Fondsbørsmeddelelse 15/2020





Efter omstændighederne et tilfredsstillende resultat efter 3. kvartal.

De tidligere foretagne nedskrivninger som følge af coronakrisen påvirker fortsat det

samlede resultat for 1.- 3. kvartal i negativ retning.

Resultatet før skat for 1.- 3. kvartal 2020 udgør et overskud på 39,4 mio. kr., hvilket er

87,8 mio. kr. lavere end samme periode i 2019 (127,2 mio. kr.). Baggrunden for det

lavere resultat kan primært henføres til de konjunkturfølsomme poster, nedskrivninger og

kursreguleringer, mens resultatet af bankdriften har været bedre end forventet.

Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er

realiseret med 79,0 mio. kr., hvilket er det tredjehøjeste i bankens historie.





kursreguleringer fra obligationer, mens aktier og valuta bidrager med et positivt

kursreguleringer fra obligationer, mens aktier og valuta bidrager med et positivt afkast. Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 38,1 mio. kr. Heraf vedrører 28,5 mio.

Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30 september 2020

udgør 16,1 mia. kr. og er steget med 0,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i

udgør 16,1 mia. kr. og er steget med 0,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019, svarende til en stigning på 1,9%. Fald i udlån fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020 er på 11,3%.

Fald i gennemsnitligt udlån er på 9,6%. Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020

er på 6,3%. Vækst i gennemsnitligt indlån ekskl. puljer er på 6,0%. Kapitalprocent 19,8% - Regulatoriske kapitalkrav er opgjort til 13,6% svarende til

en overdækning på 6,2 procentpoint.

Banken har endnu ikke registreret nogle væsentlige tab som følge af COVID-19

pandemien. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn

foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle

kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder.



Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på

boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som forventes at fortsætte i 4. kvartal.



Med baggrund i ovenstående opjusterer banken resultatforventningen til årets resultat før

skat til niveauet 45-60 mio. kr.



For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport. Eventuelle spørgsmål

kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.





Venlig hilsen

Djurslands Bank



Lars Møller Kristensen

Bankdirektør







