TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2020 KLO 13.00

TAALERIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2021



Taaleri Oyj julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloustiedotteet:

• Tilinpäätöstiedote 2020 ja puolivuosikatsaus heinä-joulukuu 2020 julkaistaan 18.2.2021 noin klo 8.30.

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 julkaistaan 19.8.2021 noin klo 8.30.

Vuoden 2020 Toimintakertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä Vuosikooste 2020 julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2021 Helsingissä. Taalerin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.



Taaleri Oyj

Viestintä



Lisätietoja:

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, Puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Taaleri lyhyesti



Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

