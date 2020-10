October 30, 2020 03:00 ET

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulud olid 13,28 miljonit eurot ehk kahanesid 19,5% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Muutuse on põhjustanud uued madalamad tariifid ja koroonaviiruse tõttu vähenenud äriklientide tarbimine. Kolmas kvartal näitas tänavuse teise kvartaliga võrreldes siiski äriklientide tarbimises kasvu ja viiruse mõjudest osalise taastumise märke.



Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 23,8%, ulatudes 4,90 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise suurenemine. See tulenes koroonaviiruse mõjust, kuna märkimisväärne osa inimesi töötas ka kolmandas kvartalis kodust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 29,8% võrra 3,71 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 18% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Ärisegmendi vähesem veeteenuste tarbimine tuleneb koroonaviiruse mõjust, mis puudutas enim majutus- ja vabaajaasutuste tegevust. Võrreldes tänavuse teise kvartaliga on kolmandas kvartalis äriklientide tarbimine siiski taas suurenenud, mis loodetavasti näitab koroonaviiruse mõjudest taastumise märke.

2020. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,80 miljonit eurot, näidates 35%-list langust, mis on seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,77 miljonit eurot, mis on 1,75 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Tariifi ja tarbimismahtude muutuse kõrval mõjutas ärikasumit positiivses suunas muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis, mida sarnaselt eelmisele kvartalile on vähendatud 1,2 miljoni euro ulatuses.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 5,64 miljonit eurot, mis on 23,1% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Sellele avaldasid lisaks mainitud ärikasumi muutustele positiivses suunas mõju madalamad intressikulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus Tallinnas lükati edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom kolmandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,3% ehk 0,36 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustasid suurenenud tee-ehitusteenuste tulud.

Äsja vaatas ettevõte üle ka edaspidise dividendipoliitika. AS-i Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS-i Tallinna Vesi kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD



miljonites eurodes



v.a suhtarvud 3. kvartal Muutus 2020/ 2019 9 kuud Muutus 2020/ 2019 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Müügitulu 13,28 16,49 16,49 -19,5% 13,28 16,49 16,49 -19,5% Brutokasum 5,80 8,92 8,59 -35,0% 5,80 8,92 8,59 -35,0% Brutokasumi marginaal % 43,69 54,12 52,10 -19,3% 43,69 54,12 52,10 -19,3% Amortisatsioonieelne ärikasum 7,35 9,01 8,73 -18,5% 7,35 9,01 8,73 -18,5% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 55,33 54,63 52,95 1,3% 55,33 54,63 52,95 1,3% Ärikasum 5,77 7,52 7,31 -23,3% 5,77 7,52 7,31 -23,3% Ärikasum – põhitegevus 5,44 7,19 7,07 -24,4% 5,44 7,19 7,07 -24,4% Ärikasumi marginaal % 43,43 45,60 44,31 -4,8% 43,43 45,60 44,31 -4,8% Kasum enne tulumaksustamist 5,64 7,33 7,14 -23,1% 5,64 7,33 7,14 -23,1% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 42,45 44,47 43,28 -4,6% 42,45 44,47 43,28 -4,6% Puhaskasum 5,64 7,33 7,14 -23,1% 5,64 7,33 7,14 -23,1% Puhaskasumi marginaal % 42,45 44,47 43,28 -4,6% 42,45 44,47 43,28 -4,6% Vara puhasrentaablus % 2,24 2,89 2,97 -22,4% 2,24 2,89 2,97 -22,4% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 57,73 59,29 59,89 -2,6% 57,73 59,29 59,89 -2,6% Omakapitali puhasrentaablus % 5,42 7,27 7,58 -25,5% 5,42 7,27 7,58 -25,5% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 3,66 5,14 4,99 -28,8% 3,66 5,14 4,99 -28,8% Maksevõime kordaja 3,62 5,10 4,96 -29,0% 3,62 5,10 4,96 -29,0% Investeeringud põhivarasse 5,92 4,66 4,29 27,1% 5,92 4,66 4,29 27,1% Dividendide väljamaksmise määr % na 72,05 62,11 na 72,05 62,11

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KOONDKASUMIARUANNE III kvartal III kvartal 9 kuud 9 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2020 2019 2020 2019 2019 Müügitulu 13 276 16 487 38 545 47 301 63 423 Müüdud toodete/teenuste kulud -7 476 -7 565 -21 954 -21 327 -29 470 BRUTOKASUM 5 800 8 922 16 591 25 974 33 953 Turustuskulud -94 -89 -320 -297 -390 Üldhalduskulud -1 123 -1 120 -3 631 -4 408 -5 689 Muud äritulud(+)/-kulud (-) 1 182 -195 3 387 -256 4 201 ÄRIKASUM 5 765 7 518 16 027 21 013 32 075 Intressitulud 3 12 28 30 38 Intressikulud -133 -199 -357 -691 -809 Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5 635 7 331 15 698 20 352 31 304 Dividendide tulumaks 0 0 -4 355 -3 544 -3 544 PERIOODI PUHASKASUM 5 635 7 331 11 343 16 808 27 760 PERIOODI KOONDKASUM 5 635 7 331 11 343 16 808 27 760 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 5 634 7 330 11 342 16 807 27 759 B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,28 0,37 0,57 0,84 1,39 Kasum B aktsia kohta (eurodes) 600 600 600 600 600





FINANTSSEISUNDI ARUANNE tuhandetes eurodes 30.09.20 30.09.19 31.12.2019 VARAD KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 45 868 61 125 64 775 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 6 827 8 439 7 239 Varud 695 539 504 KÄIBEVARA KOKKU 53 390 70 103 72 518 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 198 839 186 152 189 627 Immateriaalne põhivara 598 594 710 PÕHIVARA KOKKU 199 437 186 746 190 337 VARAD KOKKU 252 827 256 849 262 855 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 397 379 352 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 631 3 631 3 631 Võlad hankijatele ja muud võlad 7 757 6 719 6 718 Tuletisinstrumendid 28 271 221 Ettemaksed 2 757 2 639 2 323 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 14 570 13 639 13 245 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 33 278 28 981 31 070 Rendikohustised 1 465 1 013 964 Laenukohustised 85 791 89 490 87 592 Tuletisinstrumendid 0 50 0 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 10 832 19 068 14 442 Muud võlad 25 36 18 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 131 391 138 638 134 086 KOHUSTISED KOKKU 145 961 152 277 147 331 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 68 854 66 560 77 512 OMAKAPITAL KOKKU 106 866 104 572 115 524 0 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 252 827 256 849 262 855 RAHAVOOGUDE ARUANNE 9 kuud 9 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2020 2019 2019 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 16 027 21 013 32 075 Korrigeerimine kulumiga 4 634 4 457 6 109 Korrigeerimine rajamistuludega -341 -277 -389 Muud mitterahalised korrigeerimised -3 610 0 -4 624 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -14 154 138 Äritegevusega seotud käibevara muutus 221 -843 391 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -249 195 318 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 16 668 24 699 34 018 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -10 114 -6 147 -10 441 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 618 2 205 3 010 Põhivara müügitulu 32 7 24 Saadud intressid 34 25 36 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -8 430 -3 910 -7 371 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -519 -764 -1 056 Tasutud rendimaksed -452 -306 -404 Saadud laenud 0 0 37 500 Tasutud laenud -1 818 -1 818 -41 136 Tasutud dividendid -19 888 -14 965 -14 965 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt -113 -36 -36 Tasutud tulumaks dividendidelt -4 355 -3 544 -3 544 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -27 145 -21 433 -23 641 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -18 907 -644 3 006 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 64 775 61 769 61 769 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 45 868 61 125 64 775

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus