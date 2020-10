MONTRÉAL, 30 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À deux jours de la fin d’octobre, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déjà dépassé le record précédent de 2,88 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes acheminées qu’il a établi en octobre 2019 et est en voie de franchir le cap des 3 MTM, ce qui serait une première. Cette performance inégalée s’inscrit dans la foulée de sept mois records de transport de céréales canadiennes en mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre.



Le CN est également heureux d’annoncer qu’il prendra livraison d’une partie des 1 500 wagons-trémies céréaliers de nouvelle génération et de grande capacité construits en Amérique du Nord. La Compagnie a déjà reçu 100 wagons-trémies et 500 autres devraient être mis en service d’ici la fin de l’année. Ces nouveaux wagons-trémies de 55 pieds et 8 pouces ont une capacité de 5 431 pieds cubes et peuvent transporter un chargement supplémentaire d’environ 10 % de plus de céréales que les anciens wagons. Cette commande fait suite à celle de 1 000 wagons-trémies, tous en service, que le CN a passée en 2018.

« Notre détermination à stimuler l’économie nord-américaine demeure inébranlable, et ce nouveau record témoigne une fois de plus de l’importance de notre rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La livraison avant la date prévue de nouveaux wagons-trémies nous permet de réitérer notre engagement à être prêts pour 2021 et les années futures. En nous dotant de cette capacité supplémentaire, nous sommes d’autant plus confiants en notre capacité d’exercer nos activités en toute sécurité pour nos clients, pour l’économie et pour les collectivités où nous sommes actifs. Je tiens à remercier notre ÉQUIPE CN et les producteurs de céréales canadiens de leur travail et de leur dévouement en ces temps difficiles. Sans leur collaboration et leur soutien, ces records ne seraient pas possibles. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

