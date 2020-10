런던, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 업계 최초이자 유일한 글로벌 비즈니스용 항공기 운영사 비스타젯(VistaJet)은 프라이버시와 안전을 점차 중요시하는 글로벌 여행객들 경향에 발맞추어12 Private World 프로그램을 발표하며 그 동안 공개하지 않았던 전 세계 곳곳의 프리퍼드 파트너, 호텔, 레지던스, 프라이빗 아일랜드, 요트 및 스키 명소를 공개했다. VistaJet Private World는 프라이빗 트레블을 위한 글로벌 프로그램으로 전 세계 어디서나 집과 같은 편안함을 느낄 수 있는 서비스다.

여행에 대한 인식이 최근들어 점차 변화하고 있다. 각 가정과 기업들은 코로나19 백신 대량생산3이 시작되지 않더라도 다시 여행을 가고 싶어한다. 예약 시 가격 수준에 대해서는 크게 개의치 않는4 초고액 자산가(UHNWI)들의 경우 79%는 보다 안전하고 믿을 수 있는 항공 솔루션인 개인 제트기를 이용해 여행을 떠나려는 의향이 강한 것으로 나타났다. 하지만 아직까지는 대다수 여행객들이 여행지 예약의 복잡성을 여전히 우려하고 있는 실정이다.

Private World는 회원들이 출장, 탐험, 휴식 등 여행 형태에 관계없이 통합 지원팀이 모든 단계에서 혜택을 제공하는 진정한 형태의 호스피탈리티 프로그램이다. 비스타젯 회원은 글로벌 재계 리더, 기업가, 비저너리, 창업가, 고위 관리, 왕족, 각 가정이 모여 있는 독특한 커뮤니티다. Private World는 간편한 방문 서비스, 체크인 폐지, 프라이버시 보장, 다양한 개인 서비스를 제공함으로써 이들이 숙박 시설, 역사 유적지, 개인 리트리트, 요트, 스키장에 원활하게 접근할 수 있도록 지원하며 여행 과정을 최대한 간소화할 수 있도록 한다.

Private World는 숙박, 섬, 스키장, 저택, 요트 분야에 걸쳐 훌륭한 파트너들을 포함하고 있다. 런던, 뉴욕, 홍콩, 로스앤젤레스, 두바이, 밀라노, 니스, 베이징, 상하이, 모스크바 등 비스타젯 고객들이 비즈니스를 위해 자주 방문하는 도시 내 최고 숙박 시설을 비롯해 쿠셰벨, 몰디브, 바하마, 애스펀, 피지 등 수요가 끊이지 않는 바닷가 및 산악 리조트, 그리고 평범함을 거부하는 오프더 그리드 여행을 위한 다양한 명소들을 망라한다. 또한 프라이빗 여행의 새로운 형태로 부상하고 있는 '전체 임대' 방식를 저택, 섬, 요트로 확대해 완전한 프라이버시를 보장한다.

Private World는 숙박업계 대표 브랜드들이 출발지에서 도착지까지 제공하는 가장 원활한 경험이기도 하다. VistaJet Private Office는 회원들이 자신만의 프라이빗 여행 경험을 기획할 수 있도록 최고의 파트너사를 소개한다. 이들은 회원들이 집을 떠나 개인 제트기에 탑승할 때까지 모든 서비스를 선호 형태에 따라 맞춤형 방식으로 구성한다. 또한 숙박시설 컨시어지가 고객 전용으로 대기하는 방식이 처음으로 도입된다. 회원들은 비행 후 총지배인의 환대를 받으며 체크인 없이 숙소에 입장할 수 있으며 선호 서비스를 제공받을 수 있다.

프로그램에는 포함된 50여 곳이 넘는 파트너사와 숙박 시설 수는 앞으로 전 세계적으로 더 확대될 예정이며 VistaJet Private World 포털( vistajet.com/ privateworld )을 통해 회원들은 전용 서비스 전체 포트폴리오를 확인할 수 있다. VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate, VistaJet-to-Island 등의 카테고리에서 콘텐츠를 손쉽게 만날 수 있으며 직관적인 검색 기능으로 간편하게 각종 서비스 확인이 가능하다. 고객들에게 영감을 불어넣을 각종 새로운 아이디어는 인스타그램( @Vista J etWorld )에서 볼 수 있다.

마테오 아티(Matteo Atti) 비스타젯 부사장은 “Private World는 여행업계 최고급 분야의 획기적인 전환 시작을 상징한다. 즉, 비즈니스 모델이 더 이상 예약량에 구애받지 않고 품질과 신뢰, 공유 가치에 의해 좌우되는 전환이다. 우리 회사의 파트너들은 최고 수준의 숙박 서비스 노하우를 보호, 보존, 향상시킨다는 기준 하에 선정되었다. 우리는 고객들이 세계 최고 수준의 서비스를 받을 수 있도록 매일같이 노력하고 있다. 앞으로 회원들은 VistaJet Private World 프로그램이 곧 평온함, 안전, 그리고 훌륭함을 제공한다는 사실을 알게 될 것이다”고 밝혔다.

비스타젯의 Private World 서비스는 다음과 같다:

VistaJet-to-Suite

The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group, Rosewood Hotels & Resorts가 대상이며 Quintessentially Travel이 지원한다.

비스타젯 회원들은 수상 경력에 빛나는 예약 분야 파트너 Quintessentially Travel을 통해 세계적 호텔들의 객실을 원활하게 예약할 수 있다.

The Peninsula Hotels는 전 세계 유명 도시 곳곳에서 최고 수준의 서비스와 스타일을 제공하고 있다. The Peninsula Beverly Hills는 번화가인 골든 트라이앵글 중심부에 열대 정원을 끼고 위치해 있으며 센츄리 시티부터 전설적인 로데오 드라이브에 이르기까지 도보로 이동 가능한 거리에 있다. 역사적 명소인 와이탄 지역에 오픈한 The Peninsula Shanghai는 1920년대 상하이의 풍경을 재현하고 있으며 상하이를 상징하는 강변 산책로 바로 인근에서 럭셔리 숙박 경험을 제공한다. The Peninsula Suite는 황푸강 건너편 푸둥지구의 환상적인 풍경을 바라볼 수 있다. 프리미어 올스위트 호텔의 기준을 제시하는 The Peninsula Beijing은 베이징을 대표하는 랜드마크들에 바로 인접해 있고 고궁박물관도 도보로 이동 가능하며, 시대를 초월하는 중국 문화의 예술성과 품격을 보여준다.

Dorchester Collection의 Hotel Bel-Air는 전설적인 로스앤젤레스 저택으로 세계적으로 영향력 있는 인사들의 비밀주의 문화를 지켜나가기 위해 전담팀의 세심한 케어를 바탕으로 완벽한 사생활 비밀을 보장한다. 영국 버크셔에서 240에이커 규모 대정원에 위치한 영국 저택인 Coworth Park는 전담팀이 가족과 같은 마음으로 맞춤형 서비스를 제공한다.

두바이 주메이라 해변에 위치한 Four Seasons Resort Dubai는 길게 펼쳐진 프라이빗 해변을 끼고 있으며 두바이 스카이라인을 배경으로 두고 있다. 두바이 최고의 레스토랑과 라운지 10곳이 밀집해 있으며 그 자체가 명소라 할 수 있다.

The House Collective의 Swire Hotels는 차별화되고 긴밀하며 맞춤형 경험을 원하는 여행객을 위해 만들어진 호텔 집단이다. 베이징에 위치한 The Opposite House는 현대적 감각과 중국의 전통을 결합해 건축가인 쿠마 켄고가 설계했으며 드라마틱한 명함 대비와 창의적인 아트가 돋보인다. Make Architects가 설계를 담당한 청두의 The Temple House는 현대적 디자인과 청두 고유의 전통 건축 요소가 합쳐졌으며 입구는 100여년 전 청나라 때 만들어진 중국 전통 마당을 아름답게 복원했다. 홍콩 최대 엔트리 레벨 호텔인 The Upper House는 절제된 호화로움과 차분함이 물씬 풍기는 곳으로 투숙객은 인룸 체크인이 가능하며 24시간 서비스를 즐길 수 있다. The Middle House는 상하이 중심부에 위치해 있으며 균형 잡힌 소박함을 자랑하는 가운데 객실 내 시티뷰는 상하이의 모든 것을 볼 수 있다.

Maybourne Group은 런던 중심가에 두 곳의 웅장한 호텔을 운영하고 있다. The Connaught에는 미쉐린 별을 획득한 다이닝과 분위기를 자랑하는 예술적 인테이어의 Mayfair 바를 비롯해 프라이빗 타운하우스로 섬세한 투숙객 서비스를 자랑하며 고객 집까지 열쇠를 직접 전달하는 The Mews가 있다. 역동적인 런던 중심부에 있으면서 이 곳과는 완전히 다른 분위기의 The Berkeley는 하이드 파크, 벨그라비아를 한 눈에 볼 수 있으며 절로 미소짓게 하는 서비스를 잘아한다. 이 호텔은 모든 것이 참신하게 차별화되어 있다.

Rosewood Hotels & Resorts는 고급스러운 안식처로 객실과 오션사이드 빌라로 구성되어 있으며 잔잔한 물결과 무수한 무인도로 이루어진 바하마에서 나소 케이블 비치의 환상적인 백사장에 위치한 Rosewood Baha Mar를 포함하고 있다. Rosewood Castiglion del Bosco는 이탈리아 몬탈치노 와인 제조구역에 위치해 있으며 유네스코 세계유산으로 선정된 발도르차에 위치해 있다. 17세기와 18세기 농가에서 만들어졌으며 후에 복원된 빌라들이 5000에이커 규모 전원지대 저택을 둘러싸고 있으며 온수가 나오는 인피니티 풀장, 아름다운 토스카나 풍경이 보이는 테라스와 정원으로 구성되어 있다. 빅토리아 항 인근에 솟아있는 Rosewood Hong Kong은 Rosewood의 통합 웰니스 콘셉트인 Asaya에서 내놓은 첫 번째 도심 호텔로 흠 잡을 데 없이 정교한 인테리어를 자랑한다.

VistaJet-to-Island

벨라 프라이빗 아일랜드(Velaa Private Island), Virgin Limited Edition, 라우쌀라 프라이빗 아일랜드(Laucala Private Island)가 대상이다.

세계적인 럭셔리 체류지를 목표로 탄생한 벨라 프라이빗 아일랜드는 인도양이 주된 볼거리다. 무인도에서의 피크닉부터 와인 테이스팅, 무제한 액티비티에 이르기까지 다양하게 즐기면서 라이더컵 유럽팀 주장 출신 골퍼 호세 마리아 올라사발이 설계한 Velaa Golf Academy에서 골프를, 몰디브 유일의 스노우룸을 갖춘 Velaa Spa에서 스파를 만끽할 수 있는 Private Moments가 마련되어 있다.

Virgin Limited Edition가 소유한 네커 아일랜드(Necker Island)는 럭셔리 섬 그 자체이지만 훌륭한 음식, 최신 액티비티, 최고 수준의 시설보다 더 중요한 것은 집 같은 편안한 느낌이다. 청록색 물빛에 산호 군락과 암초가 보이는 카리브해 청정 지역으로 영국령 버진아일랜드 인근에 위치해 있으며 최대 40명까지 투숙 가능한 20개의 객실을 단독으로 사용할 수 있다. 액티비티는 테니스 코트 2곳, 카이트 서핑, 수상스키, 도보 산책, 요가, 필라테스, 스노클링, 패들보딩을 즐길 수 있다. 홍학 200여 마리, 여우원숭이 60마리, 코끼리거북, 이구아나 등 자주 보기 힘든 야생동물도 많다.

약 3,500에이커 규모의 라우쌀라 프라이빗 아일랜드는 남태평양 지역의 휴식처로 열대우림이 우거진 풍경과 해변 백사장이 자리잡고 있으며 지속 가능한 방식으로 휴양지 생활을 즐길 수 있다. 코코넛 농장이었던 부지에 위치한 25채의 빌라는 야자가 우거진 프라이빗 오션뷰를 제공한다. 18홀 파72 챔피언십 코스, 다양한 수상 스포츠 및 비치사이드 승마를 경험할 수 있다. 개인 제트기를 통해서만 입도할 수 있는 라우쌀라는 태평양 한 쪽 끝에서 진정한 형태의 프라이버시를 확보할 수 있다.

VistaJet-to-Slopes

Auberge Resorts Collection, Caldera House, The Collection이 대상이다.

Auberge Resorts Collection은 많은 사연을 담고 있는 명소로 잊지 못할 경험을 제공한다. 콜로라도에서 연중 계속되는 어드벤처를 즐길 수 있는 Hotel Jerome, 1889년 개장 이후 에스펜의 랜드마크로 자리잡은 Auberge Resorts Collection로 구성된 포트폴리오는 독특한 서비스 정신과 호화로운 숙박, 그리고 서구식 정통성을 통해 기억에 오래 남는 경험을 제공한다. Auberge Resorts Collection에 속한 텔룰라이드의 Madeline Hotel and Residences는 어드벤처를 위한 베이스 캠프로 붉은 바위들이 만든 멋진 협곡 끝자락에 자리 잡고 있고 산후안 산맥의 눈 덮힌 봉우리들이 웅장하게 펼쳐져 있으며 투숙객들이 바로 스키장으로 향할 수 있다.

Caldera House는 스키와 부츠를 끌고 찾아갈 필요 없이 스키 트랙에서 바로 객실로 갈 수 있는 ski-in, ski-out 형태로 유명 국립공원 내에 위치해 있으며 잭슨홀의 새로운 휴식처다. 이 곳의 상징과도 같은 트램을 인근에서 탈 수 있으며 5성급 호텔 어메니티를 제공하는 드넓은 스위트 객실 8개를 갖추고 있어 프라이버시를 확보할 수 있다. 맞춤식 경험을 원할 경우 최고 수준의 컨시어지를 이용할 수 있다.

The Collection의 L’Empyrée 1850은 250평방미터 규모의 듀플렉스 펜트하우스 아파트로 꾹슈벨 중심부에 위치해 있다. 펜트하우스는 나무들이 늘어선 Bellecôte 피스트 끝에 있으며 리조트 내의 다양한 바, 레스토랑, 스파, 소매점과 불과 1분 거리다.

VistaJet-to-Yacht

Camper & Nicholsons이 대상이다.

세계적 요트업체인 Camper & Nicholsons는 1782년 창립 이래 획기적이고 우수한 요트를 만들며 찬사를 받아왔다. 비스타젯이 추천하는 태국의 Ocean Emerald호는 영국의 유명 건축가인 노먼 포스터가 설계했으며 2019년 한 차례 수리를 거쳤다. 41.3m에 달하는 길이에 내부에는 천장에 파노라마 창이 달린 살롱이 자리잡고 있으며 5개의 스위트 객실은 최대 10명까지 투숙 가능하다. 게임장도 마련되어 있으며 프랑스와 태국 음식 담당 셰프 2명이 상주하고 있다. 카리브해에 있는 Blush호는 널찍한 선교와 함께 뛰어난 항해 성능을 자랑하며 최대 10명이 투숙할 수 있다. 바하마에 있는 Bella호는 Feadship 모터를 장착한 45m 길이의 요트로 선이 날렵하며 갑판 4곳에는 목가적인 아웃도어 공간이 자리잡고 있다. 180도 뷰가 가능한 풀빔 마스터 객실을 비롯해 인테리어 전반에 걸쳐 뛰어난 각종 기능을 가지고 있다.

VistaJet-to-Estate

Lauren Berger Collection, The Collection이 대상이다.

Lauren Berger Collection은 미국, 캐나다, 남극대륙, 그리고 그 사이에 위치한 유럽과 아시아, 중동, 아프리카 등의 지역에 이르기까지 비즈니스 및 레저 여행을 위해 프라이빗 호텔 전체를 임대할 수 있다. 와이오밍에 있는 Brush Creek은 수상 경력에 빛나는 정통 랜치 리조트로 프라이빗 마운틴 내에 600에이커 규모로 자리하고 있으며 미국 서부만이 가지고 있는 장엄한 뷰를 자랑한다. 뉴욕 어퍼이스트사이드의 Townhouse Edward는 역사적 빌딩이었다 새롭게 리모델링된 7층 높이 타운하우스로 침실 11개, 화장실 11개, 취향에 따라 하나로 통합 가능한 파우더룸 3개로 구성되어 있다. 멕시코 리베라 마야의 Casa Palapa는 친환경적 비치프런트 시설로 개울가와 비슷한 풀장, 전통적인 개방형 담장으로 해변에서 너머 불어오는 카리브해 산들바람과 함께 바로 뒤쪽에는 자연 그대로 야자수가 우거져 있다. Isola Santa Cristina는 역사가 오래된 아름다운 프라이빗 아일랜드 휴식처로 베니스에서 30분 거리에 위치해 있으며 살구 과수원과 유기농 포도밭에는 날아다니는 공작새와 꿩을 만날 수 있다. 또한 잊을 수 없는 테라스에서는 베네치아 석호를 둘러싼 뷰가 감탄을 자아낸다.

The Collection은 생장 카프레라, 꾹슈벨, 런던, 파리, 뉴욕 등 전 세계 곳곳의 도시에 자리잡은 랜드마크와 빌라, 프라이빗 레지던스, 레지덴셜 호텔이 포함되어 있다. 비스타젯이 추천하는 Villa Wake Up은 1,650평방미터 규모로 생 바르텔레미에서 가장 아름다운 곳에 위치해 있으며 숨 막힐 듯한 바다뷰와 더불어 플랑드르 해변으로 바로 이어져 있다. 경험이 풍부한 버틀러, 프라이빗 셰프, 하우스키퍼로 구성된 전담팀은 투숙객들이 완전하게 휴식을 취할 수 있도록 지원한다.

