Des revenus record au quatrième trimestre de 2020 et à l’exercice 2020

La quatrième amélioration trimestrielle d’affilée du BAIIA ajusté

OTTAWA, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 juillet 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« La croissance du chiffre d’affaires d’HEXO ce trimestre reflète la performance et le succès continus de nos produits 2.0 et la grande qualité de notre offre, qui rencontre un écho constant auprès des consommateurs. Nous détenons une part de marché importante au Québec, et cette année, nous avons fait de grands progrès en lançant les boissons infusées au cannabis Truss au Canada en plus de faire notre première incursion aux États-Unis avec Molson Coors, un partenaire de classe mondiale », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO.

De plus, a ajouté M. St-Louis, « nos activités s’améliorent d’un trimestre à l’autre alors que nous continuons à nous concentrer sur l’atteinte d’un BAIIA ajusté positif. Au quatrième trimestre, nous avons également renforcé notre bilan en regardant au-delà du BAIIA ajusté positif pour atteindre un BPA positif. »

Principaux faits saillants financiers et opérationnels du quatrième trimestre de 2020

Les ventes par équivalents grammes de produits destinés aux adultes, à l’exclusion des boissons, ont augmenté pour s’établir à 4,07 $, soit une hausse de 29 % par rapport au trimestre précédent.

La poursuite de l’expansion du marché et contribution au premier trimestre des boissons au cannabis « powered by HEXO » au quatrième trimestre, contribuant ainsi à raison de 2,0 M$ aux revenus nets.

Produit net de 27,1 M$, en hausse de 23 % par rapport au trimestre précédent et de 76 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Produit brut de 36,1 M$, le montant le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la Société, en hausse de 17 % par rapport au trimestre précédent et de 76 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Le BAIIA ajusté de (3,25 M$) représente une amélioration de 21 % par rapport au trimestre précédent; la Société se dirige vers un BAIIA ajusté positif au premier semestre de l’exercice 2021.

La Société a maintenu sa marge brute avant ajustements de 42 % sur les ventes excluant les boissons pour adultes, dans la continuité de sa stratégie consistant à offrir aux consommateurs des choix de grande qualité et à moindre prix.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 95 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux activités de financement de la société au cours de la période pendant laquelle des fonds nets de 54 M$ et de 33 M$ ont été respectivement recueillis dans le cadre du placement public de mai 2020 et du placement au cours du marché de juin 2020.

Le fonds de roulement de la Société était de 223 M$, dont 184 M$ de trésorerie

Utilisation de la trésorerie opérationnelle de (3,8 M$) 1 pour le trimestre, sans compter les activités de financement et d’investissement

pour le trimestre, sans compter les activités de financement et d’investissement La Société a enregistré des réductions de valeur sur stocks de 43 M$ pour s’harmoniser avec la demande future et le plan de production à court terme. La Société a enregistré des dépréciations d’immobilisations corporelles de 46,4 M$, adaptant le bilan pour le rendre conforme au rendement futur et favoriser une trajectoire vers un bénéfice par action.

___________________________

1 L’utilisation de la trésorerie opérationnelle a été calculée comme correspondant à l’écart entre la trésorerie utilisée dans les actifs opérationnels pour l’exercice clos le 31 juillet 2020 et celle utilisée dans les activités opérationnelles pour les 9 mois clos le 30 avril 2020.



Faits saillants financiers

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

Aperçu de l’état des résultats 31 juillet 2020 30 avril 2020 31 juillet 2019 31 juillet 2020 31 juillet 2019 $ $ $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 36 140 30 895 20 517 110 149 59 256 Droits d’accise (9 082 ) (8 817 ) (5 122 ) (29 598 ) (11 914 ) Produits nets tirés de la vente de marchandises 27 058 22 078 15 395 80 551 47 342 Produits complémentaires 87 54 29 233 199 Profit brut avant ajustements2 8 104 8 783 5 133 26 953 21 344 Profit brut avant ajustements de la juste valeur2 (36 012 ) 7 452 (14 202 ) (46 421 ) 2 009 Profit brut2 (34 690 ) 5 730 (16 165 ) (57 975 ) 24 508 Charges d’exploitation (71 509 ) (26 485 ) (46 902 ) (418 576 ) (111 482 ) Perte d’exploitation (106 199 ) (20 755 ) (63 067 ) (476 551 ) (86 974 ) Autres produits (charges et pertes) (63 333 ) 1 699 125 (75 961 ) (847 ) Perte nette avant impôts (169 532 ) (19 056 ) (62 942 ) (552 512 ) (87 821 ) Recouvrement d’impôts – – 18 213 6 023 18 213 Total du résultat net (169 532 ) (19 056 ) (44 729 ) (446 489 ) (69 608 ) 1 Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » de la Société, de la manière présentée dans le rapport de gestion de l’exercice 2020.

Faits saillants du quatrième trimestre 2020



Le chiffre d’affaires brut au quatrième trimestre de 2020 a augmenté de 17 % pour s’établir à 36,1 M$, contre 30,9 M$ au troisième trimestre de 2020, et de 76 % à partir de 20,5 M$ au quatrième trimestre de 2019. Les principaux moteurs de l’augmentation ont été les produits de cannabis 2.0 de la Société, le lancement de produits de vapotage à base de cannabis sur le marché, constituant un nouveau flux de ventes qui a contribué pour 1,3 M$ au chiffre d’affaires brut, ainsi que 2,4 M$ pour la vente de boissons destinées aux adultes, un autre nouveau flux de revenus lancé au milieu de l’exercice, ainsi que des ventes internationales de 1,3 M$ à la suite de l’accord d’achat que la Société a conclu avec une entreprise de cannabis médical basée en Israël.

La marge brute avant rajustements de juste valeur au quatrième trimestre de 2020 était de 30 %, contre 40 % au trimestre immédiatement précédent. Au cours de l’année, la marge brute de la Société a affiché une tendance à la hausse grâce aux économies réalisées dans la production, à l’automatisation des activités d’emballage et au choix de la culture de souches, mais le lancement des boissons destinées aux adultes de la Société a eu un impact sur les marges au quatrième trimestre de 2020 alors que les frais d’exploitation et les frais généraux étaient comptabilisés dans le coût des ventes sans le bénéfice d’une production et de ventes à grande échelle. Comme nous l’avons déjà mentionné, la Société s’attendait à voir des fluctuations des marges brutes liées à l’introduction de nouveaux produits.

Adult-Use

(excluding beverages) Medical International Wholesale Total

non-beverage Adult-use

beverages Company total For the three months ended July 31, 2020 $ $ $ $ $ $ $ Net revenue 22,575 548 1,291 655 25,069 1,989 27,058 Cost of sales 13,663 119 642 222 14,646 4,395 19,558 Gross profit before adjustments ($) 8,912 429 649 433 10,423 (2,406 ) 7,500 Gross margin before adjustments (%) 39% 78% 50% 66% 42% (121% ) 28% For the three months ended April 30, 2020 $ $ $ $ $ $ $ Net revenue 20,614 693 – 340 21,647 431 22,078 Cost of sales 11,826 163 – 198 12,187 1,162 13,349 Gross profit before adjustments ($) 8,788 530 – 142 9,460 (731 ) 8,729 Gross margin before adjustments (%) 43% 76% – 42% 44% (170% ) 40%





Les charges d’exploitation se sont élevées à 71,5 M$ au cours du trimestre, et la perte d’exploitation pour le quatrième trimestre de 2020, à 106,2 M$. Les charges d’exploitation du quatrième trimestre de 2020 comprenaient les éléments suivants :

Dépréciations d’immobilisations corporelles de 46,4 M$

Perte sur contrat onéreux de 1,8 M$

Coûts de restructuration de (0,1 M$)



BAIIA ajusté1

T4 2020 T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 $ $ $ $ $ Total du résultat net (169 532 ) (18 837 ) (297 867 ) (60 016 ) (44 729 ) Charge (produit) d’impôt – – – (6 023 ) (18 213 ) Charges (produits) financiers, montant net 2,069 2 926 3 281 (136 ) (1 270 ) Amortissement des immobilisations corporelles

pris en compte dans le coût des marchandises vendues 1 254 950 920 433 446 Amortissement des immobilisations corporelles

pris en compte dans les charges d’exploitation 1 179 1 566 1 992 1 333 582 Amortissement des immobilisations incorporelles

pris en compte dans les charges d’exploitation 249 341 1 683 1 666 1 406 (Profits) pertes de placement Réévaluation des pertes (profits) sur

les instruments financiers 1 433 (4 955 ) (2 714 ) (297 ) (543 ) Quote-part de la perte sur la participation

dans une coentreprise 1 863 1 195 1 591 1 682 1 253 Perte (profit) sur les débentures convertibles 86 212 413 2 627 125 Perte latente sur les placements 4 345 311 6 553 1 671 38 Perte (profit) réalisé sur les placements – 1 217 242 (17 ) 215 Perte (profit) de change 1 623 (2 443 ) (617 ) 46 51 Perte liée à l’incitatif au titre des débentures convertibles 54 283 – – – – Ajustements de la juste valeur hors trésorerie Montants de la juste valeur réalisée inclus dans les stocks vendus 6 656 10 764 5 447 6 663 7 285 Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques (7 978 ) (6 379 ) (7 948 ) (7 051 ) (5 322 ) Charges non récurrentes Frais de restructuration (79 ) 865 259 3 722 – Autres éléments hors trésorerie Rémunération à base d’actions prise en compte

dans les charges d’exploitation 4 373 5 651 7 603 8 164 10 197 Rémunération à base d’actions prise en compte

dans le coût des marchandises vendues 511 396 964 238 936 Radiation des actifs biologiques et coûts de destruction – – – 663 – Radiation des stocks 2 217 – – 2 175 – Dépréciation des stocks à leur valeur de réalisation nette 41 899 (1 331 ) 16 089 23 041 19 335 Perte de valeur des actifs au titre des droits d’utilisation 2 000 – 476 702 – Perte de valeur des immobilisations corporelles 46 414 220 31 606 – – Perte de valeur des immobilisations incorporelles – – 106 189 – – Perte de valeur du goodwill – – 111 877 – – Comptabilisation d’un contrat déficitaire 1 763 – 3 000 – – Cession d’actifs à long terme 122 3 237 497 – – BAIIA ajusté (3 250 ) (4 094 ) (8 464 ) (18 704 ) (28 208 ) 1 Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » de la Société, de la manière présentée dans le rapport de gestion de l’exercice 2020.

Au cours des trois mois terminés le 31 juillet 2020, le BAIIA ajusté de la Société s’est amélioré de 21 % par rapport au trimestre précédent, s’établissant à (3,25 M$) par rapport à (4,1 M$) pour les trois mois terminés le 30 avril 2020. L’augmentation des ventes de produits de Cannabis 2.0, conjuguée à la gestion des niveaux de frais généraux et administratifs, a été le principal contributeur à l’amélioration du BAIIA ajusté. Les activités de commerce de gros et les ventes internationales de la Société ont également constitué un apport, grâce à leurs marges plus élevées, car ces flux sont exonérés de taxes d’accise.



Faits saillants de l’exercice 2020

Les revenus provenant de la vente de biens ont augmenté de 86 % pour l’exercice 2020, totalisant 110,1 M$ comparativement à 59,3 M$ pour l’exercice 2019. Le revenu net de la Société provenant de la vente de biens pour l’exercice 2020 a augmenté de 70 % pour s’établir à 80,6 M$, comparativement à 47,3 M$ l’année précédente.

La Société a renforcé sa situation financière en levant une trésorerie nette de 186,7 M$ au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2020, grâce à diverses émissions publiques et privées.

Les charges d’exploitation ont augmenté, s’établissant à 418,6 M$ durant l’exercice 2020 comparativement à 111,5 M$ l’année précédente. L’exercice 2020 comprend plusieurs charges hors caisse, à savoir une dépréciation de 111,9 M$ du fonds commercial, une dépréciation de 108,2 M$ d’immobilisations incorporelles, une dépréciation de 79,4 M$ des immobilisations corporelles, des coûts de restructuration de 4,8 M$ et une perte sur un contrat déficitaire de 4,8 M$. Déduction faite de ces éléments, les charges d’exploitation s’élèvent à 110,5 M$, en baisse de 1,6 M$ par rapport à l’année précédente, en même temps qu’une hausse significative de l’échelle des opérations de la Société, y compris un certain nombre de lancements de produits.

La perte d’exploitation pour l’exercice s’est établie à 476,6 M$ comparativement à une perte d’exploitation de 87,0 M$ pour l’exercice précédent.

La perte nette pour l’exercice 2020 était de (546,5) M$ comparativement à (69,6) M$ l’exercice précédent. La perte nette de l’exercice 2020 comprend les éléments mentionnés ci-dessus, en plus d’une perte de 54,3 M$ sur la mesure d’incitation associée à des débentures convertibles.

Le rapport de gestion pour la période et les états financiers et notes ci-joints sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur son site Web à l’adresse www.hexocorp.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant rajustement, au bénéfice ou à la marge avant rajustements de juste valeur, au bénéfice brut ou à la marge ajusté, au BAIIA ajusté et au produit par équivalent gramme, tous des éléments qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n’ont pas de signification prescrite par les IFRS, et ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS en permettant de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les éléments ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 juillet 2020, qui a été déposé sur SEDAR et EDGAR.

Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le vendredi 30 octobre 2020 pour discuter de ces résultats. Sébastien St-Louis, PDG, et Trent MacDonald, directeur financier, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30, heure normale de l’Est. Une période de questions et réponses suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date : 30 octobre 2020

Heure : 8 h 30 (HNE)



Webémission : https://event.on24.com/wcc/r/2771524/47E7001045651D265D3F12D203F6F5A4

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s’y limiter, les déclarations de la Société concernant la conviction de la direction que certaines dépenses incluses dans les charges d’exploitation sont non récurrentes, mais qu’elles sont liées à des changements importants dans les conditions du marché et au recentrage de ses opérations à l’atteinte d’un BAIIA ajusté positif.

Pour de plus amples informations concernant les risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée, il convient de se reporter à la notice annuelle de la Société et aux autres documents d’information continue de la Société, disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com