inglés en Coworth Park, ubicado en 240 acres de impresionante parque forestal Berkshire, ofrece un servicio altamente personalizado y asegura que se vaya sintiéndose parte de la familia.

El Four Seasons Resort Dubái en Jumeirah Beach, situado en medio de un largo tramo de playa privada a un lado y el inconfundible horizonte de Dubái como telón de fondo. Con diez de los restaurantes y lounges más famosos de la ciudad, es un destino único.

House Collective by Swire Hotels es un grupo de hoteles altamente individuales diseñados para viajeros que buscan una experiencia diferente, íntima y personalizada. La Opposite House en Pekín es un lugar sorprendente de contrastes dramáticos y arte evocativa, diseñada por el arquitecto Kengo Kuma para mezclar sensibilidades modernas audaces con las tradiciones chinas. La Temple House en Chengdu, diseñada por Make Architects, combina el diseño moderno con los elementos arquitectónicos tradicionales de Chengdu: su entrada se encuentra en un patio chino de cien años hermosamente restaurado, construido por primera vez en la dinastía Qing. Con las habitaciones de primer nivel más grandes de Hong Kong, The Upper House irradia lujo discreto y calma: los huéspedes pueden disfrutar registro en la habitación y servicio las 24 horas. La Middle House, en el corazón de Shanghái, evoca una sensación de simplicidad equilibrada, mientras que las vistas a la ciudad desde las habitaciones inspiran para asimilar todo lo que Shanghái tiene para ofrecer.

The Maybourne Group presenta dos propiedades grand dame en el centro de Londres. The Connaught se deleita con bellas artes, restaurantes con estrellas Michelin y bares Mayfair atmosféricos, mientras que su casa privada The Mews ofrece a los huéspedes una hospitalidad exquisita y le da las llaves de su propia puerta principal. En el corazón palpitante de la ciudad y a un mundo de distancia, The Berkeley tiene vistas a Hyde Park, Belgravia y más allá, con un servicio que despierta una sonrisa: todo sobre este hotel es refrescantemente diferente.

Los lugares más destacados de Rosewood Hotels & Resorts incluyen, Rosewood Baha Mar, un santuario de exclusividad con suites y villas junto al mar ubicadas en la bellísima arena blanca de Cable Beach de Nassau en las Bahamas, rodeadas de aguas plácidas y una variedad de islas deshabitadas. El Rosewood Castiglion del Bosco, situado en la Val d 'Orcia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la región vitivinícola de Montalcino, ofrece villas cuidadosamente restauradas elaboradas de granjas de los siglos XVII y XVIII alrededor de una propiedad privada rural de 5.000 acres con piscinas infinitas con calefacción, terrazas y jardines con vistas al hermoso paisaje toscano. Rosewood Hong Kong, elevado sobre el puerto de Victoria, alberga el primer puesto urbano avanzado de Asaya, el concepto de bienestar integrativo de Rosewood y los interiores impecablemente detallados.

VistaJet-to-Island

con Velaa Private Island, Virgin Limited Edition y Laucala Private Island

Nacida de un sueño de crear el mejor refugio de lujo del mundo, VelaaPrivate Island permite que el Océano Índico ocupe el centro de atención. Private Moments, desde picnics en la isla desierta hasta catas de vinos, y actividades ilimitadas se pueden disfrutar en privado, desde una ronda en la VelaaGolf Academy diseñada por el capitán de Ryder, Cup José MaríaOlazábal, hasta el único salón de nieve de las Maldivas en el VelaaSpa.

La Necker Island de Virgin Limited Edition es la definición de una isla de lujo, sin embargo no se trata solo de comida excepcional, las más recientes actividades y las mejores instalaciones; se trata de la sensación de "volver a casa". Localizada entre las aguas turquesas e impregnadas de arrecifes de coral de las Islas Vírgenes Británicas, una zona impresionante y virgen del Caribe, está disponible para uso exclusivo con 20 habitaciones con capacidad para hasta 40 huéspedes. Las actividades incluyen dos canchas de tenis, kitesurf, wakeboard, esquí acuático, paseos por la isla, yoga, pilates, esnórquel y paddle board. La fauna única es abundante, con más de 200 flamingos, 60 lémures, tortugas gigantes e iguanas.

Con una extensión de casi 3.500 acres, LaucalaPrivate Island es un refugio en el Pacífico Sur, que une paisajes con bosques tropicales, playas de arena blanca y un enfoque sostenible para la vida en centros vacacionales. Una antigua plantación de coco, las 25 villas se encuentran en medio de palmeras onduladas con vistas privadas al mar. Con un campo de torneos de 72 pares de 18 hoyos, una gran variedad de deportes acuáticos y paseos a caballo junto a la playa garantizan que se atiendan todos los intereses. Con acceso solo a través de su propia pista de aterrizaje privada, Láucala ofrece la máxima privacidad en las costas del Pacífico.

VistaJet-to-Slopes

con Auberge Resorts Collection, Caldera House y The Collection

Auberge Resorts Collection crea experiencias inolvidables en destinos históricos. Su cartera incluye aventuras durante todo el año en Colorado en el Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection - un hito moderno de Aspen desde su apertura en 1889, la propiedad atemporal cuenta con un alma distintiva, alojamiento de lujo y autenticidad occidental que asegura una experiencia única e inolvidable. Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection en Telluride es un campamento base para la aventura: ubicado al final de un exuberante cañón de cajas, donde las rocas rojas se elevan desde el piso y los picos nevados de las montañas de San Juan se ciernen majestuosamente por delante, los huéspedes pueden disfrutar de acceso directo a las pistas.

El Caldera House es el nuevo refugio de Jackson Hole a pocos pasos del icónico tranvía de la montaña, que ofrece a los huéspedes la privacidad de una residencia a través de sus ocho amplias suites, con todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas. Y si busca coordinar experiencias personalizadas, el conserje es el mejor de la ciudad.

L’Empyrée 1850 de The Collection es un excepcional ático dúplex de 250 metros cuadrados en el corazón de Courchevel. El pent-house se encuentra junto a la pista arbolada de Bellecôte y está a menos de un minuto de distancia de muchos de los mejores bares, restaurantes, spa y tiendas del centro vacacional.

VistaJet-to-Yacht

con Camper & Nicholsons

Uno de los nombres más respetados en la navegación desde 1782, Camper & Nicholsons es sinónimo de los yates más aclamados e innovadores del mundo. Los favoritos de VistaJet incluyen Ocean Emerald en Tailandia, diseñado por el estimado arquitecto británico Lord Norman Foster y renovado en 2019, su sorprendente silueta de 41,3 m incorpora un salón con ventanas panorámicas del piso al techo; cinco suites con capacidad para un máximo de 10 invitados; una estación de juegos; y dos chefs, uno de gourmet francés y el otro tailandés. Blush, en el Caribe, ofrece un excelente rendimiento de navegación asociado con un espacioso puente volador para hasta 10 invitados. Bella, en las Bahamas, es un yate de motor Feadship de 45 m con líneas elegantes y áreas al aire libre idílicas a través de cuatro cubiertas y características increíbles en todo su interior, como la cabina principal de viga completa con vistas de 180 grados.

VistaJet-to-Estate

con The Lauren Berger Collection y The Collection

The Lauren Berger Collection ofrece alquileres de propiedades privadas enteras para viajes de negocios o de placer, desde Estados Unidos y Canadá hasta la Antártida y casi en todas partes intermedias, incluyendo Europa, Asia, Medio Oriente y África. Brush Creek en Wyoming es un resort rancho auténtico galardonado con 600 acres de espacio privado en la montaña y vistas impresionantes, que muestran el verdadero oeste americano. Townhouse Edward en el Upper lado este de Nueva York es una casa de siete pisos recientemente renovada en un edificio histórico que consta de 11 dormitorios, 11 baños y tres tocadores que se pueden combinar en una unidad según las preferencias de los huéspedes. Casa Palapa en la Riviera Maya de México es una casa frente al mar de construcción ecológica, con una piscina tipo río, paredes abiertas tradicionales que invitan a la brisa caribeña con vistas a la playa y una prístina selva de palmeras al fondo. Isola Santa Cristina es un exquisito refugio histórico en una isla privada, a solo 30 minutos de Venecia: pavos reales y faisanes recorren el huerto de albaricoques y el viñedo orgánico, y la inolvidable terraza ofrece una vista sublime de la laguna veneciana circundante.

The Collection combina villas emblemáticas y destacadas, residencias privadas y hoteles residenciales en los destinos favoritos del mundo como Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, Londres, París y Nueva York. VistaJet recomienda Villa Wake Up, ubicada en uno de los lugares más pintorescos de St. Barths, con impresionantes vistas al mar y acceso directo a Flamands Beach. Con más de 1.650 metros cuadrados, un equipo dedicado de un mayordomo altamente experimentado, chef privado y ama de llaves está disponible para garantizar que los huéspedes puedan relajarse por completo.

Información

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

Acerca de VistaJet

VistaJet es la primera y única empresa de aviación global. Con su flota de más de 70 jets ejecutivos de color plata y rojo, VistaJet ha transportado pasajeros de corporaciones, gobiernos y clientes privados a 187 países, cubriendo el 96% del mundo. Fundada en 2004, la empresa fue la pionera de un modelo de negocios innovador donde los clientes tienen acceso a toda una flota de aeronaves, mientras pagan únicamente por las horas que vuelan, sin las responsabilidades y riesgos de activos relacionados con la propiedad de las aeronaves. La membresía del programa exclusivo de VistaJet ofrece a los clientes una inscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de jets de medio y largo alcance, para volar en cualquier momento y a cualquier lugar.

VistaJet es parte de Vista Global Holding - el primer ecosistema de aviación privada en el mundo, integrando una cartera única de empresas que ofrecen soluciones de activos básicos para cubrir todos los aspectos clave de la aviación ejecutiva.



Más información y noticias de VistaJet en,vistajet.com

VistaJet Limited es una empresa aérea europea que opera aeronaves registradas 9H bajo su Certificado de Operador Aéreo maltés n° MT-17 y está incorporada en Malta bajo número de empresa C 55231. VistaJet y sus subsidiarias no son empresas aéreas directas de Estados Unidos. Las aeronaves de propiedad de VistaJet y registradas en Estados Unidos son operadas por empresas aéreas de Estados Unidos debidamente licenciadas, inclusive XOJET Aviation LLC.

Solo con fines informativos. Todas las reservaciones están sujetas a términos y condiciones. Todos los viajes están sujetos a las normas y reglamentos aplicables, incluidos los permisos y autorizaciones. VistaJet no hace declaraciones o garantías con respecto a la seguridad o viabilidad de cualquier oferta.

