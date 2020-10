Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2020

Collecte de 35 Md€ au T3 2020, et résultat net1 à 235 M€, soit +2,3% vs T3 2019

Des objectifs ambitieux en Asie, grâce notamment à la nouvelle filiale en Chine avec BOC2

Activité



Des encours3 de 1 662 Md€ au 30 septembre 2020, en progression de +6,4% sur un an (+4,4% vs fin juin 2020)



Une collecte élevée de +34,7 Md€ au T3, tirée par l’ensemble des segments :



+22,0 Md€4 en produits de trésorerie



+4,7 Md€ en actifs MLT3, 5



Poursuite de la dynamique dans les JVs (+ 8,1 Md€)



Résultats



Des résultats solides :



Au T3 :



un résultat net ajusté1 maintenu à un haut niveau : 235 M€ (+2,3% vs T3 2019 et +1,0% vs T2 2020)



Un coefficient d’exploitation de 51,2%1, stable



Sur 9 mois, un résultat net ajusté1 de 674 M€ (-8,3% vs 9M 2019), quasi-stable hors résultat financier (affecté par la baisse des marchés)



Asie



Des positions déjà solides dans l’ensemble de la région (303 Md€ d’encours6), grâce à une approche pragmatique combinant JVs et filiales



La nouvelle filiale avec BOC WM renforce significativement le potentiel de développement en Chine



Des objectifs ambitieux à horizon 2025 :



pour Amundi BOC WM : plus de 60 Md€ d’encours et plus de 50 M€ de résultat net7



En Asie, un objectif d’encours de 500 Md€ en Asie





Paris, le 30 octobre 2020

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 29 octobre 2020 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du 3e trimestre et des 9 mois 2020.

Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré :

« Amundi affiche au 3e trimestre 2020 de solides performances opérationnelles tant en terme d’activité que de résultats. Le haut niveau de collecte (+35 Md€) est porté par tous les segments de clientèle, et le résultat net1 (235 M€) est en progression de +2,3% par rapport au 3e trimestre 2019.

Grâce à son business model diversifié et à son efficacité opérationnelle, Amundi confirme ainsi sa capacité à combiner croissance et rentabilité, malgré un environnement de marché qui reste fragile en raison notamment de la crise du Covid-19. .

L’Asie constitue un axe majeur de la stratégie de développement d’Amundi. En 5 ans, les encours ont triplé pour atteindre plus de 300 Md€. Le lancement de la nouvelle filiale en Chine avec BOC confère à Amundi une position unique sur ce marché en fort développement. Grâce à ce nouveau relais de croissance, et à la dynamique favorable des autres activités d’Asie, Amundi vise un objectif d’encours dans la région de 500 Md€ à horizon 2025. »

I Une collecte élevée : +35 Md€ au T3, tirée par tous les segments

Des encours sous gestion à 1 662 Md€ (en hausse de +6,4% sur un an)

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 662 Md€ au 30 septembre 2020, en progression de +6,4% sur un an et de +4,4% par rapport à fin juin 2020. Cette hausse des encours s’explique par une collecte élevée (+35 Md€), l’intégration des encours de Sabadell AM au 1er juillet 2020 (+ 21 Md€) et un effet de marché positif (+15 Md€).

Un contexte de marché encore incertain

L’environnement de marché demeure globalement peu porteur :

Après le choc majeur en mars, lié à l’épidémie de la Covid-19, les marchés Actions apparaissent encore fragiles (-2,7 % entre le 30/06 et le 30/09 2020 pour le CAC 40, variation nulle pour le Stoxx 600), dans un contexte macroéconomique et sanitaire incertain.

Le niveau moyen des marchés Actions au T3 2020 (4 967 pts pour le CAC40) s’est redressé mais demeure significativement inférieur au T3 2019 (5 512 pts soit -10%).

Par ailleurs, dans un contexte d’aversion au risque persistant de la part des épargnants et investisseurs, le secteur européen de la gestion d‘actifs affiche un redressement partiel : si la collecte est redevenue positive à partir du T2 2020, la collecte cumulée depuis le début d’année a été réalisée quasi exclusivement en produits de trésorerie8.

Au 3e trimestre 2020, une collecte nette élevée

Amundi enregistre au 3e trimestre 2020 une collecte nette élevée (+34,7 Md€) dans tous les segments, tirée par : un redressement des produits de trésorerie (+22,0 Md€), une activité résiliente en produits MLT (+4,7 Md€) et la poursuite de la dynamique dans les JVs (+ 8,1 Md€).

Retail : reprise de la collecte (+5,2 Md€ au T3 2020 vs -4,5 Md€ au T2 2020)

La collecte est redevenue positive en Actifs Moyen Long terme (+2,4 Md€), portée par les distributeurs tiers (+2,8 Md€). Les réseaux France et internationaux restent affectés par un fort attentisme des clients, avec une collecte concentrée sur les produits de trésorerie (+2,8 Md€).

Institutionnels : fort rebond de l’activité (+21,4 Md€ au T3 2020 vs +0,6 Md€ au T2 2020)

Ce trimestre est marqué par un retour important des flux en produits de trésorerie (+19,2 Md€) notamment dans les segments Institutionnels et Corporates. En actifs MLT, la collecte de +2,2 Md€ est portée par tous les segments de clientèle.

JVs : poursuite de la dynamique de développement avec une collecte de bon niveau (+8,1 Md€), notamment en Chine (+7,2 Md€) en en Inde (+1,8 Md€).

Expertises : des flux MLT tirés par la gestion ETF/indicielle et par les actifs réels9

La dynamique d’activité est tirée par le succès des moteurs de croissance et de l’innovation produits :

La gestion passive, ETF10 et smart beta a connu un bon 3e trimestre avec +3,2 Md€ de collecte nette, portant les encours à 138 Md€ fin septembre 2020. Avec une collecte de +2,3 Md€ au T3 2020 en ETF , Amundi est le 5e collecteur en Europe11. Au total les encours en ETF s’élèvent à 57 Md€ au 30 septembre 2020 (5e rang en Europe10). Le succès de la gamme Amundi Prime ETF (lancée en mars 2019, à prix très compétitifs) avec plus de 2 Md€ d’encours, illustre la capacité à développer des produits en phase avec le marché.

La dynamique en Actifs réels et structurés se poursuit, avec +1,0 Md€ de collecte nette au T3 2020 (portant les encours à plus de 90 Md€ à fin septembre 2020). Les expertises Private equity et Dette Privée affichent une collecte nette sensible de +0,8 Md€ (soit 16 Md€ d’encours à fin septembre 2020).

Sur 9 mois 2020, un niveau d’activité en redressement progressif

Au total, sur les neuf premiers mois de l’année la forte collecte (+30,7 Md€) est tirée en particulier par la poursuite du développement dans les JVs (+20,8 Md€), par les Institutionnels (+6,7 Md€) et par le Retail hors JV (+3,2 Md€) ; à noter le bon niveau d’activité des réseaux en France (+3,8 Md€) et des distributeurs tiers (+2,3 Md€).

La dynamique est positive en actifs Moyen Long Terme (+ 22,1 Md€), tirée par les Joint-Ventures et le Retail ; la collecte sur les produits de trésorerie (+8,6 Md€) s’explique essentiellement par les flux dans les segments Institutionnels et souverains.

II Des résultats solides

Au T3 2020, un résultat net ajusté12 de haut niveau : 235 M€ (+2,3% vs T3 2019 et +1,0% vs T2 2020)

Un coefficient d’exploitation11 de 51,2%, stable

Une structure financière renforcée

Les résultats d’Amundi sont maintenus à un haut niveau et confirment la solidité de son business-model. L’incidence de la baisse des marchés sur les revenus a été compensée par la réduction des charges d’exploitation, ce qui a permis de conserver un coefficient d’exploitation bas et une profitabilité élevée.

Des résultats solides au 3e trimestre 202012

Les revenus nets (630 M€) sont en baisse vs le T3 2019 (-4,1%) mais en hausse vs le T2 2020 (+0,8 %) ; ces variations s’expliquent principalement par l’évolution des marchés financiers.

Les commissions nettes de gestion sont ainsi :

en retrait par rapport au 3e trimestre 2019, compte tenu de la baisse du niveau moyen des marchés (baisse de 10% du CAC 40 T3/T3) et de la pression sur les marges (évolution du mix clients / produits), en ligne avec les précédents trimestres,

en hausse par rapport au 2e trimestre 2020 grâce à l’intégration de Sabadell AM et à la hausse du niveau moyen des marchés (+7% pour le CAC 40 moyen T3/T2)

Les commissions de surperformance sont maintenues à un bon niveau (30 M€ vs 25 M€ au T3 2019).

Les charges d’exploitation sont en baisse sensible (323 M€ soit -3,8 % vs T3 2019), grâce à la poursuite des efforts d’efficacité, à de moindres dépenses de voyages et marketing, en raison du contexte de crise, et à l’ajustement des rémunérations variables. La légère hausse par rapport au 2e trimestre 2020 est liée à la consolidation de Sabadell AM.

Le ratio charges d’exploitation/encours moyens (hors JVs) demeure l’un des plus bas de l’industrie : 9,2 pb.

En conséquence le coefficient d’exploitation s’établit à 51,2%, stable par rapport au T3 2019.

Compte tenu de la contribution (en hausse, à 17 M€) des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et de la charge d’impôt, le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 235 M€ (+2,3% vs T3 2019 et +1,0% vs le T2 2020).

Sur 9 mois 2020 12

Les revenus nets totaux atteignent 1 866 M€ (- 6,2 %), en raison notamment du fort effet négatif de la baisse des marchés sur les résultats financiers qui passent de 34 M€ (9 mois 2019) à -46 M€ (9 mois 2020). L’évolution des commissions nettes de gestion est liée à la baisse du niveau moyen des marchés Actions et à un mix clients / produits moins favorable. Les commissions de surperformance sont en hausse (106 M€ soit +24% vs les 9 mois 2019).

Grâce à des charges d’exploitation en baisse (-4,4%), le coefficient d’exploitation s’établit à 52,0%, et le Résultat Brut d’Exploitation atteint 895 M€.

Après contribution des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), en forte progression (+39,5% par rapport à 2019), et charge d’impôt, le résultat net ajusté part du Groupe est maintenu à un bon niveau à 674 M€ (-8,3% vs fin septembre 2019). Hors résultat financier (affecté par la baisse des marchés), il se situe à un niveau comparable à celui des 9 mois 2019.

Une structure financière renforcée

Au 30 septembre 2020, les capitaux propres tangibles13 d’Amundi s’élèvent à 2,9 Md€, contre 2,7 Md€ au 31 décembre 2019. Le ratio CET 1 atteint 18,6% au 30 septembre 2020, compte tenu du rachat de Sabadell AM le 30 juin 2020 pour 430 M€ et du non versement en mai 2020 du dividende au titre de 2019.

Amundi bénéficie d’un capital excédentaire estimé à environ 1 Md€, par rapport à un niveau minimal « managérial » de 10% de CET 1.

Pour mémoire, l’agence notation Fitch avait confirmé en mai 2020 la notation A+ d’Amundi, la meilleure du secteur.

III L’Asie, un relais de croissance

En Asie, région en développement rapide, Amundi dispose depuis longtemps de solides positions dans l’ensemble des grands marchés de la région (303 Md€ d’encours14) avec une stratégie pragmatique associant deux approches : des partenariats en JV avec de grandes banques de détail15 (leaders sur leur marché) et des filiales à 100 %.

A titre d’illustration, SBI FM, la JV en partenariat avec la 1e banque indienne, est devenue N°1 du marché (encours de 136 Md€13, en forte croissance depuis 2018) avec un développement réussi en Retail et une franchise bien établie auprès des institutionnels.

Avec la création de la nouvelle filiale en partenariat avec BOC Wealth Management, Amundi bénéficie dorénavant d’une position unique en Chine. Elle couvre tous les segments du marché chinois de la gestion d’actifs, grâce aux partenariats avec deux grandes banques : ABC (N°3 du pays, avec >400 millions de clients Retail et 23 000 agences) et BOC (N°4 du pays avec 300 millions de clients Retail et 11 000 agences).

La nouvelle filiale, dont Amundi détient 55%, sera la 1e entreprise à capitaux étrangers majoritaires en Chine à proposer des produits de Wealth Management. La mise en œuvre de ce projet se réalise conformément au calendrier annoncé : l’autorisation du régulateur a été obtenue en septembre, les équipes et les infrastructures sont en place, et le démarrage opérationnel est prévu au T4 2020 avec le lancement des premiers produits destinés en priorité au réseau de BOC.

La filiale, qui devrait atteindre l’équilibre financier dès la fin de l’année 2021, vise 60 Md€ d’encours et plus de 50 M€ de résultat net16 à l’horizon 2025.

Pour l’ensemble de l’Asie, le groupe Amundi vise un objectif d’encours de 500 Md€ à l’horizon 2025.

Evolution des encours sous gestion d’Amundi en Asie de 2010 à fin septembre 2020 et objectif 2025

Taux de croissance annuel moyen de 2010 à septembre 2020 : 22%

Encours sous gestion en Md€

2010 42 2014 76 2015 118 2016 153 2017 177 2018 200 2019 300 30/09/2020 303 2025e 500





IV Investissement Responsable

Amundi poursuit la mise en œuvre de son plan ESG : ses encours atteignent 345 Md€ à fin septembre 2020, portés par une collecte élevée de +9 Md€ au T3 2020 (+16 Md€ sur les 9 mois 2020).

Cette dynamique est portée par l’innovation en produits et solutions ESG :

Changement climatique : lancement d’un fonds obligataire dédié aux projets verts dans les pays émergents, et du Climate Change Investment Framework, un outil de référence pour les investisseurs, afin d’évaluer les risques liés au changement climatique conformément aux objectifs de l’Accord de Paris, en partenariat avec l’AIIB17.

Lancement de la gamme « ESG improvers », une approche de sélection d’entreprises démontrant une amélioration à long terme sur les critères ESG.

La contribution d’Amundi aux initiatives internationales se poursuit, avec la publication en septembre 2020 d’un rapport sur « Le capitalisme responsable : une chance pour l’Europe », par l’Institut Montaigne et le Comité Médicis, think tank soutenu par Amundi.

Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation annuelle des PRI18 en septembre 2020, Amundi a obtenu la note A+ (note la plus élevée) dans toutes les catégories pour lesquelles elle concourait, ce qui confirme le déploiement de notre stratégie ESG au sein de nos différentes classes d’actifs.

V Autres informations

Augmentation de capital réservée aux salariés

L’augmentation de capital réservée aux salariés est en cours. Elle sera réalisée le 17 novembre 2020. Cette opération, qui vient renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs, est réalisée dans le cadre des autorisations existantes, votées par l’Assemblée générale de mai 2019.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le volume maximal de titres créés sera de 0,5 million de titres (soit 0,2% du capital et des droits de vote).

Calendrier de communication financière

10 février 2021 : publication des résultats annuels 2020

29 avril 2021 : publication des résultats du T1 2021

***





Comptes de résultat

En M€ T3.2020 T2.2020 Var. T3/T2 T3.2019 Var. T3/T3 9M 2020 9M 2019 Variation Revenus nets ajustés 630 625 0,8% 657 -4,1% 1 866 1 989 -6,2% Revenus nets de gestion 631 608 3,8% 656 -3,9% 1 912 1 955 -2,2% dont com. nettes de gestion 601 573 4,8% 631 -4,8% 1 806 1 870 -3,4% dont com. de surperformance 30 34 -13,7% 25 18,7% 106 85 24,4% Produits nets financiers et autres produits nets (1) 17 NS 1 NS (46) 34 NS Charges générales d'exploitation (323) (318) 1,5% (335) -3,8% (971) (1 016) -4,4% Résultat brut d'exploitation ajusté 307 307 0,1% 321 -4,5% 895 973 -8,1% Coefficient d'exploitation ajusté 51,2% 50,9% +0,3 pt 51,1% +0,2 pt 52,0% 51,1% + 1 pt Coût du risque & Autres (3) (4) NS (9) NS (20) (7) NS Sociétés mises en équivalence 17 15 10,9% 8 NS 46 33 39,5% Résultat avant impôt ajusté 321 318 1,1% 320 0,4% 921 999 -7,8% Impôts sur les sociétés (86) (85) 1,2% (90) -4,7% (247) (264) -6,7% Résultat net part du Groupe ajusté 235 233 1,0% 230 2,3% 674 735 -8,3% Amortissement des contrats de distribution après impôts (15) (12) 16,4% (13) 16,4% (40) (38) 5,3% Résultat net part du Groupe 221 221 0,1% 218 1,5% 634 697 -9,0%

Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution

Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2018 à fin septembre 2020

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2018 1 425 / -3,4% T1 2019 -6,9 +58,3 / Au 31/03/2019 1 476 +3,6% T2 2019 -4,8 +15,1 / Au 30/06/2019 1 487 +0,7% T3 2019 +42,7 +33,5 / Au 30/09/2019 1 563 +5,1% T4 2019 +76,8 +13,7 / Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,7 Au 30/09/2020 1 662 +4,4%

1. Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.2020 30.09.2019 /30.09.2019 T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 Réseaux France 109 110 -0,9 % +2,52 +0,4 +3,8 -2,3 Réseaux internationaux 138 125 +10,8 % -0,2 -0,6 -2,9 +1,7 Distributeurs tiers 180 189 -5,0 % +2,9 +4,0 +2,3 +2,6 Retail (hors JVs) 426 423 +0,7 % +5,2 +3,8 +3,2 +2,1 Institutionnels2 & souverains 389 376 +3,4 % +9,3 +4,0 +7,8 -4,4 Corporates 79 79 -1,0 % +10,2 +11,2 +1,7 +3,0 Epargne Entreprises 62 62 -1,0 % +0,5 -0,2 +3,4 +2,0 Assureurs CA & SG 458 459 -0,3 % +1,4 +9,9 -6,2 +16,2 Institutionnels 987 977 +1,0 % +21,4 +24,9 +6,7 +16,7 JVs 249 163 +53,1 % +8,1 +14,0 +20,8 +12,2 TOTAL 1 662 1 563 +6,4 % +34,7 +42,7 +30,7 +31,0 Encours moyens 9 mois hors JVs 1 381 1 340 +3,1 % / / / /

1. Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - 2. Y compris fonds de fonds.

Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.20 30.09.19 /30.09.19 T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 Actions 243 234 +3,9 % +3,3 +0,7 9,9 -2,3 Diversifiés 251 245 +2,1 % +1,3 -1,1 -4,0 -8,7 Obligations 625 633 -1,3 % -0,9 +7,5 -10,2 +14,9 Réels, alternatifs et structurés 90 82 +9,8 % +1,0 +1,7 +3,6 +5,4 ACTIFS MLT hors JVs 1 208 1 194 +1,2 % +4,7 +8,9 -0,8 +9,3 Trésorerie hors JVs 205 206 -0,6 % +22,0 +19,8 +10,7 +9,5 ACTIFS hors JVs 1 413 1 400 +0,9 % +26,7 +28,7 +9,9 +18,8 JVs 249 163 +53,1 % +8,1 +14,0 +20,8 +12,2 TOTAL 1 662 1 563 +6,4 % +34,7 +42,7 +30,7 +31,0 dont Actifs MLT 1 429 1 330 +7,5 % +15,9 +25,3 +22,1 +27,0 dont Produits de Trésorerie 233 233 +0,0 % +18,8 +17,4 +8,6 +4,0

1. Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP.

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.20 30.09.19 /30.09.19 T3 2020 T3 2019 9M 2020 9M 2019 France3 8922 886 +0,7 % +17,3 +20,8 +13,2 +17,3 Italie 171 174 -1,5 % -0,4 -1,2 -2,7 -5,7 Europe hors France et Italie 201 176 +14,2 % +10,6 +6,1 +12,1 +5,6 Asie 303 225 +35,1 % +8,6 +15,6 +14,2 +9,1 Reste du monde4 94 102 -7,9 % -1,3 +1,3 -6,1 +4,7 TOTAL 1 662 1 563 +6,4 % +34,7 +42,7 +30,7 +31,0 TOTAL hors France 770 677 +13,7 % +17,4 +21,9 +17,6 +13,7

1. Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - - 2. Dont 439 Md€ d’assureurs CA et SG - 3. France : collecte nette sur actifs moyen-long terme : +2,0 Md€ au T3 2020 ; +4,4 Md€ au T3 2019 - 4. Principalement États-Unis.

Annexe méthodologique

Compte de résultat 9 mois et T3 2020 et 2019

Données comptables :

Aux 9 mois 2020 et 2019, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution.

Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, des ajustements sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell.

Amortissement des contrats de distribution :

T3 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts T3 2020 : 21 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

9M 2019 : 53 M€ avant impôts et 38 M€ après impôts 9M 2020 : 56 M€ avant impôts et 40 M€ après impôts

Rappel de l’amortissement des contrats de distribution avec Banco Sabadell

Lors de l’acquisition de Sabadell AM, un contrat de distribution de 10 ans a été conclu avec les réseaux de Banco Sabadell en Espagne ; la valorisation brute de ce contrat s’élève à 108 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 27 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 81 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2020. Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 8 M€ en année pleine (soit 11 M€ avant impôts) comptabilisés en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution :

avec SG de 10 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 14 M€ avant impôts).

Avec Bawag de 2 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 3 M€ avant impôts).

Avec UniCredit de de 38 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 55 M€ avant impôts).

NB : l’amortissement du contrat SG cessera au 1er novembre 2020

Indicateurs Alternatifs de Performance 19

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell depuis le 1er juillet 2020 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

données comptables données ajustées





En M€ 9M 2020 9M 2019 T3.2020 T3.2019 Revenus nets (a) 1810 1935 609 639 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 56 53 21 18 Revenus nets ajustés (b) 1866 1989 630 657 Charges d'exploitation (c) -971 -1016 -323 -335 Résultat brut d'exploitation (d) = (a)+(c) 839 920 287 304 Résultat brut d'exploitation ajusté (e) = (b)+(c) 895 973 307 321 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 53,7% 52,5% 53,0% 52,5% Coefficient d'exploitation ajusté (c)/(b) 52,0% 51,1% 51,2% 51,1% Coût du risque & Autres (f) -20 -7 -3 -9 Sociétés mises en équivalence (g) 46 33 17 8 Résultat avant impôt (h) = (d)+(f)+(g) 865 946 301 302 Résultat avant impôt ajusté (i) = (e)+(f)+(g) 921 999 321 320 Impôts sur les bénéfices (j) -230 -248 -80 -85 Impôts sur les bénéfices ajustés (k) -247 -264 -86 -90 Résultat net part du Groupe (h)+(j) 634 697 221 218 Résultat net part du Groupe ajusté (i)+(k) 674 735 235 230

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux20, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales21, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 650 milliards d’euros d’encours22.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Pièce jointe