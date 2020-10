October 30, 2020 03:00 ET

October 30, 2020 03:00 ET





TREDJE KVARTALET 2020

Rörelseresultatet uppgick till -13,1 (-14,1) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,3 (-14,4) MSEK.

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.

En extra bolagsstämma hölls den 14:e juli med beslut om riktad emission av konvertibler vilket utföll med 27,3 MSEK som kvittades mot utestående lån.

JANUARI – SEPTEMBER 2020

Rörelseresultatet uppgick till -50,0 (-51,5) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -56,3 (-52,9) MSEK.

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) SEK.





Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·Utfallet för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 fastställdes till

ca 23,4 MSEK vilket motsvarar ca 24,2% av det konvertibla förlagslånet.

Budgetoffert lämnad på en 6 MW anläggning till kund från Norge.

Bidragsansökningar till EU för uppskalning till 20 MW anläggning respektive hydrering av pyrolysolja inlämnade.

Förberedande förhandling genomfördes den 19 oktober i Solna tingsrätt gällande PE stämning och Cortus Energy genstämning för rör- och stålkonstruktion. Huvudförhandling i slutet på 2021.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08.00 CET.













Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga