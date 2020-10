ロンドン発, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地の旅行者がプライバシーと安全性をますます重視するようになっていることを受けて12、世界初にして唯一のグローバルなビジネス航空会社であるビスタジェット (VistaJet) は、プライベートワールド (Private World) を発表し、世界各地の優先パートナー、ホテル、レジデンス、プライベートアイランド、ヨット、スキーリゾートなどの独占リストを公開した。ビスタジェットのプライベートワールドは、プライベート旅行の世界的プログラムで、全大陸のどこでもくつろぐことができるサービスを提供する。



旅行に対する感情は変化している。COVID-19ワクチンが本格的に利用可能になる前でも、家族や企業は旅行の再開に前向きである3。予約時に、価格は一番重視されない要素であり4、超富裕層 (UHNWI) の79%は、プライベートジェットをこれまでよりも利用する傾向が高まっており、より安全で信頼性の高いフライトソリューションと思われている5。しかし現時点では、旅行者のほとんどは、旅行予約の複雑さを懸念している。

プライベートワールドは、出張、探検、レジャーのいずれでも、統合チームがあらゆる段階で会員をサポートし、真にあるべきもてなしを提供する。ビスタジェットの会員は、グローバルなビジネスリーダー、起業家、先見性のある実業家、創設者、要人、王族、家族などから成る独自なコミュニティである。プライベートワールドは、スイートルーム、歴史のある宿泊施設、プライベートリトリート、ヨット、スキー場などへのシームレスなアクセスを提供する。シンプルなドア・ツー・ドア・サービス、チェックイン不要、プライバシーの確保、パーソナルサービスにより、旅行を可能な限りシンプルにする。

プライベートワールドには、スイートルーム、島、スキー場、エステート、ヨットなどのそうそうたるパートナー会社が関与する。ビスタジェットの利用客が最も頻繫に出張するロンドン、ニューヨーク、香港、ロサンゼルス、ドバイ、ミラノ、ニース、北京、上海、モスクワなどの都市の最上級スイートルームから、クールシュヴェル、モルディブ、バハマ、アスペン、フィジーなどの最も需要の高い海や山のリゾート地、さらには通常とは異なる、需要の低い目的地まで、エステート、島、ヨットに至るまでプライベート旅行の新たなカテゴリーとして完全に抑え、完全なプライバシーを確保する。

さらに、最高のホスピタリティを提供する大手ブランドがサービスを提供し、最もスムーズなドア・ツー・ドア体験を実現する。ビスタジェットのプライベート・オフィスは、すべての依頼を個別に管理し、会員に最適なパートナーを紹介し、会員の好みに合わせてプライベート旅行体験を調整し、すべてカスタマイズして、自宅を出てプライベートジェットに搭乗できるようにする。今回初のサービスとして、旅行先でお客様専用のコンシェルジュが待機している。個別のフライトで到着した後、ゼネラルマネージャーが会員を個別に出迎え、チェックインの手間なくすばやく宿泊施設に入室でき、すべての優先サービスが事前に手配された状態で、会員は旅行を継続できる。

ビスタジェットのプライベートワールドポータル (vistajet.com/privateworld) は、当初50を超えるパートナー会社や施設が用意されており、世界各地に旅行先を拡張して、会員専用サービスの完全なポートフォリオを提供する。「VistaJet-to-Suite」、「VistaJet-to-Yacht」、「VistaJet-to-Slopes」、VistaJet-to-Estate」、「VistaJet-to-Island」などのカテゴリーより、直感的な検索機能を使用して、コンテンツを容易に閲覧して、旅行機会を簡単に検索できる。同社のInstagram (@VistaJetWorld) には、クライアントにインスピレーションを与えるべく、新しいアイデアが定期的に投稿されている。

新しいプログラム導入に際して、ビスタジェットのマーケティングおよびイノベーション担当EVPであるマッテオ・アッティ (Matteo Atti) は、次のように述べている。「プライベートワールドは、旅行業界の最上位セグメントを抜本的に変革する端緒となります。ビジネスモデルは、もはや予約件数に支配されるのではなく、品質、信頼、共有価値が重視される方向にシフトしています。パートナーの選択時、最高のホスピタリティでサービスを提供する最高のノウハウを保護、保存、促進するという熱意を最優先しています。私たちは、お客様が世界最高のものにアクセスできるように日々取り組んでいます。プライベートワールドに入会すると、会員は静かで安全な最高の場所に足を踏み入れることができます。」

参考までに、ビスタジェットのプライベートワールドおすすめコレクションは次のとおり。

VistaJet -to-Suite

ザ・ペニンシュラホテルズ (The Peninsula Hotels)、ドーチェスターコレクション (Dorchester Collection)、フォーシーズンズ (Four Seasons)、スワイヤーホテルズ (Swire Hotels)、メイボーングループ (Maybourne Group)、ローズウッドホテル&リゾーツ (Rosewood Hotels & Resorts) より、クィンテセンシャリー・トラベル (Quintessentially Travel) が手配

ビスタジェット会員は、受賞歴のある予約パートナークィンテセンシャリー・トラベルを通じて、世界主要ホテルの最上級スイートルームや客室をシームレスにリクエストできる。

ザ・ペニンシュラホテルズは、世界最高の都市に展開し、世界クラスのサービスとスタイルの代名詞である。ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズ (The Peninsula Beverly Hills) は、ゴールデントライアングル中心の緑豊かなトロピカルガーデンにあり、センチュリー・シティと有名なロデオドライブからも徒歩圏内である。ザ・ペニンシュラ上海 (The Peninsula Shanghai) は歴史ある海岸通りに面し、1920年代の上海の魅力を彷彿とさせる。上海を象徴するリバーフロントのプロムナードに建ち、贅沢なおもてなしを提供。ザ・ペニンシュラスイート (The Peninsula Suite) からは、黄浦江の対岸に浦東の息を呑むような眺望を楽しめる。ザ・ペニンシュラ北京 (The Peninsula Beijing) は全室スイートの超高級ホテル。不朽の中国の芸術性と洗練を体現し、新たな基準を確立している。周辺には北京の有名なランドマークがあり、紫禁城は徒歩圏内。

ドーチェスターコレクションのホテル・ベルエア (Hotel Bel-Air) は、世界中の影響力のある人々の文化をそのままの姿で保つ、ロサンゼルスの不朽で伝説的な施設で、スタッフの配慮の行き届いた気配りを受けて、好みのまま滞在できる。240エーカーの見事なバークシャーの緑地庭園にあるコワース・パーク (Coworth Park) では、イギリス風エステートの専任チームが、細部までパーソナライズされたサービスを提供し、家族の一員のように過ごすことができる。

フォーシーズンズホテル・ドバイ・アット・ジュメイラビーチ (Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach) は、延々と続くプライベートビーチに面し、背景にドバイ独特の摩天楼がある。ドバイで最も有名なレストランとラウンジが10軒入居し、ホテル自体が人気の旅行先となっている。

スワイヤーホテルズのザ・ハウスコレクティブ (The House Collective) は、他とは異なる、温もりのあるパーソナライズされた体験を求める旅行者向けの個性的なホテルシリーズ。北京のザ・オポジット・ハウス (The Opposite House) は、建築家の隈研吾 (Kengo Kuma) 設計のドラマティックなコントラストと刺激的なアートが印象的なホテルで、大胆な現代的センスと中国の伝統が融合されている。成都のザ・テンプルハウス (The Temple House) は、メイクアーキテクツ (Make Architects) 設計のモダンなデザインと成都の伝統的な建築要素が組み合わされたホテル。その入口は、100年前の清王朝時代に造られた中庭を美しく復元した中にある。香港のザ・アッパーハウス (The Upper House) は、手頃な価格で最大規模の客室を備えており、贅沢さを抑え、落ち着きを演出している。客室内でのチェックインと24時間体制のサービスを提供する。上海中心部にあるザ・ミドルハウス (The Middle House) は、バランスの取れたシンプルさを感じさせる。客室から街の景色を眺めると、上海のあらゆる魅力を体験したくなる。

メイボーングループは、ロンドン中心部に有名ホテルを2件展開する。ザ・コノート (The Connaught) では美術品、ミシュランの星付きレストラン、雰囲気あるメイフェアバーを楽しめる。プライベートタウンハウスのザ・ミューズ (The Mews) は宿泊客に絶妙なおもてなしを提供し、自室の鍵を自分で管理できる。ザ・バークレー (The Berkeley) は、都会の中心に位置しながらも喧騒から離れることができ、ハイドパークやベルグレービア周辺の景色を望める。人を笑顔にする温かいサービスで、あらゆる面で目が覚めるような違いを提供する。

ローズウッドホテル&リゾーツの見どころの1つに、ローズウッド・バハ・マール (Rosewood Baha Mar) がある。このホテルでは、スイートルームや海に面したヴィラがバハマ、ナッソーのケーブルビーチのゴージャスな白い砂浜沿いにあり、穏やかな海と数々の無人島に囲まれた高級ホテルである。ローズウッド・カスティリオン・デル・ボスコ (Rosewood Castiglion del Bosco) は、ワイン生産地モンタルチーノにあるユネスコ世界遺産のヴァル・ドルチャ内にある。17世紀と18世紀の農家を丁寧に復元したヴィラは、田園内の5,000エーカーの私有地にあり、温水インフィニティプール、テラス、庭園を備え、美しいトスカーナの風景を眺めることができる。ビクトリアハーバーを望む、ローズウッド香港 (Rosewood Hong Kong) には、都市型ホテルへ初出店となる「アサヤ (Asaya)」があり、ローズウッドのウェルネスコンセプトを実現している。また、細部まで見事なインテリアも特徴的。

VistaJet -to-Island

ヴェラー・プライベート・アイランド (Velaa Private Island)、ヴァージン・リミテッドエディション (Virgin Limited Edition)、ラウカラ・プライベート・アイランド (Laucala Private Island) と提携

ヴェラー・プライベート・アイランドは、世界レベルの究極に贅沢なリトリートを作るという夢から生まれ、インド洋を存分に満喫できる。無人島ピクニックからワインの試飲などのプライベートな時間や、ライダーカップキャプテンのホセ・マリア・オラサバル (José María Olazábal) が設計したヴェラー・ゴルフアカデミーでのラウンド、モルディブ初となるヴェラー・スパの「スノー・ルーム」までの多彩なアクティビティを、プライバシーを確保しながら楽しむことができる。

ヴァージン・リミテッドエディション (Virgin Limited Edition) のネッカー島は高級アイランドの代名詞。その魅力は、素晴らしい食事、最新のアクティビティ、最高級の施設にとどまらない。「家に戻ってきたような」居心地の良さを味わえる。自然が美しいカリブ海のイギリス領ヴァージン諸島のターコイズブルーの海とサンゴ礁に囲まれ、宿泊人数最大40名20室を独占的に利用可能。テニス (コート2面)、カイトサーフィン、ウェイクボード、水上スキー、アイランドウォーク、ヨガ、ピラティス、シュノーケリング、パドルボーディングのアクティビティを楽しめる。200羽を超えるフラミンゴ、60匹のキツネザル、ゾウガメ、イグアナなど、固有の野生生物が数多く生息する。

南太平洋に浮かぶラウカラ・プライベート・アイランドは約3,500エーカーの広さで、熱帯雨林に覆われた風景、白い砂浜、持続可能なアプローチを取り入れたリゾート体験を楽しめる。かつてのココナッツ農園に25棟のヴィラがあり、揺れるヤシの木に囲まれて、プライベートなオーシャンビューを眺めることができる。18ホール、パー数72のチャンピオンシップコースを備え、ウォータースポーツやビーチでの乗馬など、様々なリクエストに対応する。専用のプライベートジェット機でのみアクセスでき、太平洋を望む地で究極のプライバシーを提供する。

VistaJet -to-Slopes

オーベルジュ・リゾート・コレクション (Auberge Resorts Collection)、カルデラハウス (Caldera House)、ザ・コレクション (The Collection) と提携

オーベルジュ・リゾート・コレクションは、ストーリーのある旅行先で、忘れられない体験を提供する。そのポートフォリオには、コロラド州にあるオーベルジュ・リゾート・コレクションのホテル・ジェローム (Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection) が含まれ、一年中アドベンチャーを楽しめる。1889年のオープン以来、アスペンのモダンなランドマークとなっており、時代に左右されない施設は、独特の風情、豪華な宿泊施設、西洋らしい魅力でユニークな思い出に残る体験を保証する。テルユライドにあるオーベルジュ・リゾート・コレクションのマデリーン・ホテル・アンド・レジデンシズ (Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection) は、アドベンチャー旅行のベースキャンプとなっている。赤い岩がそびえ立つ、緑豊かなボックス・キャニオンの端に位置し、壮大なサンファン山脈の雪に覆われた山頂が目前に迫る。宿泊客はゲレンデに直接アクセスできる。

カルデラハウスは、この山の代表的なロープウェイのすぐそばにあるジャクソンホール最新のリゾートホテルで、有名な国立公園内でスキーで直接アクセスできる新たな基準を確立している。広々としたスイートルーム8室と5つ星ホテルのアメニティを備え、宿泊客のプライバシーを確保する。また、オーダーメイド体験をお求めの方には、この街一番のコンシェルジュがお手伝いする。

ザ・コレクションのL’Empyrée 1850は、広さ250平方メートルのデュプレックスペントハウスアパートメントであり、クールシュヴェルの中心部に位置する。このペントハウスは、両脇に木々が立つベルコートスキー場の端にあり、リゾート内の徒歩1分以内には最高級バー、レストラン、スパ、小売店の多くにアクセスできる。

VistaJet -to-Yacht

キャンパー&ニコルソンズ (Camper & Nicholsons) と提携

1782年以来、ヨット業界で名高いキャンパー&ニコルソンズは、世界で最も高く評価される画期的なヨットの代名詞。ビスタジェットのおすすめには、タイのオーシャンエメラルド (Ocean Emerald) がある。このヨットは、イギリスを代表する建築家、ノーマン・フォスター卿 (Lord Norman Foster) の設計で、2019年に改装された。41.3mの印象的なシルエットには、床から天井までのパノラマ窓を備えたサロンが組み込まれている。5つのスイートルームでは最大10名が宿泊でき、ゲームステーションを備えるほか、フランス料理とタイ料理のシェフ2名が対応する。カリブ海のブラッシュ (Blush) は、収容人数最大10名の広々としたフライブリッジを備え、優れたセーリングパフォーマンスを提供する。バハマのベラ (Bella) は、45mのフェドシップ社製モーターヨットで、なめらかなライン、4つのデッキにまたがるくつろげる屋外エリアが特徴。180度の景色を望むフルビームのマスターキャビンなど、内装には素晴らしい機能を備えている。

VistaJet -to-Estate

ザ・ローレン・ベルガー・コレクション (The Lauren Berger Collection)、ザ・コレクション (The Collection) と提携

ザ・ローレン・ベルガー・コレクションは、米国やカナダから南極大陸のほか、ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカを含む、その間のほぼすべての場所に至るまで、ビジネス旅行やレジャー旅行向けプライベート施設のレンタルを提供する。ワイオミング州のブラッシュクリーク (Brush Creek) は、受賞歴のある本格的な牧場リゾートで、山岳遅滞に600エーカーのプライベートエリアを備え、壮大な景色で、真のアメリカ西部を体験できる。ニューヨークのアッパーイーストサイドにあるタウンハウス・エドワード (Townhouse Edward) は、歴史ある建物の一部を新しく改装した7階建てのタウンハウス。ベッドルーム11室、バスルーム11室、パウダールーム3室で構成され、宿泊客の好みに応じて1つのユニットに組み合わせて利用することができる。メキシコのリビエラ・マヤにあるカーサ・パラパ (Casa Palapa) は、環境に配慮したビーチフロントのエステート。小川のようなスイミングプールを備え、伝統的な開口壁からカリブ海のそよ風が入る。眼下にはビーチの景色が広がり、家屋の後側には自然のままのヤシの木のジャングルがある。サンタ・クリスティーナ島 (Isola Santa Cristina) は、歴史あるプライベートアイランドの素晴らしいリトリートで、ヴェネツィアからわずか30分。孔雀やキジがアプリコット果樹園や有機ブドウ園を歩き回り、テラスからは周囲のヴェネタ潟の美しい景色を眺めることができる。

ザ・コレクション (The Collection) は、サン=ジャン=カップ=フェラ、クールシュヴェル、ロンドン、パリ、ニューヨークなど、世界で旅行先として人気のある都市のランドマークと独自性のある貸別荘、プライベートレジデンス、レジデンシャルホテルを組み合わせて提供する。ビスタジェットは、サン・バルテルミー島で最も美しい場所にある、ヴィラ・ウェイクアップ (Villa Wake Up) を推奨する。息を呑むような美しい海の景色を眺めることができ、フラマンビーチに直接アクセス可能。1,650平方メートルを超える広さで、経験豊富なバトラー、プライベートシェフ、ハウスキーパーの専任チームが、宿泊客が完全にくつろげるように待機している。

