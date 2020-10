Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

30.10.2020 klo 10.00

RAPALA VMC OYJ NIMITTÄÄ ENRICO RAVENNIN APAC-MAIDEN JAKELUJOHTAJAKSI SEKÄ KONSERNIN VAPA-, KELA- JA SIIMASEGMENTTIEN TUOTEKEHITYS- JA INNOVAATIOJOHTAJAKSI SEKÄ JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Rapala VMC Oyj nimitti tänään Enrico Ravennin APAC-maiden jakelujohtajaksi. Tämän lisäksi Enrico Ravenni nimitettiin johtamaan Aasiaan perustettavaa uutta tuotekehitys- ja innovaatioyksikköä ja hän toimii samalla myös konsernin vapa-, kela- ja siimasegmenttien tuotekehitys- ja innovaatiojohtajana. Rapala-konsernilla on vahvat kasvutavoitteet APAC-maissa sekä näissä kolmessa konsernille tärkeässä tuotesegmentissä.

Uudessa APAC-maiden jakelujohtajan roolissaan Enrico Ravenni raportoi suoraan toimitusjohtaja Nicolas Warchalowskille ja vapa-, kela- ja siimasegmenttien tuotekehitys- ja innovaatiojohtajana hän raportoi johtoryhmän jäsenelle David Neillille. Enrico Ravennista tulee konsernin johtoryhmän jäsen. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

Konsernin operatiivinen johtaja Lars Ollberg jatkaa konsernin Aasian hankintatoiminnon johtajana. Hän myös jatkaa työtänsä erityisten kehitysprojektien parissa raportoiden toimitusjohtaja Nicolas Warchalowskille.

”Nostan Enricon innoissani tähän tehtävään. Hän on yksi konsernin vahvimmista myynnin ammattilaisista ja johtajista sekä hänellä on vakuuttava 11 vuoden kokemus konsernissa sekä maajohtajana että innovatiivisessa tuotekehityksessä. Enrico ymmärtää APAC-maiden liiketoimintakulttuurin hyvin ja nyt hän saa jännittävän tehtävän johtaa liiketoimintaamme tällä alueella. Tämän lisäksi Enrico Ravenni perustaa uuden APAC-maiden tuotekehitys- ja innovaatioyksikön uudella polullamme kohti innovatiivisempaa ja tuotekehitysorientoituneempaa yhtiötä.”, sanoo toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 275 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite