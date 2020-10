Sydbank A/S

October 30, 2020 05:00 ET

30. oktober 2020

Sydbank A/S køber Alm. Brand Bank A/S – betingelserne for handlen opfyldt

I forlængelse af Sydbanks selskabsmeddelelse nr. 22, dateret den 1. oktober 2020, kan det oplyses, at både Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Sydbank A/S’ køb af Alm. Brand Bank A/S.

Transaktionen forventes gennemført snarest muligt og senest med udgangen af november 2020.

