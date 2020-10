Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.10.2020

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOS 1.12.2020

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n säännöt muuttuvat 1.12.2020.

Jatkossa Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:llä on omat säännöt eikä se noudata Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä. Tämän johdosta sijoitusrahaston rahastokohtaisia sääntöjä on täydennetty pörssinoteeratulle rahastolle soveltuvin osin ja muutokset ovat linjassa Rahastoyhtiön hallinnoimien yhteisten sääntöjen samanaikaisten muutosten kanssa.

Esimerkkejä muutoksista, jotka on tehty rahaston sääntöihin ja jotka ovat vastaavia yhteisten sääntöjen muutosten kanssa:

• Lisätty esimerkkejä tilanteista, joissa Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuuksia (6 §).

• Täsmennetty merkintöjen ja lunastusten keskeyttämistä koskevia ehtoja (8 §).

• Täsmennetty rahaston arvon laskemista koskevia kohtia (9 §).

Lisäksi sääntöihin on tehty muita teknisluontoisia muutoksia.

Muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan, riskiprofiiliin, palkkioihin tai rahastotyyppiin.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 29.10.2020. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Säännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ne sekä tarkempi tiedote yhteisten sääntöjen muutoksista löytyy internet-osoitteesta www.seligson.fi.

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

puh. +358 (0)9 68178 217

Liite