October 30, 2020 05:00 ET

30. oktober 2020

Selskabsmeddelelse nr. 41/2020

Godkendelse af Sydbank A/S’ køb af Alm. Brand Bank A/S

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 40/2020 af den 1. oktober 2020 skal Alm. Brand A/S hermed informere om, at Sydbank A/S’ køb af Alm. Brand Bank A/S er godkendt af såvel Finanstilsynet som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Transaktionen forventes gennemført snarest muligt og senest med udgangen af november 2020.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for Investor Relations Senior Investor Relations Officer

Lars Holm Mikael Bo Larsen

mobil nr. 25 10 47 17 mobil nr. 51 43 80 02



Presse:

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 24 99 84 55

