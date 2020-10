Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 30 Septembre 2020

Bois-Guillaume, le 30 Octobre 2020

Le Crédit Agricole Normandie-Seine, Banque Préférée des Hauts Normands

Toujours plus engagée sur son territoire, la Caisse Régionale a accompagné ses clients depuis le début de la crise sanitaire, au quotidien et également via des dispositifs dédiés pour un montant de près 540M€ :

Près de 450M€ de Prêts Garantis par l’Etat ont été octroyés auprès de 3200 clients, représentant 24,4% de parts de marché

Plus de 1 300 clients professionnels et agriculteurs assurés auprès de la Caisse Régionale ont bénéficié d’un geste solidaire et exceptionnel, pour un montant global de 6,7M€.

Plus de 10 800 reports de mensualités de crédits ont été accordées pour un montant global de 80M€.

La Caisse Régionale a également participé à des actions de solidarité sur son territoire à hauteur de 1M€ : distribution de 330 claviers antibactériens aux hôpitaux de la région, 60 kits de télémédecine pour nos EHPAD, 75K€ pour des équipements de protection pour les soignants à domicile…

Cette mobilisation de Crédit Agricole Normandie-Seine est le reflet de l’engagement sans failles de ses collaborateurs. Faisant de la qualité de la relation client sa priorité, le Crédit Agricole Normandie Seine devient ainsi la banque préférée des Hauts Normands et la première Caisse Régionale en manière d’Indice de Recommandation Clients (+18).

Grâce à son modèle d’universalité, le Crédit Agricole Normandie-seine tend vers l’excellence relationnelle.

Résultats d’activité

Les résultats d’activité au 30 Septembre, ont bénéficié d’un rebond exceptionnel depuis début juin, avec un retour au rythme d’avant crise.

Plus de 654 000 clients

En croissance de 1,3% sur un an, le portefeuille de clients atteint son plus haut niveau historique avec plus de 654 000 clients. Depuis le début de l’année, le portefeuille s’est enrichi de 4 925 nouveaux clients.

Dans le même temps, le nombre de clients sociétaires a progressé de plus de 5,6 % depuis le 1er Janvier avec 12 200 nouveaux sociétaires, représentant plus de 47,1% de nos clients.

14,9 milliards d’encours de crédits (+9,7 %)

L’encours de crédit s’établit à 14,9 Mds€ en progression de 9,7 % sur un an porté par plus de 2 Mds€ de nouveaux financements. Premier financeur de l’économie de Haute Normandie, la Caisse Régionale a été portée par les Prêts Garantis par l’Etat, pour 450 M€, mais aussi par une belle dynamique le marché de l’habitat avec 1 100 M€ de réalisations. La part de marché atteint 29,4 %, en progression de 0,4 pt* sur un an.

17,9 milliards d’encours d’épargne (+7,8 %)

Les encours de collecte ont progressé de 7,8% sur un an (à 17,9Md€) portés par la belle progression de l’épargne bilan (+12,4%). Dans la lignée du premier semestre, les dépôts à vue ont fortement progressé (+25,1%), de même que les livrets (+10,2%), sous l’effet de la baisse de la consommation induite par la période de confinement. La collecte hors bilan s’établit à 5,5Md€ et profite de la contribution de l’assurance-vie dont l’encours s’affiche à près de 4,6 Mds€ (+ 0,9%). Nos parts de marché collecte bilan, à 26,7%* se maintiennent à un haut niveau historique.

423 300 contrats d’assurance (+2,6 %)

Avec la commercialisation de plus de 31 800 contrats depuis le début de l’année (dont près de 13 000 contrats au 3ème trimestre), le portefeuille d’assurance dommages a progressé de 2,5% sur un an.

Le portefeuille d’assurances aux personnes dépasse les 104 000 contrats en portefeuille (+3%).

*Parts de marché à fin août 2020

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 30 Octobre 2020 les comptes individuels et consolidés au 30 Septembre 2020.

Résultats financiers

·Base sociale

Malgré un contexte inédit lié à la crise COVID19, le PNB d’activité est en progression de 2M€ à fin Septembre 2020 : grâce aux remarquables performances sur les crédits depuis plusieurs années, la Marge d’Intermédiation Globale s’établit à 112,6M€, en progression de 4% sur un an. Dans le même temps, les commissions ont diminué de 2,1% sur un an principalement en lien avec le geste solidaire et mutualiste versé à nos clients professionnels au premier semestre, et par la baisse des commissions de dysfonctionnement.

Pénalisé par la non distribution des dividendes de la SAS La Boétie (conformément à la recommandation de la BCE du 27 Mars dernier), le PNB fonds propres a connu une baisse significative de 39 M€ par rapport à Septembre 2019, en diminution de 85,6%.

Le Produit Net Bancaire s’élève à 229,8M€, en retrait de 13,9% sur un an.

Les charges de fonctionnement nettes s’établissent à 163,3 M€ (-4,5% sur un an). Cette diminution de charges s’explique principalement par le report de projets en lien avec la crise du Covid-19.

Le coût du risque s’établit à 4,4 M€. Le taux de défaut en principal à 1,33 % illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Le résultat net social s’élève à 37,8 M€ en retrait de 50,7 % sur un an.

·Base consolidée

Le Produit Net Bancaire s’établit à 236,1 M€ en retrait de 13 % sur un an. Cette baisse, à l’instar des résultats en base sociale, est due à la non distribution des dividendes SAS La Boétie.

Le résultat net s’inscrit à 36,5 M€ en retrait de 49,6 % sur un an. La diminution du résultat net, au-delà de la baisse constatée en base sociale, est imputable au traitement comptable différent des impôts et taxes en normes internationales.

Endettement

Au 30 Septembre 2020, les ressources clientèle représentent 42,5 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 26,7 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché CT 6,1 %.

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Chiffres clés

Données arrêtées au 30/09/2020

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée sept-19 sept-20 Evol sept-19 sept-20 Evol Produit Net Bancaire 266,8 229,8 -13,9% 271,5 236,1 -13% Charges de Fonctionnement -171 -163,3 -4,5% -174,4 -172,6 -1,1% Résultat Brut d'Exploitation 95,7 66,5 -30,6% 97 63,6 -34,5% Résultat Net 76,7 37,8 -50,7% 72,4 36,5 -49,6%

Le CCI

Au 30 septembre 2020, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 98,99 € en retrait de 11,7 % par rapport au 30 juin 2020.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 20,26% (au 30 septembre 2020).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 126.95 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

Perspectives

Malgré un contexte sanitaire encore incertain, un rebond généralisé s’est amorcé en sortie de confinement. Même si ce rebond reste fragile et hétérogène, il est le signe d’une reprise économique sur le territoire de la Caisse Régionale.

Fort de sa solidité financière et de son modèle résilient, le Crédit Agricole Normandie-Seine va poursuivre son engagement pour l’économie de son territoire dans cette période si particulière.

Fier des résultats du dernier IRC qui sont le reflet d’un haut niveau de satisfaction et de confiance des clients, le Crédit Agricole Normandie-Seine continuera d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

