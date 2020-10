Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 30. oktober 2020

Selskabsmeddelelse nr. 11/2020



Delårsrapport for SKAKO A/S for 3. kvartal 2020

SKAKO forbedrer resultatet i de første tre kvartaler af 2020 markant og genoptager udbytteudbetaling

I de første tre kvartaler af 2020 realiserede SKAKO et resultat af primær drift (EBIT) på 15,0 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 48% i forhold til de første tre kvartaler af 2019, hvor et EBIT-resultat på 10,1 mio. kr. blev realiseret. Som følge af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 faldt omsætningen med 4,0% til 252,7 mio. kr. sammenlignet med en omsætning på 263,1 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2019. Dog blev bruttomarginen hævet med 1,3 procentpoint til 25,2% (første tre kvartaler af 2019: 23,9%), mens kapacitetsomkostningerne kun udgjorde 19,2% af omsætningen mod 20,0% af omsætningen i de første tre kvartaler af 2019, hvilket har opvejet den lavere omsætning. På baggrund af de positive resultater og den reducerede usikkerhed fra Covid-19, har SKAKO besluttet at udbetale et interimsudbytte på 2 kr. pr. aktie.

”Covid-19 pandemien fortsatte med at påvirke den globale økonomi og SKAKO’s forretning i 3. kvartal af 2020. Til trods for dette leverer SKAKO endnu et flot resultat, som år til dato udgør en fremgang på 48% sammenlignet med året før. Det er særdeles positivt at se, hvordan selskabets medarbejdere har formået at skabe flotte resultater under vanskelige omstændigheder. Derudover er jeg meget tilfreds med at se de forbedringer som S2020 profitoptimeringsprojektet i SKAKO Conrete har medført. I lighed med 2. kvartal, har indgangen af anlægsordrer i 3. kvartal været negativt påvirket af den usikkerhed som Covid-19 medfører, og vi er stadig ikke helt fri af indvirkningerne fra nedlukningen. Dog ser vi en lavere usikkerhed med hensyn til resultaterne for 2020, hvilket også er grunden til at vi genoptager udbyttet, som blev foreslået i årsrapporten for 2019. Vi ser frem til at kunne belønne SKAKO’s tålmodige investorer,” udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 30. september 2020 for SKAKO A/S.

·Ordreindgangen år til dato faldt med 10% til 223,9 mio. kr. (248,8 mio. kr. år til dato 2019).

Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2020 94,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,6% i forhold til 3. kvartal 2019 (92,5 mio. kr. ultimo 3. kvartal 2019).

Ordreindgangen i de første tre kvartaler af 2020 og ordrebeholdningen ved udgangen af 3. kvartal 2020 er negativt påvirket af den usikkerhed som Covid-19 medfører.



Omsætningen faldt i de første tre kvartaler af 2020 med 4,0% til 252,7 mio. kr. (263,1 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2019). Vibration-divisionen realiserede et fald i omsætningen på 3,0 % til 128,6 mio. kr. (132,6 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2019). Concrete-divisionen realiserede et fald på 5,4% til 126,8 mio. kr. (134,0 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2019). Faldet i begge divisioner sker som følge af nedlukningen i samfundet i forbindelse med Covid-19 og de usikkerheder, som pandemien medfører.



faldt i de første tre kvartaler af 2020 med 4,0% til 252,7 mio. kr. (263,1 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2019). Bruttomarginen år til dato 2020 steg med 1,3 procentpoint til 25,2% sammenlignet med samme periode i 2019 (23,9%). Fremgangen skyldes primært forbedrede marginer på anlægsordrer i Concrete-divisionen samt høje marginer på anlægsordrer i Vibration-divisionen og modtaget lønkompensation i begge divisioner. De forbedrede marginer i Concrete-divisionen kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 profitforbedringsprojektet, som har særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer.



år til dato 2020 steg med 1,3 procentpoint til 25,2% sammenlignet med samme periode i 2019 (23,9%). Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde år til dato 15,0 mio. kr. (år til dato 2019: 10,1 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Vibration-divisionen 9,8 mio. kr. (år til dato 2019: 11,8 mio. kr.). Resultatet i Vibration-divisionen, som faldt med 2,0 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019, er påvirket af den faldende omsætning, hvis effekt på resultatet bliver delvist opvejet af stigende marginer på anlægsprojekter. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Concrete-divisionen udgjorde 7,0 mio. kr. (år til dato 2019: 0,0 mio. kr.). EBIT-resultatet i SKAKO Concrete-divisionen er en fremgang på 7,0 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019 og kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 profitforbedringsprojektet, som har særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer. Besparelser igangsat som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19 samt modtaget lønkompensation har til en vis grad kompenseret for den negative indvirkning fra Covid-19 pandemien i begge divisioner.



udgjorde år til dato 15,0 mio. kr. (år til dato 2019: 10,1 mio. kr.). Resultat efter skat udgjorde for de første tre kvartaler af 2020 12,5 mio. kr. (7,6 mio. kr. for de første tre kvartaler af 2019).



udgjorde for de første tre kvartaler af 2020 12,5 mio. kr. (7,6 mio. kr. for de første tre kvartaler af 2019). Pengestrømmene fra driften udgjorde i de første tre kvartaler af 2020 -9,9 mio. kr. (9,7 mio. kr. for de første tre kvartaler af 2019). De negative pengestrømme skyldes primært arbejde udført på forudbetalte kundekontrakter samt en stigning i tilgodehavender fra kundekontrakter, som endnu ikke kan faktureres. Pengestrømmene forventes forbedret gennem 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

udgjorde i de første tre kvartaler af 2020 -9,9 mio. kr. (9,7 mio. kr. for de første tre kvartaler af 2019).

Udbytte

Tidligere i år trak SKAKO forslaget om udbetaling af udbytte fra årsrapporten for 2019 tilbage. Dette skete som følge af den usikkerhed, som Covid-19 pandemien medførte. Til trods for, at der fortsat hersker en vis usikkerhed, er det vores opfattelse, at den er væsentligt reduceret i forhold til tidligere. Derfor har vi besluttet at udbetale et interimsudbytte på 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til det udbytte som var foreslået i årsrapporten for 2019.

Ex-udbytte dato: 3. november 2020

Optagelsesdato: 5. november 2020

Udbetalingsdato: 10. november 2020

Forventninger til 2020

På baggrund af resultatet for de første tre kvartaler af 2020 og forventningerne til omsætning i resten af 2020, indsnævres forventningerne til 2020 til et resultat af primær drift (EBIT) på 15-18 mio. kr. (tidligere: 13-18 mio. kr.).

Som følge af Covid-19’s uforudsigelige og dynamiske udvikling samt indvirkning på økonomier verden over, er denne forventning også behæftet med større usikkerhed end normalt. Forventningen er baseret på en fortsat gradvis forbedring af forretningssituationen i fjerde kvartal 2020 uden begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

