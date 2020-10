VistaJet Ltd

October 29, 2020 18:28 ET

伦敦, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由于隐私和安全对全球旅行者来说愈发重要12,全球首家也是唯一一家商务航空公司VistaJet宣布推出私人世界服务,公开其世界各地首选合作伙伴、酒店、宅邸、私人岛屿、游艇和滑雪目的地的私有名录。VistaJet私人世界是全球私人旅行计划,这项服务让客人无论在世界各地都能获得如家中一般的自在感受。



人们对旅行的感觉正在发生改变。家庭和企业现在都乐于重启旅行,尽管新冠肺炎疫苗还没有大规模提供3。由于对高净值资产人士(UHNWI)而言在预订时价格是最不重要的因素4,这个群体中有79%的人倾向于乘坐私人飞机5,将其视为一种更安全、更可靠的飞行解决方案。但迄今为止,目的地预订的复杂性对于大部分旅行者来说一直是个令人忧虑的问题。

私人世界是真正意义上的酒店住宿服务,无论旅行的目的是工作、探索还是放松,每一名会员都将享受到完备团队随时提供的支持。VistaJet会员是包括全球商业领袖、企业家、远见人士、创始人、要人、皇室成员和家庭在内的一个独特社群。私人世界将通过最为简便的门到门服务、无需办理入住手续、确保隐私以及一系列个人服务,让他们顺利无忧地获得套房、古老宅邸、私人度假地、游艇和滑雪服务,尽可能让他们的旅程简洁便利。

私人世界的出色合作伙伴来自套房、海岛、滑雪目的地、庄园宅邸和游艇等多个领域。从VistaJet客户在商务出行时最经常前往的城市的最佳套房开始——伦敦、纽约、香港、洛杉矶、迪拜、米兰、尼斯、北京、上海和莫斯科,扩展到最热门的海上和山地度假胜地——高雪维尔、马尔代夫、巴哈马、阿斯彭、斐济,以及那些主流之外的旅行目的地,全包型租用正成为私人旅游的新兴类别,并扩展到庄园、岛屿和游艇,以确保完全私密的体验。

此外,这是最顺畅无忧的门到门体验,由酒店行业最具创意的领先品牌安排和提供。VistaJet私人办公室(Private Office)以个性化方式管理每一项请求,向会员介绍最佳合作伙伴以开启他们的私人旅行体验,在他们离开家登上私人飞机之前即根据其喜好对方方面面进行量身定制。作为前所未有的体验,目的地的礼宾人员将等待您的到来,而且是专门等待您的到来。在经过一次独特体验的飞行后,会员将继续其旅程:他们将得到总经理的亲自欢迎,无需办理入住即可迅速前往下榻的房间,而他们所有的首选服务均已准备就绪。

VistaJet私人世界从最初的50多家合作伙伴和物业开始,不断扩展到全球更多的地方,其门户网站vistajet.com/pritateworld为会员提供了专属服务的完整组合。VistaJet套房、VistaJet游艇、VistaJet滑雪、VistaJet宅邸和VistaJet海岛等类别的划分使内容浏览变得简便,直观的搜索功能有助于以简单方式浏览各种选项。为给客户提供创意启发,我们定期在通过Instagram@VistaJetWorld发布新的创意。

VistaJet营销和创新执行副总裁Matteo Atti在介绍这一新项目时表示:“私人世界标志着高端旅游行业彻底转型的开始。业务模式转变为不再受预订数量的影响,而是以质量、信任和共同价值观为主导。我们对合作伙伴的选择源自保护、保留和推广最佳酒店服务顶级专业知识的愿望。我们通过每一天的工作确保客户能够获得世界上最佳服务体验。我们的会员知道,选择VistaJet的私人世界,他们就选择了安宁、安全和卓越。”

为了给客人选择目的地提供启发,VistaJet的私人世界服务推荐:

VistaJet套房(VistaJet-to-Suite)

项目,参与品牌包括半岛酒店、多切斯特精选酒店、四季酒店、瑞士酒店、梅伯恩集团和瑰丽酒店及度假村,由Quintessentially Travel协助安排

VistaJet会员可通过我们屡获殊荣的预订合作伙伴Quintessentially Travel顺畅便捷地请求预订世界领先酒店的最佳套房和客房。

半岛酒店的名字代表着世界最精彩纷呈的城市中的顶级酒店服务和高端风格。贝弗利山半岛酒店坐落在金三角核心地段草木繁茂的热带花园之间,步行即可到达世纪城和著名的罗迪欧大道。上海半岛酒店坐落于历史悠久的外滩,让人想起上世纪20年代上海的迷人风采,是这座城市标志性的滨江走廊上一座醒目的豪华酒店。在酒店内的半岛套房客人可尽览黄浦江对岸浦东区的绝美景色。北京半岛酒店作为一家顶级全套房酒店设定了令人瞩目的新标准,展现魅力永恒的中式艺术和精致,距离城市最著名地标仅数步之遥,步行即可抵达紫禁城。

多切斯特精选酒店旗下的贝莱尔酒店(Hotel Bel-Air)是洛杉矶一家魅力永恒的著名酒店,为世界顶级权力人物秉持保护文化,确保他们在酒店团队提供的终极水准照顾之下能获得绝对隐秘体验。科沃斯公园酒店(Coworue Park)位于英国伯克郡风景绝美的林地,占地240英亩。酒店的专职团队提供高度个性化的服务,确保让您感到融入酒店大家庭之中。

迪拜朱美拉海滩司机度假村坐落于狭长私人海滩和特色鲜明的迪拜天际线背景之间。这里有10家该市最著名的餐厅和酒廊,本身就是一处景点。

瑞士酒店的居舍系列(The House Collective)由多家各具鲜明特色的酒店组成,专为满足客人对与众不同、私密且个性化体验的需求。北京瑜舍酒店是一处具有视觉冲击力的所在,体现强烈对比和令人回味的艺术,由建筑师隈研吾设计,将大胆的现代感知力与中国传统向融合。成都博舍酒店由Make Architects设计,将现代设计与成都传统建筑元素相结合,酒店的入口位于一个始建于清代并经过精美修复的百年中式庭院内。香港的奕居酒店提供面积最大的初等客房,酒店彰显低调奢华和宁静氛围,客人可享受客房内办理入住和全天候服务。位于上海市中心的镛舍酒店让人感到一种恰到好处的简洁,而从客房看到的城市景观又让人不由得想去体验上海的方方面面。

梅柏恩集团(Maybourne Group)在伦敦市中心有两座标志性酒店。The Connaught酒店尊享精美艺术、米其林星级餐厅和梅菲尔区氛围浓厚的酒吧,其私密的排屋式建筑The Mews为客人提供顶级精致的酒店服务,您还可获得专属前门的钥匙。在这座活力城市的中心,都市绿洲伯克利酒店(The Berkeley)坐拥可俯瞰海德公园、贝尔格拉维亚以及更远地方的宽广视野。酒店以服务博得客人的满意微笑——这里的一切都令人耳目一新。

瑰丽酒店及度假村(Rosewood Hotels & Resorts) 的亮点包括巴哈马瑰丽酒店,这是一处位于巴哈马拿骚凯布尔海滩的高档度假圣地,套房和海滨别墅建于美丽的白沙滩畔,周围是平静的海水和众多无人居住的岛屿。托斯卡尼瑰丽酒店位于被联合国教科文组织列入名录的蒙塔奇诺葡萄酒产区的奥尔恰谷区,这里有17和18世纪农舍经过精心修复而改造成的别墅,环绕着一处约5000英亩的私人乡村宅邸,设有加热无边泳池、露台和花园,可观赏托斯卡纳的美丽景致。巍峨的香港瑰丽酒店俯瞰维多利亚港,这是首家推出瑰丽集团Asaya综合健康概念的城市酒店,内饰精巧细致,完美无瑕。

VistaJet岛屿游(VistaJet-to-Island)

提供维拉(Velaa)私人海岛、维珍臻选酒店集团、劳萨拉(Laucala)私人海岛体验

维拉私人海岛项目的诞生源自打造世界顶级豪华度假体验的梦想,让印度洋旅游成为主角。私密时刻,从无人海岛野餐到葡萄酒品鉴,您可以私密享受无限的活动选择:到莱德杯队长何塞·马里亚·奥拉扎巴尔(José María Olazábal)设计的维拉高尔夫学院球场打一场高尔夫球,或是前往位于维拉水疗中心的马尔代夫唯一的雪屋。

维珍臻选酒店集团的内克岛定义了豪华海岛体验,但这不仅包括卓越的美食、最新颖的活动和最一流的设施,而且还包括“回家”的感觉。内克岛位于英属维尔京群岛,是加勒比海一个景色奇美的原生态地区,周围环绕着布满蓝绿色和珊瑚红色礁石的海水。海岛可提供专属使用,共有20间客房,最多可接纳40位客人。岛上有两处网球场,客人还可以选择风筝冲浪、尾波滑水、滑水、海岛漫步、瑜伽、普拉提、浮潜和桨板冲浪。这里有大量独特的野生物种,包括200多只火烈鸟、60多只狐猴,还有巨龟和鬣蜥。

劳萨拉岛面积近3500英亩,是南太平洋的一处人间天堂,结合了雨林景观、白色沙滩,以及可持续的度假方式。这里曾是一处椰子种植园,现在则在摇曳的棕榈树之间建起了25座别墅,拥有私家海景。岛上有一个18洞72杆锦标赛级高尔夫球场,众多的水上运动选择和海滨骑马活动,满足所有客人的兴趣需求。要前往劳萨拉岛只能通过私人飞机降落于岛上自有的飞机跑道才,在太平洋的一隅提供终极私密体验。

VistaJet山地(VistaJet-to-Slopes)

类别,包括Auberge Resorts Collection、Caldera House和The Collection

Auberge Resort Collection在知名地点打造令人难忘的体验。其服务组合中包括在科罗拉多Auberge Resorts Collection旗下杰罗姆酒店(Hotel Jerome)全年举办的各项活动。这座酒店自1889年开业以来即成为现代阿斯彭的一处地标。这座经典物业有着独特的精神、奢华的住宿设施和真正的西部风格,确保客人获得独特的难忘体验。Auberge Resorts Collection旗下的马德琳酒店和公寓(Madeline Hotel and Residences)位于特莱瑞德,客人可以将这里作为大本营去体验各项活动。酒店位于一个林木茂密的箱型峡谷尽头,峡谷中有拔地而起的红色岩石,以及巍峨矗立的圣胡安山脉的雪峰,客人可以直接进入山坡。

Caldera House是杰克逊霍勒镇最新简称的休憩度假场所,距离著名的山地缆车只有数步之遥。这座酒店以允许客人以滑雪进出的便利方式出入著名国家公园而确立了新的服务水平标杆,以包含五星级酒店所有配套设施的八间宽敞套房为客人提供了居所般的私密体验。如果需要安排定制体验,礼宾服务就是最好的求助选择。

The Collection中的L’Empyrée 1850是位于高雪维尔中心的一套250平方米复式顶层公寓。公寓坐落在两侧树木成行的Bellecôte滑雪道一边,与度假地的许多一流酒吧、餐厅、水疗中心和零售商店仅有不到一分钟的步行路程。

VistaJet游艇(VistaJet-to-Yacht)

类别,与Camper & Nicholsons合作

Camper & Nicholsons是1782年以来最受尊崇的游艇行业品牌之一,也是世界上最广受赞誉和开创性游艇的代名词。VistaJet最心仪的选择是泰国的Ocean Emerald——这里由备受尊敬的英国建筑师诺曼·福斯特设计。建筑以41.3米的高度而引人注目,建筑内设计了带有全高度全景窗户的画廊、可容纳10位客人的五间套房、一个游戏站,此外这里有两位厨师,分别是制作法式西餐及泰国料理的厨师。位于加勒比的Blush号提供卓越的航行性能,宽大的飞桥驾驶台最多容纳10位客人。巴哈马的Bella号是一艘45米斐帝星(Feadship)机动游艇。船体造型线条优美,四层甲板上设计有风格悠闲的户外区域,内部设计包含大量令人赞叹的特征,包括180度视野的全梁主舱。

VistaJet宅邸(VistaJet-to-Estate)

项目,包括Lauren Berger Collection和The Collection

Lauren Berger Collection为公务或休闲旅行提供整栋私人房舍租赁服务,分别位于美国、加拿大、南极洲,以及这些地点之间的几乎任何其他地方,包括欧洲、亚洲、中东和非洲。怀俄明州的Brush Creek是一个屡获殊荣的真正的牧场度假胜地,拥有600英亩私人山地和令人惊叹的景观,展示真正的美国西部风采。纽约上东区的爱德华排屋(Townhouse Edward)是一座全新翻修的七层联排别墅,由11间卧室、11间浴室和三间盥洗室组成,其中三间盥洗室可按客人的喜好合并成一体。位于墨西哥里维埃拉玛雅的Spa Palapa是生态型滨海下榻设施,设有蜿蜒泳池,传统的开放式墙壁引入加勒比海微风,俯瞰下方的海滩和原生态棕榈丛林。圣克里斯蒂娜岛是一处历史悠久的高端私人岛屿度假地,距威尼斯只有30分钟行程。这里有孔雀和野鸡漫步于杏树果园和有机葡萄园,令人印象深刻的露台可让人尽览四周威尼斯环湖礁的壮丽景色。

The Collection结合了世界热门度假地和城市目的地的地标和高档别墅、私人宅邸和住宅型酒店,地点包括圣让卡普费拉、高雪维尔、伦敦、巴黎和纽约。VistaJet推荐Villa Wake Up,这处别墅设施位于圣巴特岛一个风景最优美的地点,客人可享受令人惊叹的海景并可直接前往佛拉芒海滩(Flamands Beach)。设施占地超过1650平方米,由经验丰富的管家、私人厨师和服务员组成的专职团队随时待命,确保客人获得完全放松的体验。

问讯

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机,为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务,覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式,可以让客户使用整个机队,并按飞行时长计费,无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。加入VistaJet标志性计划的会员客户可获得该公司中长程喷气机机队飞行时数的定制订购服务,随时飞往世界任何地方。

VistaJet是Vista Global Holding集团旗下企业。该集团是全球第一个私人航空生态系统,通过将众多独特企业整合在一起,提供轻资产解决方案,覆盖商务航空所有重要领域的服务。



关于VistaJet的更多信息和资讯,请访问 vistajet.com

VistaJet Limited是一家欧洲航空公司,凭马耳他航空承运人证书第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册,公司编号为C 55231。VistaJet及其子公司不是美国的飞机运营企业。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营,包括XOJET Aviation LLC。

仅供参考。所有预订均受相关条款与条件约束。所有旅行均须遵守适用的规则和条例,包括许可证和批准。VistaJet对所提供的任何产品的安全性或可行性均不作任何陈述或保证。

