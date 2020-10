Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2020

København, den 30. oktober 2020





Resultatforventning 2020

NTR Holding koncernen forventer nu et resultat af fortsættende aktiviteter før skat i niveauet DKK 5 mio. for 2020 mod tidligere DKK 0-5 mio.

I 1. kvartal 2020 var NTR Holding koncernens omsætnings- og aktivitetsniveau ikke væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien, men koncernen har fra og med 2. kvartal 2020 set en afmatning i markedet, der er fortsat ind i 4. kvartal 2020.

På trods af, at afmatningen i markedet er fortsat ind i 4. kvartal, forventer koncernen uændret en omsætning i niveauet DKK 70-80 mio. for 2020.

Koncernen har i 2. og 3. kvartal 2020 tilpasset produktionen til det vigende marked og formået at reducere de faste omkostninger i forhold til de senest udmeldte forventninger.

Samlet set forventer NTR Holding koncernen nu et resultat af fortsættende aktiviteter før skat i niveauet DKK 5 mio. for 2020 mod tidligere DKK 0-5 mio.

Europa er i gang med at skærpe restriktionerne for at inddæmme COVID-19 pandemien, og antallet af nye smittetilfælde på globalt plan er stigende. Det er under disse forhold særdeles vanskeligt at forudse, hvornår markedet for koncernens produkter normaliseres.

Den opdaterede resultatforventning er baseret på en forudsætning om, at aktiviteten på koncernens primære markeder kan opretholdes på det nuværende lavere niveau i 4. kvartal 2020, herunder at markederne ikke vil blive påvirket af nye skærpede restriktioner som konsekvens af COVID-19 pandemien.





For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

Vedhæftet fil