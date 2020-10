LONDRES, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À medida que a privacidade e a segurança se tornam cada vez mais importantes para as pessoas que viajam em todo o mundo, 12 a VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, anuncia o Private World e abre seu exclusivo livro preto dos seus preferidos parceiros, hotéis, residências, ilhas privadas, iates e destinos de esqui em todo o mundo. O Private World da VistaJet é o programa global para viagens privadas - um serviço que fornece a sensação de estar em casa em qualquer lugar em todos os continentes.



A ideia de viagem está mudando. As famílias e empresas estão dispostas a viajar novamente, mesmo antes de uma vacina contra a COVID-19 estar disponível em escala3. Com o preço sendo o fator menos importante na hora da reserva4, 79% dos UHNWIs estão mais inclinados do que antes a viajar de jato executivo 5, considerado uma solução de voo mais segura e confiável. Mas, até o momento, a complexidade na reserva no destino tem permanecido uma preocupação para a maioria dos viajantes.

O Private World simplesmente significa hospitalidade, proporcionando a todos os Membros os benefícios de uma equipe integrada pronta para apoiá-los em qualquer etapa — seja em uma viagem a trabalho, de exploração ou para relaxar. Os membros da VistaJet são uma comunidade global única de líderes empresariais, empresários, visionários, fundadores, dignitários, realeza e famílias. O Private World oferece acesso contínuo a suítes, propriedades históricas, retiros, iates e pistas de esqui privados - através do serviço porta-a-porta mais simples, sem necessidade de check-in, privacidade garantida e uma série de serviços pessoais para tornar a viagem o mais simples possível.

O Private World inclui parceiros incríveis em suítes, ilhas, montanhas, propriedades e iates. Desde as melhores suítes nas cidades para onde os clientes da VistaJet voam mais para negócios — Londres, Nova York, Hong Kong, Los Angeles, Dubai, Milão, Nice, Pequim, Xangai e Moscou; até os resorts marítimos e de montanhas mais procurados - Courchevel, Maldivas, Bahamas, Aspen, Fiji — bem como destinos fora do comum, para uma viagem fora da rede; para aquisições completas, com a nova categoria emergente para viagens privadas, expandidas para propriedades, ilhas e iates, para garantia de total privacidade.

Além disso, é a experiência porta-a-porta mais tranquila, preparada e servida pelas marcas líderes mais inspiradas em hospitalidade. Com gerenciamento pessoal de cada solicitação, o Private Office da VistaJet irá proporcionar aos Membros os melhores parceiros para que eles possam criar sua experiência de viagem privada, adaptando tudo às suas preferências antes de sair de casa e embarcar no seu jato executivo. Pela primeira vez, a concierge espera por você, e só por você. Após um voo exclusivo, os Membros dão continuidade a sua viagem com uma recepção pessoal do Gerente Geral, acesso rápido à hospedagem sem necessidade de check-in, com todos os seus serviços preferidos já prontos.

Com mais de 50 parceiros e propriedades, e com cada vez mais locais em todo o mundo, o portal Private World da VistaJet, no vistajet.com/privateworld, fornece um portfólio completo de serviços exclusivo para Membros. Categorias como VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate e VistaJet-to-Island facilitam a navegação pelo conteúdo e uma função de pesquisa intuitiva ajuda com a navegação das oportunidades de uma maneira simples. Para inspirar nossos clientes, novas ideias são publicadas regularmente no Instagram @VistaJetWorld.

Ao apresentar o novo programa, Matteo Atti, EVP de Marketing e Inovação da VistaJet, disse: “O Private World marca o início de uma transformação radical do topo da indústria de viagens. Uma mudança no modelo de negócios não mais regida por volumes de reservas, mas liderada pela qualidade, confiança e valores compartilhados. Nossa seleção de parceiros é inspirada no desejo de proteger, preservar e promover o mais alto know-how dos melhores serviços de hospitalidade. Trabalhamos todos os dias para garantir que os clientes possam acessar o melhor que o mundo tem a oferecer. Os nossos Membros sabem que quando acessam o Private World da VistaJet eles entram num lugar que proporciona tranquilidade, segurança e excelência.”

Como inspiração, a coleção de recomendações do Private World da VistaJet inclui:

VistaJet-to-Suite

com The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group and Rosewood Hotels & Resorts— facilitado pela Quintessentially Travel

Os membros da VistaJet podem simplesmente solicitar as melhores suítes e quartos dos principais hotéis do mundo através do nosso parceiro de reservas premiado, Quintessentially Travel.

The Peninsula Hotels são sinônimos de serviço e estilo de classe mundial em algumas das cidades mais emocionantes do mundo. The Península Beverly Hills está situada entre jardins tropicais exuberantes no coração do Triângulo Dourado, a uma curta distância a pé de Century City e da lendária Rodeo Drive. Abrindo suas portas no histórico Bund, The Peninsula Shanghai remete ao glamour da década de 1920 em Xangai e é um farol de hospitalidade de luxo no icônico passeio à beira-rio da cidade — The Peninsula Suite oferece vistas deslumbrantes de Pudong através do Rio Huangpu. The Peninsula Beijing estabelece padrões espetaculares com este premier hotel com suítes, exibindo uma arte chinesa atemporal e requinte a poucos passos dos marcos mais famosos da cidade e a uma curta distância a pé da Cidade Proibida.

O Hotel Bel-Air da Dorchester Collection é uma propriedade atemporal e lendária de Los Angeles que defende uma cultura protetora para as pessoas mais poderosas do mundo, garantindo total discrição sob o maior cuidado da equipe. A equipe dedicada na propriedade inglesa no Coworth Park, localizada em 240 acres do deslumbrante parque Berkshire, oferece um serviço altamente personalizado e garante que você saia se sentindo parte da família.

O Four Seasons Resort Dubai na Jumeirah Beach está situado em meio a um longo trecho de praia privada de um lado, tendo o horizonte inconfundível de Dubai como pano de fundo. Com 10 dos restaurantes e lounges mais famosos da cidade, é um destino por si só.

O House Collective by Swire Hotels é um grupo de hotéis altamente individuais criados especificamente para viajantes que buscam uma experiência diferente, íntima e personalizada. O Opposite House em Pequim é um lugar marcante de contrastes dramáticos e arte evocativa, projetado pelo arquiteto Kengo Kuma para misturar sensibilidades modernas arrojadas com tradições chinesas. The Temple House em Chengdu, projetada pela Make Architects, combina design moderno com elementos arquitetônicos tradicionais de Chengdu — sua entrada está situada em um pátio chinês de cem anos de idade lindamente restaurado, construído na Dinastia Qing. Com os maiores quartos básicos de Hong Kong, o The Upper House exala luxo discreto e calma — os hóspedes podem fazer o check-in no quarto e têm acesso a um serviço 24 horas por dia. The Middle House, no coração de Xangai, evoca uma sensação de simplicidade equilibrada, enquanto os quartos com vista para a cidade instilam o desejo de absorver tudo o que Xangai tem a oferecer.

The Maybourne Group oferece duas grandes propriedades no centro de Londres. The Connaught tem o prazer de oferecer belas artes, restaurantes com estrelas Michelin e bares Mayfair atmosféricos, enquanto a sua townhouse privada, The Mews, oferece aos hóspedes uma hospitalidade requintada, oferecendo as chaves da sua própria porta da frente. No coração pulsante da cidade, ainda a um mundo de distância, o The Berkeley tem vista para o Hyde Park, Belgravia e além, com um serviço que o faz sorrir — tudo sobre este hotel é refrescantemente diferente.

Os principais pontos do Rosewood Hotels & Resorts incluem Rosewood Baha Mar — um santuário de exclusividade com suítes e vilas no oceano situadas na linda areia branca de Cable Beach, em Nassau, nas Bahamas, cercado por águas plácidas e uma infinidade de ilhas desabitadas. Situado dentro do Val d 'Orcia, classificado pela UNESCO, na região vinícola de Montalcino, o Rosewood Castiglion del Bosco oferece vilas restauradas com amor, construídas a partir de fazendas dos séculos XVII e XVIII em torno de uma propriedade rural privada de 5.000 hectares com piscinas de borda infinita aquecidas, terraços e jardins com vista para a bela paisagem toscana. Acima do Victoria Harbour, o Rosewood Hong Kong abriga o primeiro posto urbano de Asaya, o conceito de bem-estar integrativo do Rosewood e interiores impecavelmente detalhados.

VistaJet-to-Island

com Velaa Private Island, Virgin Limited Edition e Laucala Private Island

Nascida de um sonho de criar o supremo retiro de luxo do mundo, a VelaaPrivate Island permite que o Oceano Índico ocupe o centro do palco. Os Private Moments, com seus piqueniques em ilhas desertas, degustações de vinhos e atividades ilimitadas podem ser aproveitados com privacidade. Como um jogo de golfe na Velaa Golf Academy projetada pelo capitão da Ryder Cup, José MaríaOlazábal, e até a única sala de neve das Maldivas no VelaaSpa.

A Necker Island da Virgin Limited Edition é a definição de uma ilha de luxo, mas não apenas por sua comida excepcional, atividades mais recentes e as melhores instalações; e sim pela sensação de 'volta à casa'. Situada entre as águas azul-turquesa e os recifes de coral das Ilhas Virgens Britânicas, uma área deslumbrante e intocada do Caribe. Ela está disponível para uso exclusivo com 20 quartos, com capacidade para até 40 hóspedes. Dentre as atividades estão incluídas duas quadras de tênis, kitesurf, wakeboarding, esqui aquático, caminhadas na ilha, ioga, pilates, snorkeling e paddle boarding. A vida silvestre única é abundante, com mais de 200 flamingos, 60 lêmures, tartarugas gigantes e iguanas.

Abrangendo quase 3.500 hectares, a LaucalaPrivate Island é um refúgio no Pacífico Sul que une as paisagens cobertas de floresta tropical, praias de areia branca, e uma abordagem sustentável para a vida no resort. Antiga plantação de coco com 25 quintas situadas em meio às palmeiras que balançam ao vento, com vista privada para o mar. Com um campo de golfe para campeonato com 18 buracos, 72-par, uma série de esportes aquáticos e equitação à beira-mar, todos os interesses são atendidos. Somente acessível através da sua própria pista privada para jatos, Laucala oferece o máximo em privacidade à beira do Pacífico.

VistaJet-to-Slopes

com Auberge Resorts Collection, Caldera House e The Collection

Auberge Resorts Collection cria experiências inesquecíveis em destinos históricos. Seu portfólio inclui aventuras durante todo o ano em Colorado no Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection - um marco moderno de Aspen desde a sua inauguração em 1889, a propriedade atemporal possui uma alma distinta, acomodações luxuosas e autenticidade ocidental que garante uma experiência única e memorável. Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection em Telluride é um acampamento de base para aventuras — localizado no final do exuberante Box Canyon, onde as rochas vermelhas imperam e os picos nevados das Montanhas San Juan são majestosas, onde os hóspedes têm acesso direto às encostas.

Estabelecendo um novo padrão para entrada e saída de esqui nos famosos parques nacionais, a Caldera House é o mais novo refúgio de Jackson Hole, a poucos passos do icônico trenzinho da montanha, oferecendo aos hóspedes a privacidade de uma residência com oito amplas suítes e todas as comodidades de um hotel cinco estrelas. E para quem está procurando por experiências exclusivas, o concierge é o melhor da cidade.

O L’Empyrée 1850 da The Collection é uma excepcional penthouse duplex com 250 m ² no coração de Courchevel. A penthouse fica à beira da pista arborizada de Bellecôte, a menos de um minuto a pé de muitos dos melhores bares, restaurantes, spa e lojas do resort.

VistaJet-to-Yacht

com Camper & Nicholsons

Um dos nomes mais respeitados do iatismo desde 1782, Camper & Nicholsons é sinônimo dos iates mais aclamados e inovadores do mundo. Os favoritos da VistaJet são Ocean Emerald na Tailândia — projetado pelo admirado arquiteto britânico Lord Norman Foster e reformado em 2019. Sua impressionante silhueta de 41,3 m incorpora um salão com janelas panorâmicas do chão ao teto; cinco suítes com capacidade para até 10 pessoas; uma estação de jogos; e dois chefs, um de gourmet francês e outro tailandês. Blush, no Caribe, com excelente desempenho para veleiros, em parceria com uma ponte volante espaçosa para até 10 hóspedes. Bella, nas Bahamas, é um iate a motor Feadship de 45 m com linhas elegantes e áreas ao ar livre idílicas em quatro andares, e características incríveis em todo o seu interior, como a sua full-beam master cabin com vista de 180 graus.

VistaJet-to-Estate

com a Lauren Berger Collection e a The Collection

A Lauren Berger Collection oferece aluguéis de completas propriedades privadas para viagens de negócios ou lazer, dos EUA e Canadá à Antártida, e quase em todos os lugares, incluindo Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Brush Creek em Wyoming é um autêntico resort rancho premiado com 600 hectares de espaço privativo nas montanhas com vistas inspiradoras que revelam o verdadeiro Oeste Americano. A Townhouse Edward no Upper East Side de Nova York, é uma residência de sete andares recentemente renovada em um edifício histórico composto por 11 quartos, 11 banheiros e três lavabos que podem ser combinados em uma unidade, de acordo com a preferência dos hóspedes. A Casa Palapa na Riviera-Maya do México, é uma casa ecológica à beira-mar, com uma piscina tipo rivulet, paredes tradicionalmente abertas convidando a brisa caribenha, com vista para a praia e suas palmeiras imaculadas. A Isola Santa Cristina é um requintado retiro histórico da ilha privada, a apenas 30 minutos de Veneza — pavões e faisões percorrem o pomar de damascos e vinhedos orgânicos, e o terraço inesquecível oferece uma vista sublime da lagoa veneziana ao redor.

O The Collection combina quintas históricas e de estilo, residências privadas e hotéis residenciais nos retiros favoritos do mundo e destinos da cidade, incluindo Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, Londres, Paris e Nova York. A VistaJet recomenda a Villa Wake Up — localizada em um dos locais mais pitorescos de St. Barths, com vista deslumbrante para o mar e acesso direto à Flamands Beach. Com mais de 1.650 m ², uma equipe dedicada com um mordomo altamente experiente, chef privado e empregada doméstica está disponível para garantir que os hóspedes possam relaxar completamente.

Informação

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

Sobre a VistaJet

A VistaJet é a primeira e única empresa global de aviação executiva. Com sua frota de mais de 70 jatos executivos prata e vermelho, a VistaJet transportou corporações, governos e clientes privados para 187 países, cobrindo 96% do mundo. Fundada em 2004, a empresa foi pioneira num modelo de negócio inovador em que os clientes têm acesso a uma frota inteira, pagando apenas pelas horas de voo, sem as responsabilidades e os riscos patrimoniais associados à propriedade das aeronaves. O Programa exclusivo que VistaJet oferece aos clientes consiste em uma assinatura personalizada de horas de voo em sua frota de jatos de médio e longo alcance, para viajar a qualquer hora, em qualquer lugar.

A VistaJet faz parte da Vista Global Holding – o primeiro ecossistema de aviação executiva do mundo, com um portfólio exclusivo de empresas que oferecem soluções asset light para cobrir todos os aspectos fundamentais da aviação executiva.



Mais informações e notícias da VistaJet em vistajet.com

A VistaJet Limited é uma empresa aérea europeia que opera aeronaves 9H registradas sob seu Certificado de Operador Aéreo Maltês No. MT-17, e incorporada em Malta com o Número de Empresa C 55231. A VistaJet e suas subsidiárias não são transportadoras diretas dos EUA. As aeronaves de propriedade da VistaJet registradas nos EUA são operadas por transportadoras aéreas dos EUA devidamente licenciadas, inclusive a XOJET Aviation LLC.

Apenas para fins informativos. Todas as reservas estão sujeitas aos termos e condições. Todas as viagens estão sujeitas às regras e regulamentos aplicáveis, incluindo licenças e permissões. A VistaJet não faz nenhuma declaração quanto à, nem garante a segurança ou viabilidade de qualquer oferta.

