LONDON, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seiring makin pentingnya privasi dan keamanan untuk perjalanan secara global12, VistaJet sebagai perusahaan penerbangan global pertama dan satu-satunya, mengumumkan Private World dan membuka buku catatan eksklusifnya yang berisi para mitra, hotel, perumahan, pulau pribadi, kapal pesiar, dan destinasi ski pilihan di seluruh dunia. Private World dari VistaJet merupakan program global untuk perjalanan pribadi — layanan yang mempersembahkan kenyamanan layaknya di rumah, di mana pun di seluruh benua.



Sentimen seputar perjalanan sedang berubah. Keluarga dan perusahaan kembali ingin melakukan perjalanan, bahkan sebelum vaksin COVID-19 tersedia bebas3. Saat harga tercatat sebagai faktor yang paling tidak penting saat melakukan pemesanan4, 79% miliuner cenderung lebih memilih bepergian dengan jet pribadi5. Pilihan ini dianggap sebagai solusi penerbangan yang lebih aman dan andal. Akan tetapi, hingga saat ini, kompleksitas pemesanan di tempat tujuan terus menjadi masalah utama bagi para wisatawan.

Private World mempersembahkan layanan horeka dalam arti yang sesungguhnya. Layanan ini memberikan manfaat tim terintegrasi yang siap mendukung para Anggota di setiap langkah — baik bepergian untuk bekerja, menjelajah, atau bersantai. Anggota VistaJet merupakan komunitas unik yang terdiri dari para pemimpin bisnis global, pengusaha, visioner, pendiri, pejabat, bangsawan, dan keluarga. Private World akan menawarkan akses tanpa batas ke suite, kawasan bersejarah, tempat peristirahatan pribadi, kapal pesiar, dan lereng ski melalui layanan door-to-door yang paling sederhana. Anggota tidak perlu melakukan check in, privasi mereka terjamin, dan tersedia pula sejumlah layanan pribadi untuk membuat perjalanan mereka sesederhana mungkin.

Private World menyertakan para mitra luar biasa di berbagai suite, pulau, lereng, hunian, dan kapal pesiar. Dengan pembayaran penuh sebagai kategori baru perjalanan pribadi, Anggota dapat menikmati fasilitas terbaik yang mencakup properti, pulau, dan kapal pesiar untuk memastikan privasi total. Mulai dari suite terbaik di kota yang paling banyak dituju para penumpang VistaJet untuk perjalanan bisnis seperti London, New York, Hong Kong, Los Angeles, Dubai, Milan, Nice, Beijing, Shanghai, dan Moscow; hingga resort pantai dan pegunungan yang paling populer seperti di Courchevel, Maladewa, Bahama, Aspen, Fiji, serta destinasi unik ke tempat lainnya.

Selain itu, ini merupakan pengalaman door-to-door yang paling mulus, disiapkan dan disajikan oleh merek terkemuka di bidang horeka. VistaJet Private Office akan memperkenalkan Anggota ke mitra terbaik agar mereka dapat menciptakan perjalanan pribadi yang terbaik pula. Tim akan mengelola setiap permintaan secara personal, merencanakan perjalanan sesuai keinginan Anggota sebelum mereka meninggalkan rumah dan lepas landas dengan jet pribadi mereka. Untuk pertama kalinya, Anda menjadi satu-satunya tamu yang ditunggu oleh pengelola destinasi yang Anda tuju. Setelah penerbangan yang unik, Anggota akan melanjutkan perjalanan mereka dengan sambutan pribadi dari General Manager, akses langsung ke akomodasi tanpa check-in, dan semua layanan yang mereka inginkan siap tersedia.

Portal Private World VistaJet di vistajet.com/privateworld menyediakan portofolio lengkap berisi layanan eksklusif untuk Anggota. Portofolio ini berisi lebih dari 50 mitra dan properti serta terus menyertakan lebih banyak lokasi di seluruh dunia. Kategori seperti VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate, dan VistaJet-to-Island mempermudah browsing konten. Selain itu, fungsi pencarian intuitif membantu navigasi kesempatan dengan cara yang sederhana. Untuk menginspirasi klien kami, ide baru diposting secara berkala di Instagram @VistaJetWorld.

Saat memperkenalkan program ini, Matteo Atti, EVP VistaJet Marketing and Innovation berkata, “Private World menandai awal transformasi radikal industri perjalanan kelas atas. Pergeseran model bisnis tidak lagi diatur oleh volume pemesanan, tetapi dipimpin oleh kualitas, kepercayaan, dan nilai bersama. Layanan mitra pilihan kami terinspirasi oleh keinginan untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan pengetahuan tertinggi tentang layanan horeka terbaik. Kami bekerja setiap hari untuk memastikan pelanggan dapat mengakses layanan terbaik di dunia. Anggota kami tahu bahwa saat bergabung dengan Private World VistaJet, mereka melangkah ke tempat yang tenang, aman, dan unggul.”

Sebagai inspirasi, koleksi rekomendasi Private World VistaJet meliputi:

VistaJet-to-Suite

bersama The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group serta Rosewood Hotels & Resorts— difasilitasi oleh Quintessentially Travel

Anggota VistaJet dapat langsung meminta suite dan kamar terbaik di hotel terkemuka di dunia melalui mitra reservasi pemegang penghargaan, Quintessentially Travel.

The Peninsula Hotels identik dengan layanan dan gaya kelas atas di beberapa kota paling menarik di dunia. The Peninsula Beverly Hills terletak di antara taman tropis yang rimbun di jantung Golden Triangle. Anggota dapat berjalan kaki dari sini ke Century City dan Rodeo Drive yang legendaris. Dibangun di Bund yang bersejarah, The Peninsula Shanghai menampilkan gemerlap Shanghai di tahun 1920-an. Hotel ini merupakan suar mewah di kawasan pejalan kaki tepi sungai yang ikonik. The Peninsula Suite menawarkan pemandangan Pudong yang menakjubkan di seberang Sungai Huangpu. The Peninsula Beijing menetapkan standar yang spektakuler bagi hotel lain. Dengan semua kamarnya yang terdiri dari suite premier, hotel ini menampilkan kesenian dan originalitas Tiongkok yang tak lekang oleh waktu. Hotel ini hanya beberapa langkah dari ikon kota yang paling terkenal dan dekat dengan Kota Terlarang.

Hotel Bel-Air dari Dorchester Collection merupakan properti di Los Angeles yang abadi dan legendaris. Tempat ini mempertahankan budaya bagi orang-orang paling berkuasa di dunia, memastikan privasi penuh di bawah pengawasan tim. Di Inggris, terdapat hotel Coworth Park yang berdiri di atas 97 hektare taman Berkshire yang menakjubkan. Tim penuh dedikasinya memberikan layanan yang sangat pribadi dan memastikan Anda merasa menjadi bagian dari keluarga.

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach terletak di tengah bentangan panjang pantai pribadi di satu sisi dan berlatar cakrawala Dubai yang tak diragukan lagi. Keberadaan 10 restoran dan lounge paling terkenal di Dubai di hotel ini menjadikannya destinasi tersendiri.

The House Collective oleh Swire Hotels merupakan sekelompok hotel individu yang dirancang khusus untuk pelancong yang mencari pengalaman berbeda, intim, dan personal. The Opposite House di Beijing adalah tempat memukau dengan kontras dramatis dan seni yang menggugah. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Kengo Kuma, memadukan sensibilitas modern yang berani dengan tradisi Tiongkok. The Temple House di Chengdu yang didesain oleh Make Architects mengombinasikan desain modern dengan elemen arsitektur tradisional Chengdu. Pintu masuknya terletak di halaman Tiongkok berumur satu abad yang dibangun pada masa Dinasti Qing dan sekarang telah dipugar dengan indah. Dengan kamar standar terbesar di Hong Kong, The Upper House memancarkan kemewahan dan ketenangan yang bersahaja — para tamu dapat menikmati check-in di kamar dan layanan setiap saat. The Middle House terletak di jantung kota Shanghai. Hotel ini mempersembahkan rasa kesederhanaan yang seimbang. Di sisi lain, kamar-kamarnya dengan pemandangan kota mengajak Anda menikmati semua keindahan yang ditawarkan Shanghai.

The Maybourne Group menghadirkan dua properti grand dame di pusat kota London. The Connaught diisi dengan seni rupa, restoran Michelin star, dan bar Mayfair bernuansa tenang. Rumah bandarnya yang bersifat pribadi, The Mews, menawarkan keramahan yang luar biasa kepada para tamu. Anda juga diberi kunci depan sendiri. Berada di pusat hiruk-pikuk kota tetapi tampak bak dunia yang berbeda, The Berkeley memiliki pemandangan ke Taman Hyde, Belgravia, dan sekitarnya. Dengan layanan yang menggugah senyuman, semua tentang hotel ini terasa amat berbeda.

Yang menonjol dari Rosewood Hotels & Resorts di antaranya adalah Rosewood Baha Mar — penginapan eksklusif dengan suite dan vila tepi laut yang berdiri di atas pasir putih indah Pantai Cable Nassau di Bahama dan dikelilingi oleh perairan yang tenang serta sejumlah pulau tak berpenghuni. Terletak di dalam Val d'Orcia yang terdaftar di UNESCO, di kawasan pembuatan anggur Montalcino, Rosewood Castiglion del Bosco menawarkan vila yang telah dipugar dengan indah yang dialihfungsikan dari rumah pertanian abad ke-17 dan ke-18. Properti ini terletak di sekitar kawasan pedesaan tertutup seluas lebih dari 2.000 hektare mencakup kolam renang tanpa tepi berpemanas, teras, dan taman dengan pemandangan lanskap Tuscan yang indah. Menjulang di atas Pelabuhan Victoria, Rosewood Hong Kong adalah rumah bagi para penduduk pertama Asaya, konsep kesejahteraan integratif Rosewood, dan interior yang sangat mendetail.

VistaJet-to-Island

dengan Velaa Private Island, Virgin Limited Edition, dan Laucala Private Island

Terlahir dari mimpi untuk menciptakan tempat peristirahatan termewah di dunia, Velaa Private Island menampilkan Samudra Hindia sebagai atraksi utamanya. Nikmati Momen-Momen Pribadi, dari piknik pulau terpencil hingga mencicipi anggur dan aktivitas tak terbatas yang dapat dinikmati secara pribadi. Nikmati pula permainan golf di Velaa Golf Academy yang didesain oleh Kapten Ryder Cup, José María Olazábal, hingga ruangan salju satu-satunya di Maladewa di Velaa Spa.

Necker Island dari Virgin Limited Edition merupakan definisi pulau mewah. Akan tetapi, ini bukan hanya karena makanan yang luar biasa dan aktivitas terbaru serta fasilitas terbaiknya: ini juga karena perasaan ‘pulang ke rumah’ yang dihadirkan oleh pulau ini. Pulau di kawasan Karibia yang belum terjamah ini berdiri di antara perairan biru kehijauan dan terumbu karang di Kepulauan Virgin Inggris. Tempat ini tersedia untuk penggunaan eksklusif dengan 20 kamar untuk hingga 40 tamu. Aktivitas yang tersedia di pulau ini meliputi tenis di dua lapangan, selancar layang-layang, wakeboarding, ski air, jelajah pulau, yoga, pilates, snorkeling, dan paddle boarding. Terdapat pula banyak satwa liar unik di sini, dengan lebih dari 200 flamingo, 60 lemur, kura-kura raksasa, dan iguana.

Dengan luas sekitar 1.400 hektare, Laucala Private Island adalah tempat perlindungan di Pasifik Selatan, menyatukan lanskap berhiaskan hutan hujan, pantai berpasir putih, dan pendekatan berkelanjutan untuk kehidupan resor. Tempat ini sebelumnya merupakan perkebunan kelapa. Ada 25 vila terletak di tengah pepohonan kelapa yang melambai dan ditemani pemandangan laut pribadi. Selain lapangan golf kejuaraan yang mencakup 72 par dan 18 lubang, terdapat pula sejumlah olahraga air dan aktivitas menunggang kuda di tepi pantai. Semua keinginan Anggota akan diatur dengan baik. Hanya dapat dijangkau melalui jalur udara jet pribadi, Laucala menawarkan privasi tertinggi di tepi Pasifik.

VistaJet-to-Slopes

bersama Auberge Resorts Collection, Caldera House, dan The Collection

Auberge Resorts Collection menciptakan pengalaman tak terlupakan di destinasi penuh kisah. Portofolionya mencakup petualangan sepanjang tahun di Colorado di Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection - ikon Aspen modern sejak dibuka pada tahun 1889, properti yang tak lekang waktu ini menawarkan citra yang khas, akomodasi mewah, dan keaslian Barat yang menjamin pengalaman unik dan berkesan. Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection di Telluride adalah base camp untuk petualangan. Terletak di ujung ngarai kotak yang rimbun, tempat bebatuan merah menjulang dari lantai, dan puncak bersalju Pegunungan San Juan tampak megah di depan, para tamu dapat nikmati akses langsung ke lereng.

Menetapkan standar baru dengan kenyamanan ski-in, ski-out di taman nasional yang terkenal, Caldera House adalah tempat persembunyian terbaru Jackson Hole. Tempat ini terletak hanya beberapa langkah dari trem ikonik gunung, menawarkan privasi tempat tinggal kepada para tamu melalui delapan suite yang luas, dengan semua fasilitas hotel bintang lima. Dan jika Anda ingin mengatur pengalaman yang dipesan lebih dahulu, stafnya akan memberikan Anda layanan terbaik.

L'Empyrée 1850 dari The Collection merupakan apartemen penthouse duplex 250m2 yang luar biasa di jantung Courchevel. Penthouse ini terletak di tepi pepohonan Bellecôte piste dan kurang dari satu menit berjalan kaki dari banyak bar, restoran, spa, dan gerai ritel terbaik di sanggraloka ini.

VistaJet-to-Yacht

bersama Camper & Nicholsons

Salah satu nama yang paling dihormati di dunia kapal mewah sejak 1782, Camper & Nicholsons identik dengan kapal mewah paling terkenal dan inovatif di dunia. Favorit VistaJet termasuk Ocean Emerald di Thailand. Tempat ini dirancang oleh arsitek Inggris ternama Lord Norman Foster dan dibangun kembali pada tahun 2019, siluet 41,3m-nya yang mencolok menggabungkan salon dengan jendela panorama menjulang dari lantai ke langit-langit; lima suite yang dapat menampung hingga 10 tamu; stasiun game; dan dua chef yang masing-masing merupakan ahli masakan Prancis dan Thailand. Blush di Karibia menawarkan keunggulan berlayar yang sangat baik, digabungkan dengan geladak atas yang luas yang dapat menampung hingga 10 tamu. Bella, di Bahama, adalah kapal pesiar motor Feadship 45m dengan garis ramping dan area luar ruangan yang indah di keempat deknya. Kapal ini juga memiliki fitur luar biasa di seluruh interiornya, seperti kabin utama lengkap dengan pemandangan 180 derajat.

VistaJet-to-Estate

bersama The Lauren Berger Collection dan The Collection

Koleksi Lauren Berger menampilkan seluruh properti pribadi yang dapat disewa untuk perjalanan bisnis atau liburan, dari Amerika Serikat dan Kanada hingga Antartika dan hampir di semua tempat di antaranya, termasuk Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika. Brush Creek di Wyoming adalah resor peternakan autentik pemenang penghargaan dengan 242 hektare lahan pegunungan pribadi dan pemandangan yang menakjubkan, menampilkan Dunia Barat Amerika yang sebenarnya. Townhouse Edward di Upper East Side New York adalah rumah bandar tujuh lantai yang baru direnovasi di sebuah bangunan bersejarah. Gedung yang terdiri dari 11 kamar tidur, 11 kamar mandi, dan tiga kamar rias ini dapat digabungkan dalam satu unit sesuai keinginan para tamu. Casa Palapa di Riviera-Maya Meksiko adalah rumah pantai ramah lingkungan. Rumah ini menampilkan kolam renang yang meniru anak sungai, dinding terbuka tradisional yang mengundang angin Karibia yang menghadap ke pantai di bawah dan hutan palem alami di belakangnya. Isola Santa Cristina adalah tempat peristirahatan di pulau pribadi bersejarah yang indah. Berlokasi hanya 30 menit dari Venesia, Anda dapat melihat burung merak dan burung pegar berkeliaran di kebun aprikot dan kebun anggur organik, serta teras yang tak terlupakan menawarkan pemandangan indah laguna Venesia di sekitarnya.

The Collection menggabungkan landmark dan vila yang memukau, hunian pribadi dan hotel residensial di tempat peristirahatan serta tujuan kota favorit dunia, termasuk Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, London, Paris, dan New York. VistaJet merekomendasikan Villa Wake Up yang terletak di salah satu lokasi paling indah di St. Barths. Tempat ini memiliki pemandangan laut yang menakjubkan dan akses langsung ke Pantai Flamands. Membentang lebih dari 1.650 meter persegi, tim yang berdedikasi yang terdiri dari kepala pelayan, chef pribadi, dan pengurus rumah tangga yang sangat berpengalaman siap memastikan para tamu dapat benar-benar bersantai.

Tentang VistaJet

VistaJet adalah perusahaan penerbangan bisnis global pertama dan satu-satunya. Dengan lebih dari 70 armada pesawat jet bisnis berwarna perak dan merah, VistaJet telah menerbangkan berbagai klien korporasi, pemerintahan, maupun swasta ke 187 negara, mencakup 96% bagian dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan menjadi pelopor dalam model bisnis inovatif, saat pelanggan dapat mengakses seluruh armada hanya dengan membayar sejumlah jam terbangnya, bebas dari tanggung jawab maupun risiko aset yang terkait dengan kepemilikan pesawat. Keanggotaan Program khas VistaJet menawarkan langganan jam terbang pesawat yang dapat dipesan terlebih dahulu pada rute menengah dan jarak jauh, kapan saja, ke mana saja.

VistaJet adalah bagian dari Vista Global Holding — ekosistem penerbangan swasta pertama di dunia yang mengintegrasikan portofolio unik perusahaan dengan solusi ringan aset untuk mencakup seluruh aspek utama dalam industri penerbangan bisnis.

VistaJet adalah bagian dari Vista Global Holding — ekosistem penerbangan swasta pertama di dunia yang mengintegrasikan portofolio unik perusahaan dengan solusi ringan aset untuk mencakup seluruh aspek utama dalam industri penerbangan bisnis.



Informasi dan berita selengkapnya mengenai VistaJet tersedia di vistajet.com

VistaJet Limited adalah maskapai Eropa yang mengoperasikan pesawat teregistrasi 9H berdasarkan Sertifikat Operator Udara Malta No. MT-17, dan memiliki badan hukum di Malta dengan Nomor Perusahaan C 55231. VistaJet dan anak perusahaannya bukanlah maskapai langsung A.S. Pesawat pribadi dan pesawat beregistrasi A.S. milik VistaJet dioperasikan oleh maskapai penerbangan A.S. dengan lisensi resmi, termasuk XOJET Aviation LLC.

Hanya untuk tujuan informasi. Semua pemesanan tunduk pada syarat dan ketentuan. Semua perjalanan tunduk pada peraturan dan regulasi yang berlaku, termasuk perizinan. VistaJet tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang keamanan atau kelayakan penawaran apa pun.

