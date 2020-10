October 30, 2020 03:30 ET

October 30, 2020 03:30 ET

Lyckad företrädesemission på 15,9 MSEK, Indikationer på ökat behov av Ainos SaaS-tjänster, Fokus på ökad säljaktivitet

Juli - September 2020

Omsättningen minskade med 3 procent till 5 955 (6 144) TSEK*

Resultatet efter finansiella poster ökade till -2 383 (-3 127) TSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

Januari - September 2020

Omsättningen ökade med 1 procent till 17 784 (17 673) TSEK*

Resultatet efter finansiella poster ökade till -10 518 (-11 271) TSE

Resultatet per aktie uppgick till -0,7 (-0,7) SEK

*Bolaget hade vid slutet av Q1 cirka 3,2 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 - Q1 2020 varav 1 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av Covid-19 pandemin har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört ackumulerade resultatbaserade fordringar under 2020. För mer information se sid. 5.

Jag vill börja med att tacka alla investerare som visat ett starkt intresse för Aino Health under den företrädesemission som vi genomgått, och slutfört, under slutet av det tredje kvartalet och början av det fjärde. Företrädesemissionen var mycket lyckad och tecknades till 272 procent, vilket tillför cirka 15,9 MSEK till bolaget.

Det tillförda kapitalet kommer främst att användas för att öka vår säljkapacitet genom att förstärka vår sälj- och partnerorganisation. Detta för att skapa ett ökat fokus på säljaktiviteter i våra huvudmarknader Finland, Tyskland och Sverige. En del av likviden kommer även att användas till att kvitta det brygglån som bolaget har sedan tidigare.

Fortsatt växande behov av Ainos SaaS-tjänster

Vi ser ett fortsatt intresse av våra tjänster och det är fortsatt tydligt att organisationer behöver tydliga processer och lösningar på plats under och efter COVID-19. På grund av detta har vi utvecklat en specifik modul som hjälper företag att säkerställa att deras medarbetare mår bra, har rätt förutsättningar att göra sitt jobb väl, samt fortsatt kan vara engagerade, när de kommer tillbaka till en annorlunda arbetssituation efter att ha varit borta från arbetet under en längre tid på grund av hemarbete, permittering eller sjukdom.

SaaS prenumerationer påverkade av permitteringar

Per den sista september har vi cirka 45 000 prenumeranter. Orsaken till den negativa nettoförändringen på ca 5 000 licenser beror på att vissa större kunder har permitterat en del av sina anställda. Detta påverkar dock inte vår omsättning då dessa kunder betalar en fast summa varje månad.

Vi vet nu att vi kommer att få leva med COVID-19 ett bra tag framåt och att vi alla behöver anpassa oss till en delvis ny vardag. Vi fortsätter att satsa på att hjälpa nuvarande, och potentiella kunder, att hålla sina anställda hälsosamma och engagerade under pandemin och vid tillbakagången till jobbet med hjälp av digitala processer.

Jyrki Eklund

Vd och koncernchef Aino Health AB





Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 30 oktober, 2020 kl. 08.30 CET.

