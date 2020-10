October 30, 2020 02:00 ET

October 30, 2020 02:00 ET

SpareBank 1 SMN fikk et resultat i tredje kvartal på 519 millioner kroner mot 488 millioner i samme kvartal i fjor. Kvartalet er preget av høy vekst, økte markedsandeler og styrket soliditet.



Resultatet for årets ni første måneder ble 1528 millioner kroner mot 2217 millioner i samme periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak økte avsetninger til tap i kjølvannet av koronakrisen.

Datterselskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets viser alle gode tall i tredje kvartal og utgjør en økende andel av konsernets inntjening.

- SpareBank 1 SMN legger frem et godt resultat til tross for urolig marked som følge av koronapandemien, med økte inntekter og lavere kostnadsvekst. Veksten på utlån så vel som innskudd er høy både blant personkunder og bedrifter. Dessuten øker inntektene fra andre finansprodukter. Markedsandelene øker og vi befester posisjonen som det ledende finanshuset i Midt-Norge. Høyere tap og lavere finansiell avkastning bidro til at resultatet likevel ble redusert, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Utlånsvekst på 14 milliarder

Med en utlånsvekst på 14 milliarder kroner som tilsvarer 8,5 prosent, har SpareBank 1 SMN styrket sin markedsposisjon. Generell vekst i markedet var i samme periode på vel fire prosent.

Utlån til personkunder har økt med 8,7 prosent siste tolv måneder, hvor avtalen med LO har vært et viktig bidrag til veksten. Utlån til næringslivskunder økte i samme periode med 8,5 prosent takket være større etterspørsel fra små og mellomstore bedrifter i regionen.

6000 personkunder og 1000 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i årets ni første måneder. Fornøyde kunder gjenspeilet seg også i EPSI Ratings årlige måling av kundetilfredshet nylig, hvor SpareBank 1 SMN økte tilfredsheten markant fra året før og med det la seg helt i toppen blant bankene som ble målt.

Styrket soliditet

SpareBank 1 SMN er solid og har en ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent per tredje kvartal. Dette er godt over det målsatte nivået på 15,4 prosent.

- Økt soliditet gir oss større muskler til å følge folk og bedrifter gjennom pandemien og ut av de økonomiske konsekvensene det har for regionen. I tillegg gir sterke resultater mulighet til å videreføre utbytte til samfunnet, som er vår største eier. Bare i år har vi øremerket over 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet til å hjelpe kultur, idrett og frivilligheten gjennom en krevende periode, sier Jan-Frode Janson.

Tap på utlån ble 231 millioner kroner mot 170 millioner i forrige kvartal. 90 prosent av tap per tredje kvartal i år gjelder tap på utlån til næringslivskunder. Mislighold er fortsatt lavt.

- Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemien og hvordan de økonomiske konsekvensene blir for næringslivet og arbeidsplassene i regionen. Vi ser fortsatt enkeltnæringer som har store utfordringer, og forventer at det vil ta lang tid før situasjonen blir normalisert og veksten er helt tilbake, sier Janson.

Forbedringsprogrammet Ett SMN skal realisere synergier mellom konsernes forretningsområder i tillegg til økt digitalisering, mer effektive arbeidsprosesser og ambisiøse kostnadsreduksjoner. Kostnadene i konsernet ble redusert med 22 millioner kroner fra forrige kvartal til 685 millioner. Ambisjonen er å redusere årlige kostnader med minimum 200 millioner kroner.

Se vedlagt kvartalsrapport og presentasjon.

Nøkkeltall

Resultat før skatt: 1823 mill. kr (2612 mill. per tredje kvartal 2019)

Resultat: 1528 mill. kr (2217 mill.)

Egenkapitalavkastning: 10,4% (16,0%)

Vekst i utlån: 8,5% (4,8%)

Vekst i innskudd: 14,0% (7,9%)

Tap på utlån: 709 mill. kr (198 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 17,6% (15,1%)

Trondheim, 30. oktober 2020

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

https://kvartalsrapport.smn.no/2020/



Vedlegg