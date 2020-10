Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 30.10.2020 klo 9.00

Oikaistu liikevoittomarginaali 18,9 prosenttia, pelien bruttomyynti viime vuoden tasolla alhaisemmilla käyttäjähankintakustannuksilla

Heinä-syyskuu 2020 kohokohdat

Rovion liikevaihto oli 67,9 miljoonaa euroa (74,8) ja laski 9,2 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä brand licensing liikevaihdosta

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 12,8 miljoonaan euroon (5,4) ja oikaistu liikevoittomarginaali 18,9 prosenttiin (7,2) johtuen avainpelien vakaasta liikevaihdosta sekä alemmista käyttäjähankintainvestoinneista vuositasolla

Games-segmentin liikevaihto laski 3,3 prosenttia 64,2 miljoonaan euroon (66,4). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi noin 1 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 64,5 miljoonaa euroa (65,1) ja laski 0,9 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi noin 3 prosenttia

Rovion uusimman pelin Small Town Murdersin käyttäjähankinnan kasvattamista jatkettin ja pelin bruttomyynti saavutti 3,0 miljoonaa euroa

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 15,3 miljoonaa euroa (27,1) tai 23,8 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (40,8)

Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa (8,4), ja laski 56,4 prosenttia vuositasolla

Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 14,2 miljoonaa euroa (8,6) ja oikaistu liikevoittomarginaali 20,9 prosenttia (11,5)

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,8 miljoonaa euroa (-0,7)

Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,06)

2020 näkymät päivitetty: Konsernin liikevaihto jää jonkin verran viime vuotta alhaisemmaksi ja oikaistu liikevoitto paranee merkittävästi (aiemmin ”paranee”).

Tammi-syyskuu 2020 kohokohdat

Rovion liikevaihto oli 203,8 miljoonaa euroa (217,5) ja laski 6,3 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä Brand Licensing liikevaihdosta

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 39,7 miljoonaan euroon (18,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 19,5 prosenttiin (8,4)

Games-segmentin liikevaihto laski 2,2 prosenttia 193,8 miljoonaan euroon (198,1). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski noin 3 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 194,4 miljoonaa euroa (196,1) ja laski 0,9 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti laski noin 2 prosenttia

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 42,7 miljoonaa euroa (72,2) tai 22,0 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (36,4)

Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa (19,4), ja laski 49,2 prosenttia vuositasolla

Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 45,7 miljoonaa euroa (26,0) ja oikaistu liikevoittomarginaali 22,4 prosenttia (11,9)

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 46,0 miljoonaa euroa (7,4)

Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,17)

Avainluvut

7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ Miljoonaa euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019 Liikevaihto 67,9 74,8 -9,2 % 203,8 217,5 -6,3 % 289,1 Käyttökate (EBITDA) 15,9 9,6 65,3 % 47,8 29,7 60,9 % 32,3 Käyttökate-% 23,4 % 12,8 % - 23,5 % 13,7 % - 11,2 % Oikaistu käyttökate 15,9 9,6 65,3 % 47,9 29,7 61,2 % 32,6 Oikaistu käyttökate-% 23,4 % 12,8 % - 23,5 % 13,7 % - 11,3 % Liikevoitto 12,8 5,4 138,1 % 39,6 18,2 118,0 % 18,1 Liikevoittomarginaali, % 18,9 % 7,2 % - 19,4 % 8,4 % - 6,3 % Oikaistu liikevoitto 12,8 5,4 138,1 % 39,7 18,2 118,6 % 18,3 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 18,9 % 7,2 % - 19,5 % 8,4 % - 6,3 % Tulos ennen veroja 12,1 6,1 100,2 % 38,4 18,4 108,6 % 17,7 Investoinnit 0,9 0,6 50,1 % 2,8 2,2 24,0 % 3,1 Käyttäjähankinta 15,3 27,1 -43,7 % 42,7 72,2 -40,8 % 99,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,6 % 14,9 % - 22,6 % 14,9 % - 10,8 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -69,7 % -64,9 % - -69,7 % -64,9 % - -65,7 % Omavaraisuusaste, % 81,0 % 79,8 % - 81,0 % 79,8 % - 80,5 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,06 99,1 % 0,38 0,17 120,0 % 0,17 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,12 0,06 98,4 % 0,38 0,17 121,1 % 0,17 Liiketoiminnan rahavirta, netto 15,8 -0,7 2448,5 % 46,0 7,4 524,7 % 10,5 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 475 463 2,6 % 467 444 5,2 % 450

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

Peliemme liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä laski jonkin verran kun pelaajien aktiivisuus peleissä normalisoitui verrattuna toisen vuosineljänneksen aikana näkemäämme piikkiin, joka johtui maailmanlaajuisesta koronapandemian aikana kotiin eristäytymisestä. Liikevaihto oli kuitenkin vuoden ensimmäistä neljännestä hieman korkeampi, ja vertailukelpoisin valuutoin pelien liikevaihto kasvoi prosentilla ja bruttomyynti kolmella prosentilla vuositasolla.

Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat odotetusti hieman edellisestä vuosineljänneksestä, johtuen investoinneista uusimman pelimme Small Town Murdersin kasvattamiseksi. Vuosineljänneksen käyttäjähankintainvestoinnit olivat kuitenkin viime vuotta huomattavasti alhaisemmalla tasolla. Maltillisista käyttäjähakintainvestoinneista ja vakaasta pelien liikevaihdosta johtuen, kannattavuutemme jatkoi korkealla tasolla, ja parani merkittävästi vuodentakaisesta. Kuten jo aiemmin olemme todenneet, käyttäjähankintainvestointejamme ohjaa 12-kuukauden takaisinmaksumalli, ja kokonaisinvestointien määrä on riippuvainen sekä pelien suorituskyvystä että markkinatilanteesta. Korkeasta kannattavuudesta johtuen, operatiivinen kassavirtamme oli hyvin vahva.

Kolmannella vuosineljänneksellä suurimman pelimme Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi vuoden takaiseen verrattuna, ja on jatkunut suhteellisen tasaisena toisen vuosineljänneksen lopusta lähtien, jolloin liikevaihto normalisoitui koronapandemiasta johtuvan nousun jälkeen. Olemme iloisia Angry Birds 2 -pelin yhtäjaksoisesta menestyksestä, ja peliin vuoden loppuun suunnitelluista uusista päivityksistä ja toiminnallisuuksista. Myös Angry Birds Friends -pelin vahva suoritus ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta lähtien on jatkunut kolmannella neljänneksellä. Angry Birds Dream Blast -pelin liikevaihto laski sekä edelliseen neljännekseen verrattuna että vuositasolla, johtuen paljon alemmista käyttäjäkustannusinvestoinneista vuodentakaiseen tasoon verrattuna.

Jatkoimme kesäkuussa julkaistun Small Town Murders -pelin kasvattamista. Peliin tuodaan kuukausittain uusia murhamysteereitä ja pulmia pelaajille ratkaistavaksi. Toimme myös pelin loppuun uutta toiminnallisuutta eritoten pelin pulmat nopeasti läpi pelaaville pelaajille. Tämän lisäksi peli lokalisointiin 10:lle uudelle kielelle lokakuussa, sisältäen muun muassa korean ja japanin kielet. Uskomme uusien kielien tuovan peliin lisää pelaaja-aktiivisuutta ja parantavan monesitaatiota.

Uusien peliemme tuotekehitys on hyvin terveellä pohjalla. Meillä on kolme peliä ennakkomarkkinoinnissa, ja yhteensä kahdeksan peliä kehityksen eri vaiheissa. Uusien pelilanseerausten ajoitus on aina epävarmaa kunnes koemarkkinoinnista saatu kokemus pelin avainluvuista ja markkinoinnista tukevat pelin kasvattamista menestyksekkäästi. Uskomme, että ennakkomarkkinoinnissa olevat pelimme tulevat pitkällä tähtäimellä hyötymään lisäkehitysajasta, täten emme tule julkaisemaan toista uutta peliä vuoden 2020 aikana. Samaan aikaan kun jatkamme uusien peliprojektien lisäämistä portfolioomme olemme myös jatkaneet pelistudioimme vahvistamista rekrytoinneilla ja olemme nimittäneet Andy Muessen Tuhkolman pelistudiomme vetäjäksi.

Lokakuun 5. päivä ilmoitimme lähdöstäni Roviolta vuoden 2020 lopussa. Aloitin Roviolla tammikuussa 2016, ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme tarkentaneet strategiaamme ja tuoneet enemmän fokusta. Samanaikaisesti olemme siirtyneet yksityisomistuksesta julkiseksi yhtiöksi. On ollut ilo tehdä työtä pelialan huippuammattilaisten kanssa ja ympärilläni on ollut joukko lahjakkaita ja työhönsä intohimolla suhtautuvia ihmisiä. Rovion taloudellinen tilanne on hyvä, meillä on vahva peliportfolio, ja meillä on upea ryhmä lahjakkaita ihmisiä.

2020 näkymät (päivitetty)

Konsernin liikevaihto jää jonkin verran viime vuotta alhaisemmaksi (2019: 289,1 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto paranee merkittävästi (2019: 6,3 prosenttia).

Aiemmat 2020 näkymät

Tähtäämme 1-3 pelin julkaisuun vuonna 2020. Uusien pelien julkaisuajankohdat riippuvat pelien testimarkkinoinnin etenemisestä. Tämän vuoksi emme anna vuodelle 2020 liikevaihtoennustetta. Aloitamme vuoden käyttäjähankintainvestoinnit alhaisemmalla tasolla verrattuna viime vuoden lopun tasoon. Alhaisimmista käyttäjähankintainvestoinneista sekä Hatch Entertainment Oy:n kustannussäästöistä johtuen oikaistu liikevoitto paranee.

Näkymien perusta

Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan Games-liiketoimintaa parantamalla kärkipelejämme ja kehittämällä uusia pelejä.

Brand Licensing -liiketoiminta on optimoitu operoimaan voitollisesti pienemmällä myynnillä, jonka odotamme laskevan noin 50 prosenttia vuoden 2020 aikana.

Hatch Entertainmentin vuositason oikaistut kulut odotetaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (2019: 10.9 miljoonaa euroa) toiminnan uuden strategian mukaisen restrukturoinnin jälkeen.

Näkymien perusta pelikategoria kohtaisesti:

Kasvu: Oletamme Angry Birds Dream Blastin kasvavan vuositasolla, mutta paljon matalammalla käyttäjähankinnalla viime vuoteen verrattuna. Pelillä on vahva kehityssuunnitelma, joka tähtää pitkän aikavälin retention ja pelin monetisaation parantamiseen. Livetuotannon kautta jatkamme Sugar Blast -pelin kehittämistä pelin ydinyleisölle retention ja monetisaation parantamiseksi pelin kasvun mahdollistamiseksi. Jatkamme uusimman pelimme Small Town Murdersin käyttäjähankinnan kasvattamista asteittain 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ansainta: Angry Birds 2 -pelin liikevaihto on vakaa alhaisemmasta käyttäjähankintainvestoinneista huolimatta. Keskitymme vuoden aikana parantamaan pelin suorituskykyä tuomalla peliin päivityksiä, jotka lisäävät ydinpelaajaryhmän sitoutumista peliin. Angry Birds Friends -pelin liikevaihdon odotamme olevan vakaa tai hieman kasvavan. Odotamme “ansainta”-kategorian muiden pelien, joiden osalta olemme vähentäneet tai lopettaneet kokonaan käyttäjähankintainvestoinnit, myynnin tasaisen, mutta hitaan laskun jatkuvan.

Katalogi: Odotamme näiden pelien myynnin jatkavan laskuaan. Tämän kategorian peleillä on merkittävä määrä orgaanisia latauksia, mutta uskomme pelaajamäärien ja pelien liikevaihdon laskevan, sillä emme kehitä uutta sisältöä näihin peleihin.

Uudet pelit: Olemme kesäkuussa 2020 julkaisseet yhden uuden pelin, Small Town Murders. Tällä hetkellä meillä on kolme peliä koemarkkinoinnissa ja useampi peli eri kehitysvaiheissa. Näemme kuitenkin näiden pelien hyötyvän pitkällä tähtäimellä hieman pidemmästä kehitysajasta, täten emme tule julkaisemaan toista uutta peliä vuoden 2020 aikana.

Koemarkkinoissa olevat pelit julkaistaan pienelle määrälle käyttäjiä valikoiduissa maissa. Koemarkkinoissa olevat pelit ovat edenneet pitkälle pelinkehitysprosessissa. Näitä pelejä testataan ja jatkokehitetään, jotta niiden kaupallinen potentiaali ja skaalattavuus saadaan todennettua. Koemarkkinoinnissa olevia pelejä ei välttämättä julkaista.

