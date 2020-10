ASi Ekspress Grupp 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 15,2 miljonit ja puhaskasum 1,08 miljonit eurot. 9 kuu müügitulu oli 44,8 miljonit ja puhaskasum 0,92 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 9 kuud vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

Kontserni III kvartali müügitulu taastus eriolukorrast tingitud madalseisust hästi ja oli samal tasemel võrreldes eelmise aastaga. 9 kuu müügitulu oli peamiselt II kvartali eriolukorra mõjul ca 6% väikesem kui 2019. aastal. Kui II kvartalis oli selge müügitulude langus tulenevalt klientide ettevaatlikkusest, siis kolmandas kvartalis nägime käibe taastumist, seda eriti veebireklaami numbrites.

Ekspress Grupp kasvatas III kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 70% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 48% kontserni kogukäibest. Kasvu aitas saavutada III kvartalis jätkuvalt suurenenud Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk, mis jõudis Balti riikides kokku 71 tuhande tellijani, kasvades kvartaliga üle 12%, ning olles 42% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. Digitellimuste kasv on hoogustunud peale erakordseid sündmusi maailmas, mis näitab hästi, et lugeja hindab toimetatud sisu ning on nõus selle eest ka tasuma. Digitulud kasvasid nii Eestis, Lätis kui Leedus. Eestis, kus oleme pakkunud tasulist sisu Balti riikidest kõige kauem, moodustas III kvartali lõpuks Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast koguturu mahust. Läti ja Leedu potentsiaal on samuti avanemas ning digitellimuste arv kiirelt kasvamas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis on 0,91 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta III kvartaliga. III kvartali EBITDA sisaldab 0,41 miljonit eurot ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid. EBITDA oli 9 kuuga kokku 4,56 miljonit eurot (sh 0,73 miljonit eurot koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid), kasvades 27% võrdluses eelmise aastaga.

Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,08 miljonit eurot, mis on 1,06 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. III kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid ning müügitulude taastumine. 9 kuuga teenis kontsern 0,92 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 1,16 miljoni võrra rohkem kui 2019. aastal. 9 kuu tulemuse peamine mõju tuleb III kvartalist.

Kontsern tegutses jätkuvalt kulude kokkuhoiu režiimil ning otsis võimalusi efektiivsuse tõstmiseks. Kriisikuudel reageeris kontsern koheselt kulude vähendamisega ning 9 kuuga kokku on kulubaasi vähendatud ca 3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga, mis on samas suurusjärgus 9 kuu müügitulude vähenemisega. Eriolukord II kvartalis, kus enamik meedia segmendi töötajatest töötas distantsilt, andis hea võimaluse töökorralduse ümbervaatamiseks, kontoripinna ümberjaotamiseks ning madalama kulubaasi hoidmiseks. Samas on meedia segmendis oluline riskikoht tuleviku osas Eesti pabermeedia kojukandekulud, sest pole jõutud pikaajalise kokkuleppeni kandehindade ja riigi osaluse osas kandevõrgu ülalpidamisel. Ekspress Grupp näeb ohuna riigi kui kojukandeorganisatsiooni omaniku vähest huvi kandevõrgu optimeerimisel. Kontsern on korduvalt teemale tähelepanu pööranud ja valmis otsima efektiivsemaid meetodeid pikaajaliseks lahenduseks.

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Läti riik on seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning ettevõtte tegevus on seetõttu oluliselt piiratud võrreldes eelmise aastaga. Samas on piletimüügiplatvorm saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele ning lansseeris uue ja oluliselt tänapäevasema lahenduse lõppklientidele. Uued tehnilised võimalused sealjuures riigi poolt seatud nõuded piletiplatvormi kliendiprofiilile, kus iga pileti ostnud klient on tuvastatav, mille oleme enda süsteemides edukalt arendanud, on aidanud turuosa pea kahekordistada, kuid tegevus jääb riiklike piirangute tõttu siiski oluliselt pärsituks ka järgmistel kuudel.

Septembri algusest käivitus Leedus Delfi TV uus hooaeg, mille jooksul näidatakse üle 50 erineva saate ning rohkem kui kuue tunni ulatuses igapäevaseid otseülekandeid. Delfi TV alustas Leedus 2020. aasta alguses üle-leedulise tv-kanalina vabalevis. Delfi kasutajate seas on videosisu saamas üha olulisemaks. Delfi voogedastusteenused on end juba tõestamas Leedu turul, kus Delfi on üks enim vaadatud netitelevisioone.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 30. septembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot (30.09.2019 2,8 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on Kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.





KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,2 miljonit eurot (III kvartal 2019: 15,0 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 1% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 44,8 miljonit eurot (9 kuud 2019: 47,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas III kvartali lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 III kvartal vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,23 miljonit eurot (III kvartal 2019: 1,32 miljonit eurot) ja 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 4,56 miljonit eurot (9 kuud 2019: 3,58 miljonit eurot). 2020. aasta III kv EBITDA kasvas 69% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14,7% (III kvartal 2019: 8,8%) ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA kasvas 27% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10,2% (9 kuud 2019: 7,5%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II ja III kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoiud (sh palgakärped) ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta III kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,73 miljonit eurot. 2020. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,08 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,06 miljonit eurot enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 2,8 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2020 oli kontserni netovõlg 16,5 miljonit eurot (30. september 2019: 16,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast oli kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.





Segmentide peamised finantsnäitajad





(tuhandetes EUR) Müügitulu III kv 2020 III kv 2019 Muutus % 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 10 709 9 908 8% 30 572 30 777 -1% 44 218 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 7 812 6 987 12% 21 338 20 815 3% 30 534 sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 73% 71% 70% 68% 69% Trükiteenuste segment 4 901 5 608 -13% 15 714 18 789 -16% 25 695 Kesksed tegevused 693 512 35% 1 728 1 558 11% 2 076 Segmentidevahelised elimineerimised (1 125) (1 043) (3 243) (3 353) (4 533) KONTSERN KOKKU 15 179 14 985 1% 44 771 47 771 -6% 67 456 sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 51% 47% 48% 44% 45%





(tuhandetes EUR) EBITDA III kv 2020 III kv 2019 Muutus % 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 1 729 1 188 45% 3 491 2 988 17% 5 966 Trükiteenuste segment 603 357 69% 1 434 1 465 -2% 2 032 Kesksed tegevused (90) (219) 59% (325) (854) 62% (1 150) Segmentidevahelised elimineerimised (11) (10) (43) (23) (75) KONTSERN KOKKU 2 231 1 317 69% 4 556 3 576 27% 6 772





EBITDA marginaal III kv 2020 III kv 2019 9 kuud 2020 9 kuud 2019 12 kuud 2019 Meedia segment 16% 12% 11% 10% 13% Trükiteenuste segment 12% 6% 9% 8% 8% KONTSERN KOKKU 15% 9% 10% 7% 10%





Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 5 760 3 647 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 871 12 705 Ettevõtte tulumaksu nõuded 48 0 Varud 2 906 3 120 Käibevara kokku 19 585 19 472 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 041 975 Edasilükkunud tulumaksu vara 38 38 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 629 1 254 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 276 2 356 Materiaalne põhivara 14 348 14 943 Immateriaalne põhivara 56 583 56 369 Põhivara kokku 75 915 75 935 VARAD KOKKU 95 499 95 407 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 368 5 100 Võlad ja ettemaksed 17 699 16 483 Ettevõtte tulumaksu kohustused 24 65 Lühiajalised kohustused kokku 21 091 21 647 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 18 933 19 242 Muud pikaajalised kohustused 2 922 2 895 Pikaajalised kohustused kokku 21 855 22 137 KOHUSTUSED KOKKU 42 947 43 784 OMAKAPITAL Vähemusosalus 115 100 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 17 878 17 878 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (22) (22) Reservid 1 758 1 688 Jaotamata kasum 18 546 17 701 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 52 437 51 522 OMAKAPITAL KOKKU 52 552 51 622 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 95 499 95 407

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2020 III kv 2019 9 kuud 2020 9 kuud 2019 12 kuud 2019 Müügitulu 15 179 14 985 44 771 47 771 67 456 Müüdud toodangu kulu (12 255) (12 161) (37 325) (39 384) (54 044) Brutokasum 2 924 2 824 7 446 8 387 13 412 Muud äritulud 693 161 1 352 450 607 Turunduskulud (661) (685) (1 949) (2 311) (3 124) Üldhalduskulud (1 658) (1 962) (5 153) (5 868) (8 024) Muud ärikulud (24) 1 (104) (54) (148) Ärikasum /(kahjum) 1 274 339 1 593 603 2 722 Intressitulud 7 6 19 18 22 Intressikulud (217) (239) (658) (555) (784) Muud finantstulud/(kulud) (33) 7 (61) (37) (61) Kokku finantstulud/(kulud) (243) (226) (700) (574) (823) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 99 (16) 107 (17) (38) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (48) (22) (75) (97) (114) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 082 75 924 (85) 1 746 Tulumaks (1) (55) (3) (153) (339) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 1 081 20 921 (238) 1 407 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 074 20 906 (243) 1 394 Vähemusosalusele 7 0 15 5 13 Koondkasum /(kahjum) kokku 1 081 20 921 (238) 1 407 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 074 20 906 (243) 1 394 Vähemusosalusele 7 0 15 5 13 Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,04 0,00 0,03 (0,01) 0,05 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,03 0,00 0,03 (0,01) 0,05





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 1 593 603 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 974 2 989 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (1) (17) Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 880 (1 463) Varude muutus 214 130 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 327 3 347 Rahavood põhitegevusest Makstud ettevõtte tulumaks (91) (220) Makstud intressid (453) (428) Rahavood äritegevusest kokku 6 443 4 940 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (203) (4 858) Laekumised muudest investeeringutest 84 323 Saadud intressid 1 18 Saadud dividendid 150 0 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 623) (2 111) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 29 18 Antud laenud (187) (93) Antud laenude tagasimaksed 0 303 Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 750) (6 400) Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (693) (669) Arvelduskrediidi kasutuse muutus (1 018) (267) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (868) 3 899 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (2 579) 2 963 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 114 1 503 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 647 1 268 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 760 2 771









Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

