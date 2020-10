TORONTO, 30 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le cabinet d’avocats international Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. a annoncé aujourd’hui la création d’un groupe de pratique multidisciplinaire centré sur la sécurité nationale et la protection des infrastructures essentielles. Le groupe Sécurité nationale de Fasken est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins nouveaux et urgents clients qui sont confrontés à des enjeux juridiques et d’affaires publiques sans précédent découlant de la pandémie mondiale et à des environnements de sécurité nationaux et internationaux qui évoluent rapidement.

« Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des situations concernant la sécurité nationale – des situations qui, avant la pandémie, n’auraient jamais fait l’objet d’examens aussi rigoureux de la part des gouvernements, des politiciens et des agences de sécurité », a déclaré Marcia Mills, co-chef du groupe Sécurité nationale de Fasken.

« Le terme sécurité nationale n’est pas défini dans les lois canadiennes. C’est le gouvernement qui dicte son sens. Cela signifie que les particuliers, les investisseurs et les entreprises sont vulnérables aux mesures imprévisibles, voire arbitraires, prises par le gouvernement, ces mesures pouvant réduire les marges de profit, empêcher la réalisation d’opérations et même mettre fin à la viabilité commerciale », a expliqué Andrew House, co-chef du groupe Sécurité nationale de Fasken.

Qu’il s’agisse de faire face à des atteintes à la sécurité des données, de négocier des opérations avec des partenaires étrangers ou des organismes gouvernementaux, de protéger d’importantes chaînes d’approvisionnement ou de prévenir les risques de fraude et d’abus liés à la pandémie, les entreprises canadiennes qui veulent investir au Canada se heurtent aux régimes de sécurité du gouvernement fédéral et des provinces du pays.

Le groupe Sécurité nationale de Fasken, parmi le premier en son genre au Canada, est composé de professionnels chevronnés en matière juridique, de politiques et de relations gouvernementales dans plusieurs domaines de pratique et de toutes les régions du Canada. Les secteurs ciblés comprennent : les investissements étrangers, la réglementation relative aux entreprises essentielles, la protection des infrastructures essentielles, les contrats d’approvisionnement et les contrats publics, la vie privée et la cybersécurité, les contrôles à l’exportation, les sanctions économiques et les marchandises contrôlées, la défense et les enquêtes relatives aux cols blanc et les cotes de sécurité gouvernementales.

« Historiquement, les infrastructures essentielles et la certification des chaînes d’approvisionnement étaient considérées comme des enjeux de niche, mais elles ont été propulsées au premier plan au fur et à mesure que les entreprises ont pris conscience du caractère essentiel de leurs produits et services à l’égard le bien-être des Canadiens, et les gouvernements exigent qu’elles soient protégées des infiltrations ou des compromissions », a poursuivi Me House.

« Notre équipe a pour objectif d’aider les clients à composer avec les enjeux émergents en matière de sécurité nationale qui ont une incidence sur tous les aspects commerciaux, que ce soit la protection des données stockées ou la négociation de partenariats avec des entreprises étrangères », a ajouté Me Mills. « Nous faisons face à de nouvelles réalités pour nos clients, et, pour ce faire, nous misons sur notre savoir-faire, acquis au fil de dizaines d’années de pratique. Nous sommes disposés à atteindre rapidement les meilleurs résultats possibles pour nos clients et les Canadiens. »

