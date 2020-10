倫敦, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著私隱和安全對全球旅遊人士的重要性日益提升12,VistaJet 是第一家也是唯一的一家全球商務航空公司,宣佈推出「私人世界」,並開放其獨家黑色名冊,其中包括在世界各地的首選合作夥伴、酒店、住宅、私人島嶼、遊艇及滑雪勝地。VistaJet 「私人世界」是一項私人旅遊的全球計劃,旨在讓您置身於五大洲的任何地方都有賓至如歸的感覺。



圍繞旅遊的情懷正在發生變化。即使在大規模生產新型冠狀病毒疫苗之前,家庭及企業也願意再次出遊3。由於價格是預訂時重要性最低的因素4,因此 79% 的超高淨值人士比以往更傾向於乘坐私人飛機旅遊5,認為它是一種更安全、更可靠的飛行解決方案。但是到目前為止,大多數旅遊人士仍然擔心目的地的預訂太繁複。

「私人世界」的真正含義是待客之道,隨時候命的綜合團隊將為每位會員提供支援,無論是往外地公幹、探索旅遊或是放鬆身心。VistaJet 的會員是一個由全球商業領袖、企業家、有遠見之人士、創辦人、政要、皇室成員及家族組成的獨特社區。「私人世界」將讓客戶可順暢無阻到訪套房、歷史莊園、私人度假勝地、遊艇及滑雪道,就是透過最簡單的門到門服務,無需辦理登機手續,保障私隱並提供大量個人服務,使他們的旅程盡可能輕省簡單。

「私人世界」包括套房、島嶼、滑雪道、莊園及遊艇等出色的合作夥伴。從 VistaJet 客戶在商務往來最多的城市中的最佳套房開始 — 倫敦、紐約、香港、洛杉磯、杜拜、米蘭、尼斯、北京、上海和莫斯科;擴展到需求殷切的海洋和山區度假勝地 — 高雪維爾、馬爾代夫、巴哈馬、阿斯彭、斐濟 — 以及不尋常的目的地的脫網旅遊;完全買下作為私人旅遊的新興類別,擴展到地產、島嶼和遊艇,以確保完全私隱。

此外,這是深具啟發性酒店業領先品牌所準備及提供的服務,所帶來最順暢的門到門體驗。VistaJet 私人辦公室親自處理每個要求,先向會員介紹最佳合作夥伴,以開始打造私人旅遊體驗,並在他們離開家門後至登上私人飛機前可根據自己的喜好度身訂造一切。第一次,另一端的禮賓正等待唯一的您。經過一次獨特的飛行,會員將獲得總經理的個人歡迎,然後繼續他們的旅程,無需辦理入住手續即可快速進入其住宿的地方,他們所喜好的一切服務亦已安排妥當。

從 50 多個合作夥伴及酒店開始不斷擴展到全球各地的 VistaJet 私人世界網站 vistajet.com/privateworld,專門為會員提供完整的貼身服務組合。訪客可輕鬆瀏覽 VistaJet-to-Suite、VistaJet-to-Yacht、VistaJet-to-Slopes、VistaJet-to-Estate 和 VistaJet-to-Island 等類別內容,而簡單直接的搜尋功能有助以簡單的方式瀏覽找尋各種機會。為了激發客戶,我們定期在 Instagram @VistaJetWorld 上發佈新的主意。

VistaJet 的市場推廣及創新執行副總裁 Matteo Atti 就推出新計劃表示:「私人世界標誌著徹底變革高端旅遊業的開始。業務模式的轉變不再受預訂量的支配,而是由品質、信任及共享價值來主導。我們選擇合作夥伴的動機是,渴望保護、保留及促進最佳酒店服務的最高專業知識。我們每天的工作,就是確保客戶能夠獲得世界上最好的產品。我們的會員知道,當他們加入 VistaJet 私人世界時,便踏入了一片寧靜、安全以及優越的天地。」

作為靈感啟發,VistaJet 的私人世界系列建議包括:

VistaJet-to-Suite

與半島酒店、多爾切斯特精選酒店、四季酒店、太古酒店、梅柏恩酒店集團及瑰麗酒店及度假村合作,並由 Quintessentially Travel

負責,VistaJet 的會員可以透過我們屢獲殊榮的預訂合作夥伴 Quintessentially Travel 輕鬆地預訂世界各地一流酒店的最佳套房及客房。

半島酒店是在世界上一些最令人興奮的城市中,服務及風格均是一流的代名詞。比華利山半島酒店坐落在金三角中心青蔥茂密的熱帶花園中,步行即可到達世紀城和傳奇的羅迪歐大道。在歷史悠久的外灘敞開大門的上海半島酒店讓人回想起 1920 年代上海的魅力,以及這座城市標誌性河濱長廊上豪華迎賓的燈塔 — 半島套房為您提供橫跨黃浦江的浦東壯麗景色。北京半島酒店為這家一流的全套房酒店樹立了華麗吸引的標準,展現了永恆的中國藝術和精緻設計,距離該市最著名的地標僅幾步之遙,步行可到紫禁城。

多爾切斯特精選酒店的貝萊爾酒店是洛杉磯一家永恆的傳奇莊園,為世界上最有權勢的人士秉承文化保護,確保在團隊的最大努力下有完全的自主權。敬業團隊在位於科沃斯公園 (Coworth Park) 的英國莊園,坐落在佔地 240 英畝的伯克郡迷人公園中,可提供高度個人化的服務,並確保您有賓至如歸的感覺。

朱美拉海灘杜拜四季酒店位於一側長長的私人海灘,以杜拜天際線為背景。酒店擁有全市最著名的 10 家餐廳和酒廊,它本身就是一個目的地。

太古酒店之家居系列是一組高度個人化的酒店,專為尋求與眾不同、貼心及個人化體驗的旅遊人士而打造。北京瑜舍是由建築師 Kengo Kuma 設計,將鮮明的對比和令人回味的藝術而引人注目,並將大膽的現代感與中國傳統相融合。成都博舍由 Make Architects 設計,將現代設計與傳統的成都建築元素融合一起,入口處坐落在一座建於清朝、經過精美修復的百年歷史中國庭院中。擁有香港最大的入門級客房,奕居散發著低調的奢華和寧靜,客人可以享受在客房內辦理入住手續和全天候服務。鏞舍位於上海市中心,喚起一種平衡的簡約感,而城市景觀則激發了上海的一切魅力。

梅柏恩酒店集團展示了位於倫敦市中心的兩間華貴酒店。科諾特酒店 (The Connaught) 以精美的藝術品、米芝蓮星級餐廳和富麗堂皇的梅菲爾酒吧見稱,而其私人排屋別墅妙思酒店為客人提供精緻的款待,並為您提供只屬於您的前門的鑰匙。位於這座充滿動感的城市心臟地帶的伯克利酒店,讓客人可眺望海德公園、貝爾格萊維亞及其他地區的美景,並提供令人微笑的服務,這家酒店的一切都與眾不同。

瑰麗酒店及度假村的精選包括巴哈馬瑰麗酒店 - 尤如獨樹一幟的聖所,它的套房和海濱別墅位於在巴哈馬群島拿騷的美麗凱布爾白色沙灘上,被平靜的水域和無人居住的島嶼所環繞。托斯卡尼瑰麗酒店位於蒙塔爾奇諾 (Montalcino) 葡萄酒產區,被聯合國教科文組織列為世界遺產的瓦爾達奧西亞 (Val d'Orcia),提供經過精心修繕的別墅,這些別墅是由 17 世紀及 18 世紀的農舍精心修建,這個大約佔地 5,000 英畝的私人鄉村莊園,設有恆溫無邊際泳池、露台及花園,並可欣賞托斯卡納美麗的風景。在維多利亞港高聳入雲的香港瑰麗酒店是 Asaya 的第一個城市前哨基地,瑰麗集團的綜合健康理念及無可挑剔的室內裝飾。

VistaJet-to-Island

與維拉私人海島度假酒店、維珍臻選酒店集團及洛塔娜私人島嶼等合作

由夢想而創造的世界終極豪華度假勝地,維拉私人海島讓印度洋成為中心舞台。私人時刻從荒島野餐、品酒到無限的活動,全部都可以私密的進行,在由萊德杯隊長 José María Olazábala 設計的維拉高爾夫學院享受一場高爾夫球,以及在馬爾代夫唯一的雪屋維拉水療中心放鬆身心。

維珍臻選酒店集團的內克島是豪華島的定義,但不僅是美食、最新活動及最佳設施;而是尤如「回家」的感覺。坐落在英屬維爾京群島的碧藍珊瑚礁水域中,是加勒比地區令人驚嘆且未受污染的地區,可獨自使用,設有 20 間客房,最多可容納 40 位客人。活動包括兩個網球場、風箏滑浪、有繩滑水、滑水、海島漫步、瑜伽、普拉提、浮潛及槳板。獨特的野生動植物種類繁多,有 200 多隻火烈鳥、60 隻狐猴、巨型烏龜和鬣蜥。

佔地近 3,500 英畝的洛塔娜私人島嶼是南太平洋的避靜之所,匯集了熱帶雨林環繞的景觀、白色的沙灘和可持續的度假勝地。坐落曾經是椰子的種植園,25 座別墅矗立搖曳的棕櫚樹間,可欣賞私人海景。設有 18 洞 72 桿的標賽球場,您可以進行各種水上運動和在海濱騎馬,以確保所有興趣活動都一應俱全。只有乘搭私人飛機才能到達,洛塔娜在太平洋邊緣提供了最大的私隱空間。

VistaJet-to-Slopes

與阿爾博格度假村精選、卡爾德拉之家和 The Collection 合作

阿爾博格度假村精選在傳奇的目的地創造難忘的經歷。其產品組合包括科羅拉多州傑羅姆酒店-客棧度假村的全年冒險活動 — 這是自 1889 年開業以來的現代阿斯彭地標,這座永恆的酒店擁有獨特的靈魂、豪華的住宿和正宗西式風格,確保客人擁有獨特而難忘的體驗。瑪德琳住宅酒店-阿爾博格度假村精選位於特柳賴德,是冒險的大本營,坐落在青蔥茂密的盒子峽谷盡頭,該處的紅色岩石從地上升起,聖胡安山脈的白雪皚皚山峰雄偉壯觀,客人可以直接進入滑雪道。

卡爾德拉之家是傑克森霍爾的最新隱居地點,為在著名的國家公園內自由滑入和滑出設定新標準,距離這座山的標誌性電車僅幾步之遙,其八間寬敞的套房以及五星級酒店的所有設施均保護住客的私隱活動。如果您想安排量身定制的體驗,其禮賓服務是鎮上最好的。

The Collection 的 L’Empyrée 1850 是位於高雪維爾中心地帶的 250 平米複式頂層住宅。頂層住宅坐落在綠樹林蔭的貝勒科特山滑雪道邊緣,距離度假村許多最好的酒吧、餐廳、水療中心和零售店不到一分鐘的步行路程。

VistaJet-to-Yacht

與 Camper & Nicholsons 合作

的 Camper & Nicholsons,是自 1782 年以來最受尊敬的遊艇名稱,是世界上好評如潮和開創性的遊艇代名詞。VistaJet 的最愛包括泰國的 Ocean Emerald in Thailand — 由著名的英國建築師 Norman Foster 勳爵設計並於 2019 年進行翻新,奪目的 41.3 米輪廓包括設有落地全景窗的客廳、最多可容納 10 位客人的五間套房、遊戲區、並聘有一位法國菜廚師和一位泰國菜廚師。Blush 位於加勒比海地區,具有出色的航行性能,並配有可容納多達 10 位客人的寬敞飛橋。Bella 在巴哈馬群島,是一艘 45 米的 Feadship 機動遊艇,具有流線輪廓和四層甲板上的田園詩般室外區域,並在其整個室內空間具有令人難以置信的功能,例如設有 180 度全景的全光束主客艙 。

VistaJet-to-Estate

與 The Lauren Berger Collection 及 The Collection 合作

The Lauren Berger Collection 在美國、加拿大、南極洲及幾乎介於兩者之間的任何地方,包括歐洲、亞洲、中東及非洲等地出租商務或休閒旅遊所需的全幢私人物業。布拉什克里克 (Brush Creek) 位於懷俄明州,是屢獲殊榮的地道牧場度假勝地,擁有 600 英畝的私人山地空間,並展現令人肅然起敬的美景,展示了真正的美國西部。Townhouse Edward位於紐約上東區,是一幢新裝修的七層聯排別墅,位於一棟歷史悠久的建築中,包括 11 間客房、11 間浴室及 3 間化妝間,可根據客人的喜好合併為一個單位。Casa Palapa 位於墨西哥瑪雅河,是一處生態海濱住宅,設有小溪般的泳池、傳統的開放式圍牆,可感受加勒比海的微風,俯瞰下面的海灘,後面還有原始的棕櫚叢林。聖克里斯蒂娜島是一個精緻的歷史悠久私人島嶼度假勝地,距離威尼斯僅 30 分鐘路程,孔雀和野雞在杏園和有機葡萄園中踱步,令人難忘的露台可欣賞周圍威尼斯潟湖的壯麗景色。

The Collection 在費拉角聖讓、高雪維爾、倫敦、巴黎和紐約等世界上最受歡迎的度假勝地和城市目的地中結合了地標性建築和特色別墅、私人住宅及酒店式住宅。VistaJet 推薦 Villa Wake Up,位於聖巴特風景最美的地點,可以欣賞令人嘆為觀止的海景,並可直接進入弗拉芒海灘。佔地超過 1,650 平方米,專業團隊由經驗豐富的男管家、私人廚師及女管家組成,以確保客人能完全放鬆身心。

資訊:

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

關於 VistaJet

VistaJet 是第一家也是唯一的一家全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色及紅色商務飛機,已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區,覆蓋全球 96%。該公司於 2004 年創建,開創了一種創新的商業模式。在這種模式下,客戶只需支付飛行時間,就可以使用整個機隊,而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。VistaJet 的特色計劃會員資格為客戶提供定制的中遠端噴氣式飛機飛行時間組合,讓他們隨時隨地飛行。

VistaJet 是 Vista Global Holding 的一部分,是世界上第一個私人航空生態系統,通過獨特的投資組合方式整合多間公司,為商務航空的主要領域提供輕資產解決方案。



如欲了解更多 VistaJet 資訊和新聞,請瀏覽 vistajet.com

VistaJet Limited 是一家歐洲航空公司,根據馬爾他航空營運營商證書第 MT-17 號經營 9H 註冊飛機,以及成立於馬爾他,公司代碼為 C 55231。VistaJet 及其子公司不是美國的直航航空公司。所有 VistaJet 擁有和美國註冊的飛機都由持有合適執照的美國航空公司營運,包括 XOJET Aviation LLC。

資料僅供參考。所有預訂均受條款及細則約束。所有旅遊均受適用規則和規定約束,包括牌照及許可。VistaJet 對任何產品的安全性或可行性均不作任何聲明或保證。

